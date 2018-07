Els catalans posen un 7,2 a la situació de convivència i un 6,7 a la de seguretat

Un 7,2 sobre 10 en convivència i un 6,7 en seguretat. És la valoració que fan els catalans de la situació a Catalunya. El 70,1% qualifica la convivència de bona o molt bona i, pel que fa a la seguretat, aquest percentatge se situa en el 61,6%. "No hi ha un problema de convivència a Catalunya", ha assegurat el president de l'Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), Xavier Masllorens. Els resultats surten d'una enquesta de l'ICIP, que s'ha elaborat a partir de 1.003 entrevistes telefòniques entre l'abril i el maig.

L'estudi ha constatat que els catalans posen més bona nota a la convivència i la seguretat del seu entorn més pròxim. La convivència al barri o al municipi es puntua amb un 7,8 sobre 10 i la seguretat amb un 7,2 (quan es pregunta per Catalunya és d'un 7,2 i un 6,7, respectivament). Masllorens ho ha atribuït al fet que "si es parla d'un àmbit més general, la gent n'està menys satisfeta".

Pel que fa a les amenaces a la seguretat de Catalunya, segons els resultats de l'enquesta la primera és la delinqüència, el narcotràfic i les màfies (per a un 73,9% de la població). La segona és el terrorisme (per a un 73,2% dels enquestats), la tercera és la inestabilitat política internacional (un 63,6%) i la quarta són els atacs informàtics (un 60,4%). El Procés se situa com la cinquena amenaça a la seguretat -ho és per a un 42,8% de la població-, encara que el 55% dels enquestats el qualifiquen de gens o poc amenaçador. "El Procés no és una causa d'inseguretat per a la majoria de persones", ha valorat Masllorens.

Tot i això, quan es pregunta si la presència de símbols, com les banderes als carrers, empitjora la convivència, el 61,7% respon que hi està molt d'acord o parcialment d'acord. El 38,3% restant hi està en desacord. L'estudi de l'ICIP posa una nota d'un 5,3 sobre 10 a aquesta situació, encara que Masllorens ha admès que "hi ha diferències" segons el sentiment de pertinença dels enquestats. Les persones que se senten principalment espanyoles puntuen amb un 6,5 sobre 10 que la presència de símbols empitjora la convivència. En el cas de les que se senten tant catalanes com espanyoles, la nota és d'un 6,6. En canvi, els enquestats que se senten principalment catalans puntuen amb un 4,1 que els símbols als carrers empitjoren la convivència.