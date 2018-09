Dos antics centres educatius han acollit menors estrangers durant l'estiu

Dos antics centres educatius han allotjat menors estrangers no acompanyats (MENA) durant l'estiu. El conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, ha explicat que la conselleria posa a disposició de la direcció general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) les instal·lacions que són titularitat del departament "quan és possible". Tot i això, fonts del departament de Treball, Afers Socials i Famílies han concretat que només s'ha tractat de dos centres i que en ambdós casos són espais que ja no s'utilitzen per a alumnes durant el curs escolar.

En una intervenció a l'esmorzar informatiu del Fòrum Europa, Bargalló ha parlat d'"allau migratòria" sobre les arribades dels MENA. El cert és que el departament d'Ensenyament és una peça clau a l'hora d'atendre els joves immigrants que arriben diàriament a Catalunya, ja que d'aquesta conselleria en depèn l'escolarització dels que tenen menys de 16 anys; per tant, que estan en edat obligatòria d'estudiar. Bargalló ha dit que, habitualment, els nois s'han escolaritzat "en centres ordinaris o, quan s'ha pogut fer, en unitats específiques". Quan els menors tenen més de 16 anys, els departaments d'Ensenyament i Treball es coordinen per oferir-los "formacions diverses", encara que ha admès que una de les dificultats que afronten és que "cada dia varien les xifres".

Segons el titular d'Ensenyament, aquesta arribada massiva de menors estrangers a Catalunya "no és fàcil de gestionar", si bé ha dit que encara ho és "menys per a la DGAIA, que els té tots". "Els ajudem perquè és una necessitat social i perquè nosaltres, que som un país ric, no hem d'actuar amb pobresa ni de recursos ni de solucions. Especialment no hem d'actuar des de la pobresa moral", ha afirmat. Per això ha avisat: "Si algú vol mirar cap a una altra banda, que s'aparti".