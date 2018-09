Els centres d'oci de Fundesplai han realitzat aquest estiu 1.337 activitats, un 9,5% més que l'any passat

Les activitats d'oci organitzades aquest estiu per Fundesplai en els seus propis centres o en escoles, ajuntaments i entitats s'han elevat a 1.337, una xifra que suposa un 9,5% més respecte a les del 2017, i han reunit a un total de 66.084 participants.

Aquesta dada ha estat anunciada aquest dissabte al Prat del Llobregat en la trobada de monitors dels centres d'oci de Fundesplai de tot Catalunya que serveix per donar el tret de sortida al nou curs escolar, que ha començat aquesta setmana, i per fer un balanç de les activitats programades aquest estiu. La trobada ha reunit prop de 400 dels gairebé 1.500 monitors dels 115 centres d'oci federats a Fundesplai, segons ha informat aquesta entitat en un comunicat.

La campanya "Un estiu per a tots" de Fundesplai va començar el 22 de juny i va acabar el 10 de setembre passat, i perquè nens en situació de risc poguessin beneficiar-se d'aquesta es van concedir 5.281 beques, gràcies als fons aportats per administracions, empreses, entitats i particulars.

Aquest any les activitats han posat l'accent en l'educació per a la igualtat de gènere i la violència zero amb el programa Encoratja't, que és el plantejament educatiu de Fundesplai per a aquest curs i el següent. El programa educatiu es basa en cinc eixos: trencar amb els estereotips de gènere, que els nens i les nenes comparteixin les tasques, estimular l'actitud positiva davant els conflictes, subratllar que els monitors i les monitores són gent de confiança, i crear entorns segurs LGTBI.