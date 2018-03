Vandellòs II reconeix que la fuita que va provocar l'aturada és en una àrea de màxima seguretat de la central

L’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs (ANAV), empresa titular de les tres centrals nuclears catalanes, ha reconegut aquest divendres a la tarda que la fuita d’aigua que va provocar l’aturada no programada de la planta divendres passat es troba dins la denominada barrera de pressió -el conjunt d’elements sotmesos a la pressió del reactor i que formen part del seu sistema de refrigeració-. Aquesta versió oficial confirma les acusacions que ara fa una setmana va fer Ecologistes en Acció, entitat que assegurava que la planta havia estat funcionant “de manera perillosa durant 15 dies”. En aquell moment, ANAV només va apuntar com a possibilitat que la fuita vingués d’aquesta àrea, considerada de màxima seguretat.

En un comunicat, l’empresa reconeix ara que en les últimes setmanes havia estat "monitoritzant un petit augment del volum d’aigua recollit en els embornals de l’edifici de contenció". Aquesta és la zona on hi ha el reactor. Segons la direcció de la central, aquest volum sempre ha estat a uns nivells “uns 30 cops inferiors als establerts a les especificacions tècniques de funcionament”. Els ecologistes acusaven llavors l’empresa i el Consell de Seguretat Nuclear, l’organisme públic que vetlla per la seguretat al parc nuclear espanyol, de ser conscients de la magnitud del problema i haver permès que la planta seguís funcionant. ANAV argumenta que no va ser fins divendres 2 de març que es va identificar d’on venia el degoteig i que llavors es va procedir de manera immediata a aturar la planta i buscar el punt exacte.

El comunicat d’aquest divendres concreta que l’origen de l’avaria es troba en una vàlvula de venteig que serà reparada “en els pròxims dies”. ANAV assegura que ampliarà els treballs d’inspecció als generadors de vapor i a soldadures similars per descartar que no hi ha més risc de fuites. Vandellòs II segueix aturada 'sine die' “en condicions segures sense repercussions ni per a les persones ni per al medi ambient”, segons ANAV.