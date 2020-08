1.174 casos nous de covid-19 i 16 morts a Catalunya, amb risc alt de rebrot

Catalunya ha registrat aquest dissabte 1.174 casos nous de coronavirus confirmats per PCR i 16 noves morts, segons l'informe diari del departament de Salut. Des de l'inici de la pandèmia s'han registrat ja 119.379 casos i les víctimes mortals arriben ja a 12.938.

El risc de rebrot és alt i es manté en 163,08, molt per sobre dels 100, on comença el risc alt, i també per damunt de la setmana passada, quan era de 154,77. El ritme de contagis és manté estable en 1,08 per cada contagiat, malgrat que la setmana passada estava per sota d'una persona per contagiat, barrera que es marca el departament per frenar la propagació. Hi ha 631 pacients ingressats, 35 menys que en el balanç anterior, però 131 a l'UCI, deu més que divendres.

Si agafem la setmana entre el 12 i el 18 d'agost, a Catalunya s'han detectat 6.046 casos confirmats per PCR, una xifra lleugerament superior als 5.976 casos de l'interval de set dies anterior, del 5 a l'11 d'agost. Del 29 de juliol al 4 d'agost se'n van confirmar 6.292, de manera que es pot veure que no s'ha aconseguit confirmar la tendència a la baixa.

Un altre indicador per entendre la situació de la pandèmia és la taxa de confirmats per PCR. En els últims set dies se situa en 78,81 per cada 100.000 habitants, una xifra semblant a la de les setmanes anteriors.

Entre el 12 i el 18 d'agost s'han fet 80.622 PCR. S'ha arribat a una taxa de 1.274,07 proves per 100.000 habitants. D'aquest total, el 8,12% han tingut un resultat positiu i la mitjana d'edat de les persones a les quals s'ha detectat el virus és de 38 anys.