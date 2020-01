Un centenar de persones es manifesten contra l'agressió racista a dos nois a la Sagrera

Un centenar de persones s'han manifestat aquest dijous al barri de la Sagrera de Barcelona per mostrar el seu rebuig a l'agressió racista de dimarts i donar suport als dos nois ferits. Convocats als Jardins de Virginia Woolf per la Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR) sota el lema "Prou impunitat per als feixistes", els concentrats han dirigit missatges de suport als dos joves ferits, sobretot al que segueix a l'hospital, i han lamentat que es produeixin agressions racistes en una ciutat que s'autodefineix com a multicultural.

"Fora feixistes dels nostres barris", "Fora racistes" o "Fem justícia" han estat algunes de les proclames que s'han cantat en una marxa que ha transcorregut amb tranquil·litat. Entre els assistents a la concentració, els veïns comentaven el nom del suposat agressor i deien que és una persona que es dedica a les arts marcials i treballa en un gimnàs pròxim al lloc dels fets.

De fet, el Mohamed, una de les dues víctimes, ha presentat aquest dijous la denúncia als Mossos d'Esquadra i ha pogut identificar el presumpte agressor. El noi ha ratificat davant la policia el mateix que va explicar al diari ARA: quan ell i el seu amic –que segueix hospitalitzat– estaven traient diners d'un caixer al carrer Garcilaso, un home corpulent va anar cap a ells, els va dir "Què mireu?" i acte seguit els va començar a pegar.

El Mohamed va explicar que el suposat agressor va clavar-li uns cops de puny a la zona de la boca, fet que li va provocar un mareig. Els dos joves es van intentar defensar i l'home va perseguir l'amic del Mohamed, que va caure a terra. L'agressor va clavar-li diverses puntades de peu fins que va deixar-lo inconscient. El Mohamed va pujar a casa seva per alertar els serveis d'emergències i l'atacant va desaparèixer de la zona. Els Mossos d'Esquadra van arribar al lloc de la pallissa, a pocs metres de l'estació de la Sagrera, i les dues víctimes van ser traslladades a un centre mèdic per les lesions. Des d'aleshores l'acompanyant del Mohamed està ingressat en un hospital amb una afectació a la zona del crani. El Mohamed considera que la motivació de l'agressió va ser racista, perquè ell és d'origen senegalès i el seu amic d'origen marroquí, i abans de la pallissa no havien tingut cap discussió amb l'home que els va pegar. El jove que continua ingressat és escolta del Centre Cultural Islàmic Català del Clot.

Tot i que s'ha identificat el suposat agressor, a hores d'ara no consta ningú com a investigat i els Mossos d'Esquadra han dit que portaran el cas a la Fiscalia de delictes d'odi.