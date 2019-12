El cas de Susqueda: dos anys sense cap avenç

Dos anys i quatre mesos després de la desaparició d’en Marc i la Paula, el cas de Susqueda continua obert i sense resposta per a les principals claus del tràgic succés: qui els va assassinar, com, a on i per què. Avui fa un any que l’Audiència de Girona va ordenar que s’alliberés l’únic acusat del doble crim, Jordi Magentí, perquè va considerar que “els principals indicis de criminalitat” que hi havia contra ell es van veure “seriosament debilitats” durant els mesos d’instrucció. L’alt tribunal, a més, va decretar que s’havien d’obrir noves vies d’investigació per “no deixar escapar cap possibilitat ni via que pugui esclarir el delicte”. Però el cert és que les 200 diligències d’investigació practicades pel jutjat d’instrucció 2 de Santa Coloma de Farners, encarregat del cas, no han servit per il·luminar un dels crims més difícils que han hagut de resoldre els Mossos d’Esquadra.

A principis de desembre, la periodista d’ El Punt Avui Tura Soler va trobar mort Bartolomé Soler, que vivia en una barraca a prop del pantà. Les acusacions consideren que era un testimoni més del cas, però la defensa de Magentí sosté que era un dels sospitosos del crim. Segons l’autòpsia, l’home va morir com a conseqüència d’un atac de cor. Però, abans, va deixar escrita una nota de comiat i el cos va aparèixer al costat d’una soga que penjava d'un arbre. Un nou capítol que, fora de posar llum al cas, ha obert més interrogants.

Ni rastre de l’arma

Una de les principals claus és identificar i trobar l’arma del crim. A causa de l’avançat estat de descomposició dels cossos, els Mossos d’Esquadra no van poder determinar el model d’arma de foc que s’hauria utilitzat i que mai s’ha arribat a trobar. I això que, al novembre, un dispositiu format per la policia catalana i l’exèrcit va estar dues setmanes buscant l’arma i altres objectes de la parella com els seus telèfons mòbils, sense cap resultat.

Un mes abans, a l’octubre, es va fer una nova prova al pantà per intentar acotar el lloc on haurien assassinat els joves. Els investigadors van recrear la seqüència que van sentir alguns testimonis: tres trets, un crit i un quart tret. Però el resultat, segons qui el valori, va ser oposat. Per al fiscal i les acusacions –exercides per la família de les víctimes i l’Ajuntament d’Arenys de Munt– les proves van servir per “esvair dubtes” i “descartar” la platja dels xinesos com a escenari del crim; però per a la defensa de Magentí la prova va mostrar que no es pot rebutjar aquesta possibilitat “de cap de les maneres”.

Geolocalitzar els moviments de les víctimes

Dues de les diligències pendents d’aportar a la causa són la identificació de tots els titulars dels telèfons mòbils que el dia del crim es trobaven al pantà de Susqueda i l’informe sobre el recorregut de les víctimes abans de desaparèixer, a través de la geolocalització dels seus mòbils. Google va aportar dades sobre les ubicacions per on haurien passat, però no coincideixen amb les de la investigació policial. Per això, els Mossos van enviar els resultats a un institut holandès especialitzat i que hauria d’esclarir el trajecte de la parella i les hores d’arribada al pantà.

Per a Benet Salellas, advocat de l’únic acusat, és “absolutament inexplicable que, dos anys després del crim, aquests informes encara no estiguin enllestits ni incorporats a la causa”. I critica que, malgrat que l’Audiència de Girona va ordenar que s’obrissin noves vies d’investigació, “el jutjat de Santa Coloma només ha demanat diligències relatives a l’autoria de Magentí, i no relatives a altres possibles sospitosos com Bartolomé Soler, o el francès que va desaparèixer poc després del crim, o altres persones que es trobaven al pantà aquell dia i que no disposen de coartada”.

Noves proves que haurien de posar llum a un doble crim que, malgrat el pas del temps i l'avenç en les investigacions, continua generant més preguntes que respostes.