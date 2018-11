El centre de Madrid es blinda als cotxes contra la contaminació

El centre de Madrid es blinda avui als cotxes a partir de la mitjanit. Arrenca així Madrid Central, el projecte estrella de Manuela Carmena per reduir les emissions de CO2 i millorar la salut de la ciutadania. Només els residents, els seus convidats (un màxim de 20 al mes), els cotxes amb l'etiqueta Zero Emissions i Eco i els vehicles B i C que vulguin accedir a un aparcament públic, a més dels que prestin serveis o portin subministres, podran circular per aquesta àrea de 472 hectàrees, senyalitzada amb una doble línia vermella i senyals verticals.

La mesura està en una primera fase i encara no hi haurà multes ni controls d'accés, sinó només controls aleatoris d'agents que informaran dels criteris de circulació. Durant el segon període, que tindrà lloc al gener i al febrer, s'activaran les comprovacions automàtiques mitjançant les càmeres i el control de matrícules. L'Ajuntament de Madrid comunicarà per carta els incompliments, però les sancions econòmiques –de 90 euros, 45 si es paguen amb antelació– no arribaran fins al mes de març.

També arriben tard els panells informatius que indicaran el grau d'ocupació dels aparcaments. L'Ajuntament assegura que amb aquesta mesura els vehicles no residents amb matrícules B i C ho tindran més fàcil per aparcar que amb les àrees de prioritat residencial que hi havia fins ara, ja que la mesura ofereix 9.000 places a l'àrea.

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid va descartar ahir un recurs d'Automobilistes Europeus que demanava la suspensió cautelaríssima de Madrid Central, de manera que la mesura estrella de Carmena pot arrencar avui, tal com estava previst, tot i que haurà de superar els recursos interposats pel grup municipal del PP i pel govern autonòmic d'Ángel Garrido, que el TSJM tractarà la setmana que ve. Ciutadans, comerciants i empresaris s'han oposat també a l'àrea de baixes emissions i prioritat residencial, i el PSOE ha demanat que s'ajorni.

Fins al 24 d'abril del 2019 no serà obligatori portar els distintius ambientals de la direcció general de Trànsit (DGT) que indiquen les diferents limitacions, però el consistori ja pot comprovar creuant matrícules si els vehicles poden accedir a l'àrea restringida.