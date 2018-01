La Cavalcada dels Reis tindrà patges amb cadires de rodes

Fugint de possibles polèmiques com la de Vallecas, en què diferents sectors han criticat que hi hagi una carrossa pro drets LGTBI, Barcelona tindrà una cavalcada tradicional com cada any. Tot i que no hi haurà grans canvis, una de les novetats d'aquest any serà que a la cavalcada hi haurà patges amb cadires de rodes. Amb aquesta acció es busca reivindicar els drets de les persones amb mobilitat reduïda. Se situaran a la zona dels carters reials, que recullen les cartes dels nens a l'inici de la cavalcada.

A més, s'han adequat tres espais per a persones amb mobilitat reduïda: a la plaça d'Antonio López, davant l'escenari del Moll de la Fusta i a la plaça d'Espanya amb l'avinguda del Paral·lel.

Com cada any, la cavalcada començarà a l'avinguda del Marquès de l'Argentera (18.00 h) i s'acabarà a la Font Màgica de Montjuïc (21.00 h). Tindrà un cost lleugerament superior al de l'any passat: passa dels 650.000 euros als 700.000 euros.

El seguici durarà 50 minuts, estarà estructurat en 12 grans blocs i comptarà amb 1.281 participants. A més, han estat escollides més de 200 persones pel sorteig de la crida ciutadana, d'un total de 1.818 sol·licituds. Una altra dada important –de ben segur la més rellevant per als nens– és que es llançaran més de set tones de caramels.

Tot i que el lema ja s'havia pensat mesos abans que passés l'atemptat a la Rambla, la cavalcada voldrà mostrar que Barcelona és una ciutat "de pau i concòrdia".