Potser els danesos són més feliços... però els catalans tenen més bona salut mental

Dinamarca encapçala les llistes dels països més feliços del món, però Catalunya la supera en salut mental. Per darrere hi ha Islàndia i el Regne Unit. Un estudi d'una universitat danesa que ha comparat les dades de salut mental d'aquests quatre països alerta també que s'han trobat diferències en l'edat dels enquestats: mentre que als països nòrdics la salut mental augmenta amb els anys, a Catalunya disminueix. Els investigadors no han trobat, però, que hi hagi diferències entre zones geogràfiques dins d'un mateix territori.

L'estudi posa el focus en la salut mental, un concepte poc investigat per falta d'eines per mesurar-la que ha despertat l'interès dels investigadors perquè està directament relacionat amb la longevitat i la prevenció de malalties. Per mesurar l'estat de salut mental han analitzat aspectes com els sentiments positius, l'afecte, les emocions i les relacions. A l'enquesta es demanava als participants que valoressin el seu estat mental i s'hi feien preguntes sobre el dolor, la falta de confort, els nivells d'estrès, la depressió i l'ansietat.

L'estudi de la Universitat del Sud de Dinamarca, en col·laboració amb la Universitat de Loughborough i la Universitat de Warwick del Regne Unit i institucions de salut de Dinamarca i Islàndia, ha estrenat l'eina de monitoratge Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale (WEMWBS) per enquestar 3.508 homes i dones danesos d’entre 16 i 95 anys, i ha comparat les dades amb les d'altres països que han utilitzat aquest mateix sistema. Els investigadors han arribat a la conclusió que l'eina és adequada per fer-la servir en altres projectes de recerca i reclamen que sigui reconeguda oficialment a Dinamarca, com asseguren que ja s'ha fet en altres països com el Regne Unit.