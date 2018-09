33 cases de luxe més a Tamariu

El degoteig de noves construccions al litoral gironí continua. La plataforma SOS Costa Brava ha denunciat aquest divendres que una promotora vol aixecar 33 cases de luxe a la cala Aigua Xelida de Tamariu (Baix Empordà). “Suposarà un gran impacte natural i paisatgístic, i la pèrdua d’una gran massa forestal que actualment és un pulmó verd de la cala”, ha advertit l’advocat de l’entitat, Eduard de Ribot, que també ha reclamat a l’Ajuntament de Palafrugell que freni les noves construccions. “Si els membres de l’Ajuntament volen aturar aquest projecte que es remunta a fa 50 anys, ho poden fer”, ha assegurat l’advocat.

Segons la plataforma SOS Costa Brava, el projecte urbanístic engloba més de tres hectàrees de bosc mediterrani i preveu agrupar les noves cases, de dues plantes, en tres zones, la qual cosa comporti "una important densitat d’habitatges”. “Serà una gran pantalla arquitectònica amb un gran impacte visual i paisatgístic”, ha subratllat De Ribot. A més, l’entitat també ha denunciat que es vol construir en uns terrenys amb un pendent superior al 20% de desnivell –cosa que incompliria la llei–, i que no s’ha acompanyat de cap estudi d’impacte i integració paisatgística, ni d’un informe de l’Agència Catalana de l’Aigua sobre l’impacte dels torrents, la suficiència de recursos hídrics i el sistema de sanejament. “Es tracta d’un nou projecte d’especulació urbanística que destruirà una zona d’alts valors naturals, geològics i paisatgístics, i que està a prop de l’Espai d’Interès Natural Muntanyes de Begur”, ha lamentat l’integrant de la plataforma Raimon Costa.

Per tot això, la plataforma ecologista ha presentat al·legacions a l’aprovació inicial del projecte i ha reclamat a l’Ajuntament de Palafrugell que “tiri endavant un acord de ple per estudiar la reforma del planejament i una suspensió de llicències durant un any com a mesures cautelars”. A més, l’advocat ha deixat clar que faran totes les accions que calguin per aconseguir que “es desclassifiqui la finca i deixi de ser sòl urbà no executat”. “Això no és sòl urbà, és una muntanya amb un bosc a preservar", ha ressaltat de Ribot, que també ha descartat que s’hagin de pagar indemnitzacions als propietaris perquè “s’han superat tots els terminis” i “no han consolidat drets” per edificar-hi.