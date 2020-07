Cau un grup criminal que produïa sis milions d'euros anuals en marihuana a Catalunya

Uns cultivaven els esqueixos, altres muntaven la instal·lació elèctrica i punxaven la llum, alguns cuidaven les plantacions i la resta feien les vendes. Aquest grup criminal, amb uns rols i unes jerarquies ben definides, es dedicava a la producció de marihuana a Catalunya i podia generar un negoci de sis milions d'euros anuals. Ho apunten els Mossos d'Esquadra, que han desarticulat l'organització en una operació que es va fer divendres de la setmana passada en què van detenir 27 persones –inclosos els caps–, nou de les quals han entrat a presó.

La marihuana es venia a compradors estrangers o es distribuïa en clubs cannàbics propietat dels membres del grup. Els agents van fer una quarantena d'escorcolls i van desarticular setze plantacions interiors actives, vuit d'inactives i dos magatzems amb material per al cultiu.

La investigació va començar el desembre de l'any passat, quan la policia va tenir coneixement d'una organització dedicada al cultiu i al tràfic intensiu de marihuana anomenada Clan Egara. El grup se situava principalment a la zona del Vallès Occidental i funcionava com un càrtel: cada cap tenia les seves plantacions, tot i que es donaven suport logístic i s'intercanviaven treballadors per treure'n més rendiment. La marihuana es cultivava en cases llogades o comprades pels integrants. De fet, els caps tenien diverses immobiliàries i empreses de construcció per blanquejar els ingressos que obtenien: uns negocis que utilitzaven per emetre factures falses i comprar immobles que llogaven a testaferros –persones de confiança– per instal·lar-hi les plantacions.

Frau elèctric

Aquesta operació dels Mossos, amb més de 150 agents d'intervenció i 130 d'investigació, ha sigut la que ha comptat amb la participació de més personal d'Endesa –64 tècnics–, pel nombre de plantacions en zones interiors de l'organització. En 24 de les 43 inspeccions es va detectar frau elèctric. Es calcula que el Clan Egara defraudava una energia equivalent al consum de 686 habitatges per cultivar la marihuana. Segons la companyia, un domicili utilitzat com a plantació interior consumeix l'equivalent a 20 habitatges. La policia ha recordat que les plantacions interiors comporten riscos com sobrecàrregues i curtcircuits que poden arribar a posar en perill edificis pròxims.

Els Mossos han intervingut uns 200.000 euros en efectiu, 18 vehicles amb un valor de mig milió d'euros, diverses armes i material per a les plantacions amb un valor d'un milió i mig d'euros. Segons la policia, han desarticulat el grup completament perquè s'han intervingut els seus habitatges i els diners, a més de destruir el material. L'operació es va fer quan s'havien localitzat totes les plantacions, després que durant la investigació –per tràfic de drogues i blanqueig de capitals– ja s'haguessin requisat diversos esqueixos i entregues de marihuana.

En el dispositiu de divendres passat, els escorcolls es van fer a Terrassa, Sabadell, Castellar del Vallès, Matadepera, Sant Quirze del Vallès, Rubí, Cercs, Gironella, Casserres, Artés, Sant Salvador de Guardiola, Monistrol de Calders, Roda de Berà i la Bisbal del Penedès. El cas el porta el jutjat d'instrucció número 4 de Terrassa.