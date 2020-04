Un milió de catalans tornen a la feina quan encara, ahir, van morir 128 persones: les claus del dia, amb Antoni Bassas (14/04/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dimarts, 14 d’abril del 2020. Avui només hi haurà alguns xàfecs puntuals de tarda al Pirineu i al Prepirineu, però els dies vinents el temps seguirà sent variable, i el cap de setmana podrien arribar novament pluges extenses. Els pròxims dies la temperatura farà un salt cap amunt però ho notarem més de nit que al migdia.

1. Un milió de catalans tornen aquest matí a la feina.

651x366 Imatge del Nus de la Trinitat, avui a les 07:50 h Imatge del Nus de la Trinitat, avui a les 07:50 h

Aquesta és la imatge del nus de la Trinitat a tres quarts de 8 del matí.

651x366 Imatge de La Sagrera, L5, avui a 1/4 de 8 del matí Imatge de La Sagrera, L5, avui a 1/4 de 8 del matí

I aquesta és una imatge del metro de Barcelona, línia 5, a La Sagrera, a un quart de 8 del matí.

Els dos sectors més nombrosos que reprenen l’activitat són la indústria i la construcció, tot i que també és important el gruix de plantilla del transport, de magatzems i de l’àmbit administratiu.

En el sector de la construcció, segons dades de la UGT, tornen a la feina unes 200.000 persones a Catalunya.

Es preveuen reforços al transport públic i controls als accessos per garantir la distància mínima de seguretat

Equips de voluntaris de Protecció Civil i la Creu Roja han començar a repartir a dos quarts de set del matí les 1.714.000 mascaretes enviades pel govern espanyol en un centenar de punts "estratègics" dels municipis catalans que tenen més de 30.000 habitants.

A més de la necessitat que els passatgers es cobreixin la boca i el nas amb una mascareta i que es distribueixin a tota la longitud del vehicle per respectar les distàncies de seguretat (almenys un metre i mig), el Govern recomana evitar fer servir el transport públic en hores punta i optar per escales mecàniques en comptes d'ascensors.

I per a les empreses, hem recollit tots aquestes criteris de protecció per als treballadors:

Evitar sistemes de fitxatge que impliquin el sistema dactilar, garantir una ventilació adequada, deixar les portes obertes perquè les manetes s'utilitzin com menys millor, preveure llocs separats on deixar la roba de treball i la de carrer, usar galledes amb tapes accionades amb pedal per llençar tovalloles i mocadors d'un sol ús i prohibir les visites externes no relacionades amb la feina.

2. Per cert, que el conseller Buch es va prendre a la valenta la gens innocent remesa d’1.714.000 de mascaretes a Catalunya. "Xifren en 1.714.000 de mascaretes. És una xifra simbòlica per a Catalunya, però també és una xifra nefasta. Vull enviar un missatge al gobierno de España: així tampoc. Amb la història dels catalans no s'hi juga".

3. Repunt de víctimes mortals a Catalunya. En les últimes 24 hores, han mort 128 persones.

A Catalunya ja han mort 3.666 persones per covid-19 des de l’inici de la pandèmia.

Què passarà ara? L’augment d’ingressos a les UCI va ser de 62 persones, un nombre semblant al notificat diumenge (55). Els malalts greus de covid-19 ja són 2.775.

La pitjor dada és la mortalitat als centres geriàtrics: almenys 1.898 avis i àvies han perdut la vida a Catalunya després de contagiar-se a les residències on vivien, el 90% de les quals ubicades a la demarcació de Barcelona. Ahir, només, van morir 73 persones en aquests equipaments, totes associades a complicacions causades per la infecció i notificades pels mateixos centres.

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha dit que Espanya es troba al pic, i que l'objectiu d'aquesta setmana és doblegar la corba.

4. Ahir vam veure i escoltar el testimoni d'algú que va estar a l'UCI i ara ja és a casa. Confinat a la seva habitació, el periodista i soci gestor de Mediapro, Tatxo Benet, va explicar així el moment en què va veure que la seva vida estava en joc: "Vaig entendre que havia de ser conscient de cada respiració, no podia respirar com a acte reflex. Durant 30 hores mirava com estava la saturació d'oxigen".

5. Encara que no ho sembli, avui comença el tercer trimestre a les escoles. Com serà?

Aquesta pàgina us ho explica: serà telemàtic, es prioritzarà el suport emocional als alumnes, que no suspendran pel que passi aquests tres mesos.

6. A França allarguen el confinament fins a l’11 de maig, un mes més. El president Macron ho ha anunciat aquesta nit, però va advertir: “Les persones grans, les que estiguin en una situació de discapacitat severa o bé amb malalties cròniques hauran de continuar confinades”.

7. Sobre la ruïna de governança en què Josep Maria Bartomeu ha convertit la seva presidència, Toni Padilla explica que Bartomeu promou els directius pròxims a Sandro Rosell. La directiva del Barça presentarà accions legals contra el fins ara vicepresident Emili Rousaud per les acusacions de corrupció i administració deslleial que va fer pel cas dels atacs a les xarxes socials pagats amb sobrecost, amb diners del club, sempre segons Rousaud.

8. Avui fa 81 anys que el president Francesc Macià va proclamar la República Catalana des del balcó del Palau de la Generalitat i va dir: “Esperem que tots sabreu fer-vos dignes de la llibertat que ens hem donat i de la justícia que, amb l'ajut de tots, establirem. Ens recolzem sobre coses immortals com els drets dels homes i dels pobles. En proclamar la nostra República, fem arribar la nostra veu a tots els pobles d'Espanya i del món, demanant-los que espiritualment estiguin al nostre costat i enfront de la monarquia borbònica que hem abatut, i els oferim aportar-los tot el nostre esforç i tota l'emoció del nostre poble renaixent per afermar la pau internacional.

Que tingueu un bon dia.