La sida no causa danys inevitables en l'equilibri intestinal

Si bé les persones que s'han infectat pel virus de la sida sovint pateixen danys a la barrera mucosa intestinal i tenen més possibilitats de patir un desequilibri microbià als intestins, el VIH no causa per si sol la disbiosi. Ho demostra un estudi realitzat per IrsiCaixa, Institut de Recerca de la Sida, que confirma que l'inici d'un tractament primerenc impedeix el deteriorament del sistema immunitari. En altres paraules: diagnosticar la infecció és el primer pas per evitar que les persones immunodeficients pateixin, inevitablement, un desequilibri en els microorganismes de l'intestí. Aquest descobriment suposaria un canvi en la direcció de les investigacions, ja que fins a aquest moment es concentraven esforços a observar si entre el virus de la sida i la disbiosi intestinal hi havia cap relació causal.

L'estudi d'IrsiCaixa constata que per saber quins pacients amb VIH pateixen disbiosi són necessaris marcadors microbians. Per a l'elaboració d'aquest treball, els investigadors van analitzar el microbioma intestinal de les mostres de femta de 156 persones i van constatar que en 127 casos estaven infectades pel virus de la sida. Un cop categoritzats en funció del deteriorament del seu sistema immunitari, van seqüenciar tot l'ADN de les mostres i no només la d'un gen marcador bacterià, com s'havia fet fins ara. La conclusió a què van arribar era que presentar un equilibri intestinal o no depèn de la riquesa gènica dels microbiomes.

Com menys diversitat gènica, menys metanògens –els microorganismes que s'especialitzen en la producció de metà–. Precisament, aquests tipus de microbiomes són essencials per evitar la disbiosi i mantenir un equilibri intestinal òptim. "Els resultats suggereixen que l'anàlisi del microbioma es podria utilitzar per identificar quins pacients tenen més probabilitats de patir complicacions clíniques", afirma Roger Paredes, investigador principal del grup. A més, Paredes creu que per saber quins són els pacients immunodeficients amb disbiosi intestinal es necessiten tests específics i simplificats que analitzin directament aquests marcadors microbians.