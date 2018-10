Sense cartells de protesta a la universitat dels màsters “regalats”

L’ordre regna al campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. La gespa està immaculada, tots els arbustos acabats de tallar, ningú ha aparcat fora de les línies marcades i tres màquines de begudes i de menjar processat donen la benvinguda a l’Aulari 1, el primer edifici del campus. En plena tarda de divendres, no hi ha cap bar ple d’ampolles buides de cervesa i, en canvi, els alumnes ultimen els preparatius per a la classe de les cinc en un passadís ample mentre a fora plou a bots i barrals.

Tot i acumular quatre escàndols seguits, el del plagi de la tesi de l’anterior rector, el “regal” -segons la jutge que portava el cas- del màster de Cristina Cifuentes, el de Pablo Casado i el plagi del treball de final de màster de l’exministra Carmen Montón, no hi ha cap cartell en senyal de protesta en tota la universitat. Per poder penjar qualsevol cosa, cal que primer gerència aprovi la pancarta. I ho fa en molt poques ocasions. Si no, es retiren i es llencen.

“És com lluitar contra una paret”, explica compungit el Luis. Baixant una petita escala plena d’humitats s’arriba a l’únic reducte de resistència del campus contra els escàndols que han assotat la universitat. Un cartell de la vaga del 27 de setembre passat amb les cares de Montón, Casado i Cifuentes i el lema “Fora la màfia de la universitat” dona la benvinguda a la seu de Res Pública. Aquesta associació d’estudiants, juntament amb altres col·lectius, va fer el pas de denunciar a la fiscalia el cas Cifuentes el març passat. Set mesos després, la investigació està completament arxivada, després que divendres la justícia madrilenya va tornar a tancar la porta a reobrir el cas.

El Luis, estudiant de polítiques i economia, és portaveu de Res Pública. Amb un grup de companys discuteix què ha suposat el desprestigi de la universitat dels últims mesos per a les seves carreres. El denominador comú és la “mofa”: els seus amics i familiars no els prenen “seriosament” quan diuen que estudien a la URJC. La família de la Fátima, que estudia el primer any de relacions internacionals i política, està “preocupadíssima” i aquest any ja li va recomanar fer el salt a la Universidad Carlos III de Madrid. “Tothom ho està pensant”, assegura. El problema és que la URJC és l’únic centre madrileny especialitzat en carreres de doble grau, i no tenen cap opció de fer el salt a uns estudis similars. És també el que manté encara les aules plenes aquest últim curs.

El que tots tenen clar és que no hi estudiaran cap màster. Ja coneixen casos de gent que s’ha trobat problemes en entrevistes de feina, així com convenis de pràctiques que s’han cancel·lat. El que lamenten encara més és el “passotisme” dels seus companys. “És una universitat molt immobilista -denuncia el Luis-. La gent només va a classe i cap a casa”. Situada fora de la M-50, l’últim cinturó de Madrid, la URJC es va fundar el 1996 sota els governs del PP a la Comunitat de Madrid i al govern espanyol, i ressegueix tots els pelotazos immobiliaris de l’època. Si la Carlos III sempre s’ha considerat la universitat del PSOE, la URJC és la del PP, on han estudiat molts dels seus alts càrrecs.

Problemes d’enxufisme

Des del sindicat nascut del 15-M Somos Sindicalistas, l’únic que es va unir a la vaga del 27 de setembre -que va tenir un seguiment modest d’uns 1.500 estudiants del total de 42.000 alumnes-, denuncien l’“enxufisme endogàmic de la univeristat”. “És com el que passava amb les caixes d’estalvis, i tots han acabat pringats ”, explica el seu portaveu a Madrid, Miguel Ángel Lorenzo. Per a Res Pública, l’única solució passa per impulsar una moció de censura que faci fora el rector i l’actual direcció. Des de fa setmanes intenten recollir el suport de professors del claustre, però s’han trobat amb moltes reticències. El rector, Javier Ramos, ha dit per activa i per passiva que no dimitirà, tot i haver donat suport inicialment a Cifuentes. I si s’ha de jutjar pel clima al campus de Fuenlabrada, s’albiren pocs indicis de canvis a finals de curs.

Rècord de professors visitants a l’Estat

Els màsters no són l’única irregularitat detectada a la URJC. Aquesta universitat també acumula el rècord de professors visitants del conjunt de l’Estat. En té un total de 424, d’acord amb els pressupostos del 2018, cosa que representa un 21% del total. És una gran quantitat si es té en compte que es tracta d’una figura excepcional que en altres centres no passa de l’1%. La contractació d’aquest tipus de professorat no exigeix concursos i controls, com sí que passa amb la resta de docents. Es dona el cas que l’anterior rector va contractar el 2016 la germana de l’expresidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, emparat en aquesta figura, tot i que no complia cap dels requisits del conveni ni els estatuts de la universitat.