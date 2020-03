Els CAP demanen obrir també els caps de setmana per afrontar la crisi del coronavirus

Diferents sindicats i entitats de l'àmbit de l'atenció primària, entre les quals Rebel·lió Atenció Primària, el Fòrum Català d'Atenció Primària (FoCAP) o la Plataforma CAP Raval Nord Digne, han consensuat un document demanant mesures extraordinàries per afrontar la crisi sanitària provocada pel coronavirus. Entre elles, demanen obrir els caps de setmana per atendre presencialment els casos lleus i moderats de Covid-19 i descongestionar altres serveis sanitaris.

Amb les urgències hospitalàries tensionades i els telèfons d'emergències col·lapsats, la primària reivindica que ha de desplegar tot el seu potencial i demana no només obrir els caps de setmana, sinó també que no es tanquin centres d'atenció primària (CAP), ja que asseguren que ara que l'atenció especialitzada està pràcticament paralitzada i els hospitals bolcats en l'atenció als malalts de Covid-19, la primària és "el recurs sanitari més pròxim disponible a la comunitat".

També demanen que s'habilitin línies telefòniques directes amb els CAP per descongestionar el 061. Des que va començar la crisi del coronavirus, els centres d'atenció primària estan transformant la seva activitat presencial en telemàtica sempre que sigui possible, estan atenent casos lleus de Covid-19 així com altres problemes de salut i dubtes de la població, estan fent atenció domiciliària per evitar els desplaçaments dels pacients i controlen els pacients crònics per evitar descompensacions que necessitin ingrés hospitalari.

Aquesta feina diària, però, alerten que també s'està veient afectada per les baixes del personal sanitari que ha emmalaltit per Covid-19. L'atenció primària s'ha reorganitzat i alguns centres d'atenció primària, com el CAP Sagrera i el CAP Carles I, han hagut de tancar mentre que serveis de pediatria d'alguns centres han sigut derivats a altres CAP pròxims.

No al tancament de centres

També demanen que no es tanquin els CAP en el cas que a Catalunya s'obrin hospitals de campanya. La demanda arriba després que Madrid hagi donat l'ordre de tancar temporalment els centres d'urgència d'atenció primària i derivar els professionals d'aquests centres a l'hospital de campanya que s'ha habilitat a les instal·lacions d'Ifema. Les associacions professionals de primària de Catalunya han demanat que si aquí es repeteix aquesta situació, això es pugui combinar amb l'obertura dels CAP. "A Madrid ho estan proposant i com que alguns centres tenen gran part de la plantilla contagiada, és fàcil tancar-los", ha alertat Francisco Alguacil, portaveu de Rebel·lió Atenció Primària.

Reivindica que la primària ha de continuar atenent els casos lleus i moderats de Covid-19 i fent el seguiment domiciliari, fer les proves ràpides de diagnòstic, si acaben arribant, i seguir atenent els pacients amb malalties cròniques.

En el document també demanen el confinament de tota la població i que s'aturi tota activitat laboral que no sigui essencial. Les organitzacions signants han posat en marxa una campanya de recollida de signatures a Change.org per demanar a les administracions l'obertura dels CAP durant el cap de setmana.