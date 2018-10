El centre europeu més gran per frenar la leucèmia

Badalona té el centre científic més gran d’Europa dedicat exclusivament a lluitar contra la leucèmia. La Fundació Josep Carreras ha inaugurat el nou campus de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia, un espai de més de 10.000 m2 dins el campus ICO-Germans Trias i Pujol-UAB, on centenars d’investigadors, tant nacionals com internacionals, treballen colze a colze per trobar la cura de la leucèmia i altres malalties malignes de la sang.

El nou centre -hi treballen unes 150 persones, però es preveu que en pocs mesos ja en siguin unes 300- es vol convertir en un pol d’atracció pel talent científic més jove, i pretén potenciar la col·laboració entre els hematòlegs, que estudien la formació i manifestació de la malaltia, i els investigadors clínics, que tracten els pacients personalment als hospitals. El centre vol traduir els esforços científics en “tractaments veritablement efectius” per acabar amb les hemopaties malignes, segons ha dit Evarist Feliu, vicepresident de la Fundació Josep Carreras i coordinador científic de l’institut.

L’edifici, situat al costat del popularment conegut com a Hospital de Can Ruti, s’ha construït i equipat amb 26 milions d’euros invertits per la Fundació Josep Carreras i per empreses privades com l’Obra Social La Caixa. El centre, que forma part de la xarxa de Centres de Recerca de Catalunya i que rep aproximadament un 25% del finançament de la Generalitat, també ha rebut dos milions d’euros de l’European Research Council per a l’equip del doctor Pablo Menéndez, que estudia un tipus de leucèmia en nounats. Els tres campus de l’Institut de Recerca Josep Carreras són molt a prop d’hospitals de referència com el Clínic i Sant Pau, i també estan vinculats a universitats com la UB i la UAB.

5.400 leucèmies a l’any

Cada any es diagnostiquen 5.400 casos nous de leucèmia a Espanya. El càncer infantil és el més freqüent i ja representa el 30% dels pacients. “Hem passat del 100% de mortalitat dels anys seixanta a un 80% de curació en nens i un 40% en adults, però cal continuar investigant-ne les causes i els tractaments”, va afirmar Feliu.

Per això entre les prioritats del centre, un dels primers que es dedicarà exclusivament a investigar la leucèmia, destaquen la immunoteràpia i els tractaments especialitzats i personalitzats per a pacients. Serà essencial la feina conjunta entre els diferents perfils d’investigadors, que van des de metges, biòlegs, bioquímics a bioinformàtics i farmacèutics. “Volem que aquest campus capti talent i es puguin obrir noves línies de recerca que ens portin a curar la leucèmia”, ha dit el doctor Francesc Solé, director científic de Can Ruti.

En total, actualment hi ha 50 projectes en actiu, més d’un 30% dels quals corresponen a investigadors internacionals.