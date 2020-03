Els casos greus es multipliquen per deu en una setmana a Catalunya

Els epidemiòlegs ho havien advertit: aquesta setmana Catalunya arribaria al pic màxim de casos de coronavirus i d’ingressos a les unitats de cures intensives (UCI). I els pronòstics s’han complert. En només una setmana, la xifra de malalts greus s’ha multiplicat per 10, i si dimarts passat hi havia 74 persones ingressades, aquest dimarts ja hi havia 781 pacients complexos intubats o amb mascareta d’oxigen. També ahir es va registrar l’escalada més intensa de víctimes mortals des que va irrompre el SARS-CoV-2, que ja ha provocat un total de 516 morts. Es van notificar 177 defuncions més que les de dilluns i n’hi ha hagut 475 en l’última setmana.

El departament de Salut va confirmar al vespre la detecció de 2.073 positius nous, que eleven a 9.937 els contagis confirmats arreu de Catalunya. Des de l’inici de la pandèmia s’han comptabilitzat un total de 1.274 altes hospitalàries, però Catalunya viu ara el punt més complicat, tal com vaticinava la mateixa corba epidemiològica. Serà qüestió d’hores que se superin les 10.000 infeccions i res fa pensar que el ritme de casos s’alenteixi. Els pacients greus són els que més preocupen a les autoritats sanitàries per la seva fragilitat, i la seva prevalença s’ha disparat en qüestió de dies: divendres es comptaven 312 pacients complexos als hospitals catalans i ara ja hi ha ingressats prop de 800.

El degoteig de baixes de professionals sanitaris -1.524 estan contagiats- i l’allau de malalts greus tensionaran al màxim el sistema i el Govern assegura que treballa per ampliar la capacitat d’absorció: vol evitar com sigui que la situació de l’Hospital d’Igualada, on hi ha 306 contagis i 41 morts, es repliqui a altres centres del país: professionals desbordats i recursos assistencials escassos davant el pic màxim de demanda sanitària.

Abans que es donés a conèixer el balanç actualitzat de l’afectació del coronavirus a Catalunya, la consellera de Salut, Alba Vergés, havia informat que Barcelona i la corona metropolitana eren les zones que registraven el nombre més elevat de defuncions a causa de la infecció, amb pràcticament el 70% de les morts. La Catalunya Central en concentrava el 17%, mentre que Girona havia notificat un 8% del total de víctimes mortals. Fins ara, eren els territoris de Lleida i Tarragona els que havien registrat menys morts, amb el 3% i el 2% dels casos, respectivament.

Un miler de llits d’UCI

La titular de la cartera de Salut va admetre preocupació per l’arribada progressiva de malalts amb patologies complexes, agreujades pel virus, als centres sanitaris d’arreu del país. Vergés va recuperar el missatge que ja havia enviat dilluns el Servei Català de la Salut (CatSalut) sobre la necessitat d’ampliar la capacitat assistencial dels hospitals, i va insistir que Catalunya “duplicarà” la seva capacitat de llits d’UCI al llarg d’aquesta setmana i la “triplicarà” de cara a la setmana que ve. Dimarts, i per primera vegada des de la irrupció de la Covid-19, el Govern va facilitar les xifres de disponibilitat de recursos assistencials a les unitats de cures intensives (UCI), serveis essencials per afrontar aquesta crisi sanitària sense precedents.

Segons el departament de Salut, ara mateix els hospitals catalans, tant públics com privats, compten amb un miler de llits d’UCI. Es calcula, però, que a Catalunya hi ha normalment uns 600 llits de crítics i semicrítics, segons dades de la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica publicades fa un any. La responsable de la conselleria de Salut, Alba Vergés, va afirmar que “és imprescindible” dotar els centres sanitaris del màxim d’instal·lacions per fer funcionar les UCI, ja que es calcula que entre el 10% i el 15% de les persones amb la infecció patiran pneumònies greus o insuficiència respiratòria i necessitaran ventilació mecànica. Vergés va admetre que el Govern es planteja ubicar alguns d’aquests llits d’UCI fora dels centres sanitaris, però no va concretar on: per exemple, si faria hotels medicalitzats o hospitals de campanya com ja ha fet Madrid, que és el focus més crític de l’Estat. “Encara estem buscant els millors espais”, va dir només.

La gent gran, especialment la que viu en residències, és un dels col·lectius més vulnerables: viuen en espais tancats, on el virus pot circular descontroladament, i tenen diverses patologies prèvies que podrien complicar-se. Segons dades governamentals, hi ha almenys 212 residents que tenen la Covid-19 en 70 centres diferents.