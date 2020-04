Els casos lleus poden contagiar el covid-19 fins al vuitè dia de símptomes

S’acaben de publicar a la revista Nature les anàlisis virològiques de nou adults infectats per coronavirus que han desenvolupat símptomes lleus. L’estudi mostra que en aquests pacients el virus es replica activament a la part alta de les vies respiratòries (nas, faringe i laringe) i que durant la primera setmana de símptomes s’excreta en més quantitat, per la qual cosa el risc de contagi seria més alt aquests dies. Tot i que la mostra de pacients és petita, aquests resultats contribueixen a entendre l’evolució del virus en el cos al llarg de la malaltia i, per tant, com es contagia i en quines condicions té un potencial més gran d’infecció.

Tal com està passant amb molta informació que circula aquests dies, l’estudi s’ha publicat en forma del que s’anomena "vista prèvia accelerada de l’article", sense que hagi superat les revisions habituals del sistema de publicació científica, per la qual cosa la mateixa revista adverteix que hi poden haver canvis quan es publiqui l’article definitiu. En qualsevol cas, l’excepcionalitat de la situació fa que disposar de les dades a mesura que es van generant sigui de gran utilitat perquè la comunitat científica pugui valorar-les directament i incorporar-les a les diverses línies de recerca existents.

En el cas d’aquest estudi, fet en un hospital de Munic, s’han analitzat mostres de la gola i els pulmons, mocs, sang, orina i femta, obtingudes al llarg de l’evolució de la malaltia. A les mostres de la gola i els pulmons, els investigadors hi han pogut identificar la presència de virus amb capacitat infecciosa fins al vuitè dia des de l’inici dels símptomes. Això indica que els pacients estudiats haurien tingut la capacitat de contagiar altres persones fins aquest moment. A més, en dos dels pacients, que van mostrar símptomes de pneumònia incipient, es van detectar nivells alts de virus en la mucositat fins el desè i onzè dia després de l’inici dels símptomes. Gràcies a la detecció de substàncies intermèdies que es produeixen en el procés de replicació del virus, els autors també han conclòs que a la gola i la cavitat nasal el SARS-CoV-2 es replica amb més intensitat.

D'altra banda, en cap de les anàlisis es va detectar el virus en les mostres d’orina i de sang. En el cas de les anàlisis de femta, malgrat trobar-hi altes concentracions de material genètic d’origen víric, els investigadors no hi van detectar cap forma del virus amb capacitat de replicació. El conjunt d’aquests resultats confirmen que el covid-19 no es contagia a través de l’orina, la sang ni la femta.