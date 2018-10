Els casos d’hepatitis A es quadripliquen

Una nit d’aquest estiu, el Lluís no es va posar el condó. I l’endemà es va llevar neguitós. No hi havia hagut penetració, però s’havien llepat per tot arreu. Sabia que hi havia la possibilitat que s’hagués contagiat amb alguna malaltia de transmissió sexual. El matí següent va passar-se’l fent elucubracions: “¿El sexe oral sense preservatiu permet el contagi?”, “¿Varia si ets el que el rep?”, “¿La cosa empitjora si l’ejaculació és a la boca?” No sabia respondre a tantes preguntes. Definitivament, li faltava molta informació sobre el sexe entre homes. Per sort, però, els resultats de la prova que li van fer a la clínica BCN Checkpoint van sortir negatius: “Per què a l’escola t’ensenyen tant com funciona l’aparell reproductor i no la informació pràctica que tots algun dia necessitarem?”

Abans d’abandonar la consulta, l’infermer va preguntar al Lluís sobre una altra infecció que ell mai havia associat a la transmissió sexual: l’hepatitis A, que es contagia quan hi ha contacte oral amb partícules fecals i que si no es tracta ataca el fetge. Li va demanar perquè els casos d’hepatitis A, igual que els de la resta de malalties d’aquesta mena, estan creixent arreu d’Europa. A Catalunya, l’any passat, el nombre d’afectats es va multiplicar per quatre després d’anys d’una tendència a la baixa. Des del 2009 s’estaven registrant al voltant d’un centenar de casos anuals, i l’any passat se’n van diagnosticar gairebé 400. I tot això malgrat que l’hepatitis A és de les poques malalties de transmissió sexual per a les quals existeix vacunació -l’altra és el virus del papil·loma- i que, a Catalunya, la duen posada la gran majoria de catalans que tenen fins a 32 anys. Entre ells el Lluís, que en té vint-i-pocs i l’hi van posar a l’escola.

Segons el departament de Salut, aquest repunt europeu es va propagar pel territori català sobretot entre el col·lectiu d’homes que tenen sexe amb homes, encara que les dones també hi estan exposades. De fet, des de la clínica BCN Checkpoint asseguren que les dones -en cas d’estar en contacte amb algú infectat- són més vulnerables perquè tenen més superfície mucosa. “És una malaltia altament transmissible: amb el contacte n’hi ha prou, no l’evita ni el condó”, adverteix el director d’aquest centre especialitzat en la detecció d’ITS en homes gais, altres homes que tenen sexe amb homes i dones transsexuals. Ferran Pujol fa èmfasi en la necessitat de fer-se proves periòdiques, perquè l’hepatitis A, com altres malalties, durant molts dies no produeix símptomes, i això provoca que els portadors la propaguin sense saber-ho.

Però si existeix una vacuna eficaç, per què els casos s’han quadruplicat? Una de les raons és que hi ha moltes persones nascudes abans que la injecció entrés al calendari recomanat per la Generalitat que no estan vacunades. Si bé és cert que la vacuna es dispensa de manera gratuïta a la sanitat pública, com que abans no hi havia un programa de vacunació sistemàtic molta població adulta no la porta posada. “Si hi hagués hagut una cobertura vacunal més alta, les xifres haurien sigut més baixes”, explica el director del Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya, el doctor Jordi Casabona. Altres motius que podrien explicar el repunt són els problemes de subministrament de vacunes d’hepatitis A que hi va haver l’any 2017 i l’elevada mobilitat de la població. “Abans els focus es quedaven en una ciutat”, afegeix Pujol.

Ara bé, el doctor Casabona també parla d’una pràctica cada cop més habitual entre els homes que tenen sexe amb homes que podria haver facilitat la propagació de l’hepatitis A: el chemsex, l’ús de drogues sintètiques per a la pràctica del sexe durant hores i sense control. La Generalitat en pren nota: “Aquestes dades subratllen la necessitat de reforçar la recomanació de la vacunació dels homes que tenen sexe amb homes com a grup de risc”.

Lectura positiva

Torna a sonar el fix de la clínica. El recepcionista l’agafa. “BCN Checkpoint, bon dia”, diu, i somriu com si tingués l’interlocutor al davant. Pren nota d’una revisió completa de malalties de transmissió sexual, però abans que tingui temps de penjar un jove entra per fer-se la prova ràpida de VIH. S’acomiada i l’atén, però mentre li explica els detalls algú torna a obrir la porta. Aquest cop és un turista que s’hi dirigeix en anglès i que també ve a fer-se’n una. Després entrarà una noia que li preguntarà si pot demanar cita per a la seva parella, que se’n vol fer una. Cada dia passen desenes de persones per aquesta clínica i la resta de punts de la ciutat que les fan. Els experts també fan una valoració positiva de l’augment de diagnòstics d’infeccions sexuals: “Si n’hi ha més també vol dir que més persones com el Lluís fan el pas de venir i, per tant, que hi estem posant fre”, reivindica Pujol.