Els casals i les colònies d’estiu guanyen el pols al covid-19

Han esquivat totes les mesures restrictives que s’han aplicat aquest estiu: ni obligatorietat de mascaretes ni suspensió de l’activitat. També han sigut l’excepció durant el confinament perimetral del Segrià. A més, tenen un protocol propi d’actuació per al covid-19. Tothom -inclòs el Govern- era conscient de la necessitat que els casals i les colònies d’estiu funcionessin aquest estiu després de quatre mesos atípics a causa de l’emergència sanitària. De fet, són moltes les famílies i els educadors que defensen que enguany el lleure era més que mai un alliberament per als petits de casa.

Més de 50.000 infants d’arreu del país s’han apuntat a les activitats d’estiu organitzades per entitats com la Fundació Pere Tarrés o la Fundació Catalana de l’Esplai (Fundesplai) i, malgrat l’elevada xifra de participants, la incidència del virus en aquests entorn ha sigut anecdòtica. En les últimes setmanes han transcendit tres positius infantils -dos a Cassà de la Selva i un a Ripollet- i cinc contagis en monitors -tres a Barcelona, un a Sant Cugat del Vallès i un a Olot-. El total de positius detectats en casals i colònies d’estiu voreja la vintena a tot Catalunya, tenint en compte que s’hi inclouen tant infants com monitors.

Des de la Pere Tarrés no tenen cap problema en compartir les xifres del seu registre: han tingut un total de nou casos a les seves files. Dels 21.000 menors que han participat en les seves activitats d’estiu des del passat 22 de juny, només cinc han donat positiu de coronavirus. Els altres quatre casos corresponen a monitors. Són unes xifres similars a les que reporta Fundesplai, que situa en una dotzena les infeccions que han identificat.

Però que només s’hagin diagnosticat uns pocs positius no significa que no hagin tingut “ensurts”, segons el director d’acció comunitària de la Pere Tarrés, Albert Riu. Només en els seus casals s’han registrat 49 alarmes -casos sospitosos- que han requerit l’activació del protocol de Salut: suspensió del grup de convivència associat al possible cas o tancament del casal, si era de petites dimensions, i aïllament preventiu de tots els companys.

“Hem hagut d’aturar i engegar contínuament els casals perquè anàvem tenint interferències -la majoria externes- que aixecaven moltes sospites, sobretot monitors o infants que eren contactes de positius”, explica Rius. Però l’educador matisa que la majoria donaven negatiu a la PCR i que es podia reprendre l’activitat amb garanties.

Hi coincideix el portaveu de Fundesplai, Josep Maria Valls, que puntualitza que en un context com l’actual, amb milers de participants i monitors, és impossible que no hi hagi sospites o positius. “Si no en detectéssim cap significaria que no fem una bona vigilància”, subratlla.

“Hem donat la talla”

Els casals també són una bona font d’informació de cara a la tornada escolar. Un estudi pioner al món, elaborat per l’Hospital Sant Joan de Déu, ha estudiat quinze casals de Barcelona -entre ells Fundesplai i Pere Tarrés-, per conèixer el rol dels infants en la propagació del virus. Amb una cohort de 1.700 infants d’entre 3 i 15 anys, el Kids corona ha investigat la dinàmica de transmissió en la dimensió social fent cribatges setmanals.

L’equip feia una PCR ràpida als nens (i als monitors) i, si eren positiu o tenien símptomes, s’aplicava el protocol d’aïllament dels contactes directes, entre els quals els companys del grup de convivència, i se’ls repetia la prova a l’hospital. En total es van diagnosticar set positius: quatre menors i tres monitors.

Recentment, el cap de secció de patologia infecciosa pediàtrica de la Vall d’Hebron, Pere Soler, va elogiar els protocols i les mesures de protecció dels casals i colònies, com els grups reduïts o la higiene de mans, i va assegurar que els diagnòstics en aquests entorns eren puntuals.

“Els monitors hem sigut els primers a reobrir -reivindica Riu-, ens reconforta pensar que l’esforç de reorganitzar la canalla, repensar les activitats i garantir les mesures de seguretat ha funcionat”. L’educador afegeix: “Hem donat la talla”.

Valls assegura que la comunicació amb les famílies també ha sigut molt fluïda en tot moment i els agraeix la comprensió i la confiança malgrat les incerteses pròpies de la pandèmia. “Els nens i les nenes necessitaven socialitzar-se i gaudir de l’estiu. I ho han fet”, celebra.