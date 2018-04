Catalunya ven més productes ecològics a Europa que a Espanya

La facturació del sector agrari ecològic català s'ha multiplicat per vuit en els últims deu anys i gran part de la seva producció va tenir com a receptora la Unió Europea. L'any 2016 —l'últim del qual es tenen dades— un 25% de les exportacions va acabar en països de la UE (uns 105 milions d'euros), mentre que les vendes a l'estat espanyol van suposar un 19% de la producció (76 milions) i les de fora de la Unió, un 12% (51 milions). El gruix dels productes, però, va quedar-se a casa: un 44% de les vendes van ser a Catalunya; uns 184 milions d'euros.

"Això és una molt bona notícia i ens indica que a Catalunya hi ha un consum i una demanda per comprar cada cop més productes ecològics", ha indicat aquest divendres Daniel Valls, president del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), que ha presentat al departament d'Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat les estadístiques del sector de l'any 2017. "La idea d'un sector ecològic potent i que rep el suport del consumidor ja és una realitat", ha afegit David Mascort, secretari general del departament.

Xavier Estrada, propietari de 10 hectàrees d'horta ecològica a Sant Climent de Llobregat, coincideix a considerar que "cada vegada hi ha més consciència" per part dels consumidors i que la tendència en el consum de productes ecològics va a l'alça; però amb reserves. De fet, amb el seu negoci, D'Enric Eco, Estrada no pot plantejar-se la possibilitat d’exportar. "Avui dia els nuclis familiars són cada cop més petits i consumeixen poc, i alhora el tipus de vida actual, sempre amb presses, no fomenta un estil de vida sa". Alhora, diu Estrada, el sector ecològic pateix, com tot el món agrícola, la tirania dels preus. "El negoci de la pagesia dona per mantenir-se, però poca cosa més —es lamenta—. El camp català i el de tota la Península s'aguanta pels pèls".

L'agricultura ecològica segueix sent, però, una modalitat molt minoritària. "Per nombre d'hectàrees devem estar al voltant del 7% del total a l'Estat —diu David Mascort—, i per quota del mercat els productes ecològics a Espanya poden suposar aproximadament el 2%". El secretari general d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació considera que Catalunya està per sobre de la resta d'Espanya en aquest àmbit, però encara està molt lluny de les xifres de països com França (entre el 4% i el 5%) o Dinamarca (10% de la quota de mercat). "Ens queda un camí llarg", afirma Mascort.

Tot i això, segons l'estudi de CCPAE i la Generalitat de Catalunya, el sector de l'agricultura ecològica creix exponencialment cada any. La superfície de producció ja supera el doble de la que hi havia fa cinc anys i el 2017 es va superar per primer cop la barrera de les 200.000 hectàrees conreades de manera sostenible. En total, a Catalunya hi ha 3.543 productors ecològics inscrits a la CCPAE i que, per tant, reben les inspeccions de l'entitat per certificar que els seus productes ramaders o agrícoles compleixen amb els estàndards ecològics europeus.

L'activitat més comuna entre els productors ecològics catalans és la producció de vegetals (47%, l'any 2017). En total, 2.027 productors conreen de manera ecològica a Catalunya, segons CCPAE. El segon sector més nombrós és el de les empreses que elaboren productes ecològics: 1.118 (un 26% del total). "Catalunya és la zona de l'estat on tenim més indústria elaboradora de productes ecològics", assegura Daniel Valls. La ramaderia és també força important: suposa un 15% de la producció ecològica catalana.