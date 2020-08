Una cavitat dins del tronc i cops de vent i calor, entre les causes de la caiguda de la palmera que va matar un home

Les primeres conclusions de l'estudi de la palmera que dimarts va caure i va matar un home al Parc de la Ciutadella de Barcelona apunten a "una concurrència de causes" i no pas a una de principal, segons ha informat aquest divendres en roda de premsa el comissionat d'Ecologia Frederic Ximeno. L'estudi, encarregat pel consistori a l'empresa Doctor Árbol, ha apuntat tres possibles motius que podrien haver ocasionat la caiguda de l'arbre, que es va trencar pel terç superior: una petita cavitat dins el tronc, que ocupa un 25% del radi, una ratxa de vent d'uns 38 quilòmetres per hora en el moment dels fets i un possible cop de calor.

Cap d'elles, ha assenyalat Ximeno, "és prou important" per si sola com per tirar a terra una palmera, i un estudi biològic que està elaborant l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) de la Generalitat determinarà si hi ha més factors associats. L'anàlisi exhaustiva, però, "portarà més temps", ha advertit Ximeno. Pel que fa a la cavitat detectada dins del tronc, els arboricultors assenyalen que únicament "suposa un risc quan només hi ha un 30% del radi viu i eficaç", per la qual cosa es considera "un defecte lleu". De fet, calculen que caldria multiplicar per tres el grau d'afectació per aquesta cavitat detectada perquè generès un risc real. És per això, han explicat, que no es va considerar un risc en l'últim estudi –la palmera que va caure havia superat tots els controls que s'havien fet últimament– que es va fer als arbres de la ciutat.

El mateix passa amb la ratxa de vent, "que no és un vent molt fort però és cert que és poc habitual en aquestes èpoques", ha apuntat Ximeno, que per últim ha indicat que la calor també podria haver afectat la palmera. Arran de l'incident, s'estan podant de manera preventiva les palmeres de la ciutat i s'han retirat tres de les 500 que hi ha al Parc de la Ciutadella, que reobrirà demà dissabte les seves portes, després de quatre dies tancat a causa de l'accident.

Prevenció

Més enllà d'analitzar altres causes, l'Ajuntament mirarà de veure "si la concurrència d'afectacions genera un patró" per tal d'intervenir en altres palmeres que puguin patir afectacions similars, després que s'hagin detectat "tot un conjunt de causes" que les poden perjudicar, com ara l'escarabat morrut. Aquesta plaga va motivar que es deixessin de plantar palmeres a la ciutat l'any 2007, però es va donar per superada el 2017, quan es va reprendre la seva plantació. "El risc zero és impossible", ha assenyalat, tanmateix, el comissionat.

L'accident va tenir lloc dimarts sobre les 15.10 h de la tarda, quan el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va rebre un avís que una palmera havia caigut a sobre d'un home a prop de l'estany del Parc de la Ciutadella. La víctima tenia 41 anys. Una altra dona que va rebre també l'impacte de part de la palmera va resultar ferida lleu per les contusions.

La palmera havia superat el pla bianual de riscs que passen els 230.000 arbres de la ciutat, entre els quals hi ha 10.000 palmeres, sense deixar constància de fongs o altres afectacions. En els últims 12 anys no s'havia donat cap caiguda d'un arbre al parc, va explicar el dia de l'accident Ximeno, però l'any 2011 la caiguda d'una palmera a l'avinguda Diagonal va deixar dos ferits.