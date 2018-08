Els ciclistes no podran circular per les voreres de Barcelona a partir del gener

La moratòria de l'Ajuntament de Barcelona que permetia a les bicicletes circular per les voreres s'acaba l'1 de gener. A partir de l'any vinent els ciclistes hauran d'anar per la calçada o pels carrils bici, excepte quan la vorera faci més de cinc metres d'ample i tingui tres metres lliures. Aquesta moratòria s'acabarà després que la ciutat ha consolidat una xarxa de carrils bici de 200 quilòmetres, segons ha destacat aquest divendres la tinenta d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de Barcelona, Janet Sanz, en declaracions recollides per Europa Press.

El govern d'Ada Colau va començar el mandat amb 116 quilòmetres de carril bici i amb la moratòria que permetia a bicicletes circular per les voreres, però ja no es renovarà a partir del 2019 després de l'ampliació de la xarxa de carrils bici.