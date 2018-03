Les colles castelleres i Òmnium creen un mocador groc en suport als polítics empresonats

Òmnium Cultural i les principals colles castelleres de Catalunya han creat un mocador de color groc per donar suport als polítics i líders independentistes empresonats i els seus familiars durant la temporada castellera. El Mocador Casteller Solidari, groc i amb piquets blancs –com la tradicional peça de color vermell–, porta la inscripció 'Llibertat presos polítics' i ha sigut presentat a la seu d’Òmnium Cultural.

La colla castellera dels Moixiganguers d’Igualada va ser la promotora de la iniciativa, a la qual s'han sumat les altres colles castelleres i la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. "El fet casteller és una de les millors imatges que dona Catalunya al món a través de la cultura i, a la vegada, la cultura és el millor antídot contra la repressió. Creiem que és una aliança perfecta", ha afirmat el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, en l’acte de presentació del mocador, que ha comptat amb la presència de les colles i de familiars dels presos. Els beneficis que es recaptin amb la venda dels mocadors es destinaran a la Caixa de Solidaritat que gestionen l'ANC i Òmnium.

L'objectiu del mocador, a més de recaptar fons per a la Caixa de Solidaritat, és que "les places castelleres aquesta temporada estiguin tenyides de groc", ha assenyalat Mauri. "Aquesta no pot ser una temporada normal. Fem castells per alegria i amb festa i volem que els presos i exiliats, quan vegin un castell a la premsa, recordin que tenen tot un poble al darrere que els agraeix la feina que han fet i que, si són a la presó, és per haver-nos fet cas", ha afirmat el president dels Moixiganguers d'Igualada, Oriol Solà.

Entre els familiars dels presos que han assistit a l'acte hi havia la companya de Jordi Cuixart, Txell Bonet, que ha ressaltat com d'"orgullosos estaran" els presos dels castellers si poden veure imatges de castells i ha fet una referència especial a Raül Romeva, que forma part dels Castellers de Sant Cugat.

Solà ha explicat que els Moixiganguers van buscar "una manera de fer visible el suport del món casteller als presos i exiliats", més enllà dels pilars que de vegades fan a l'inici, però que "no queden representats a la foto que surt a la premsa". Els igualadins van pensar que tenyir de groc una peça que ja utilitzen com ara el mocador vermell podia ser una fórmula efectiva per mostrar aquest suport. Òmnium Cultural va acollir de seguida la iniciativa i destaca el potencial dels castellers com a altaveu de denúncia, també a escala internacional. Mauri ha animat altres expressions de la cultura popular i tradicional catalana a incloure mocadors o motius grocs a la vestimenta tradicional o a impulsar altres iniciatives per "demostrar la fortalesa del món cultural en contra de la repressió".

L'empresa manresana Fetalpais.cat ha fabricat els mocadors, que estaran a la venda a partir de dimarts a la botiga online d'Òmnium Cultural per un preu de 4 euros, també per a totes aquelles persones que no siguin castelleres però el vulguin lluir. Els beneficis que es recaptin aniran destinats a la Caixa de Solidaritat, que serveix per pagar les fiances i sancions imposades als líders independentistes en el marc del procés.

Han estat presents a la presentació els Castellers de Vilafranca, la Colla Vella Xiquets de Valls, la Colla Joves Xiquets de Valls, els Minyons de Terrassa, els Capgrossos de Mataró, la Colla Jove Xiquets de Tarragona, els Moixiganguers d'Igualada, els Xics de Granollers, els Castellers de Sant Cugat, els Castelleres de Caldes, els Castellers de Sants, els Castellers de Castellar del Vallès, els Castellers de la Vila de Gràcia, els Castellers de Mediona, els Xiquets de Tarragona, els Castellers de Santpedor, els Xiquets de Cambrils, la Colla Jove de Barcelona, els Castellers d'Esparreguera, els Bous de la Bisbal del Penedès, els Castellers de Tortosa, els Nois de la Torre, els Castellers de Sabadell, els Matossers de Molins de Rei, els Castellers de Sarrià, els Castellers de Cornellà, la Colla Castellera Grillats del CBL, els Engrescats URL, els Xerrics d’Olot i els Castellers de Caldes de Montbui.