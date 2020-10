Empitjoren els resultats en ciència i tecnologia dels alumnes de 4t d'ESO

Un curs més les proves de competències bàsiques de 4t d'ESO revelen que la competència científico-tecnològica és la més difícil per als alumnes, donat que de mitjana no assoleixen el llindar que acredita que es tenen els coneixements en aquesta matèria. Si bé és veritat que aquest any sí que se superen els 70 punts bàsics en matemàtiques, la competència científico-tecnològica segueix la tendència a la baixa i cau fins als 63,5 punts de mitjana (2,7 menys que l'any passat), la pitjor nota des que es tenen registres. Una dada encara més alarmant sobre les matèries de ciència i tecnologia és que no només a nivell general no s'assoleix la competència, sinó que aquest any creix massa el nombre d'alumnes que tenen un "nivell baix", que sempre hauria d'estar per sota del 15%. En concret, el 16,6% dels alumnes catalans que han acabat l'ESO no tenen els coneixements suficients sobre ciència i tecnologia.

En canvi, el sistema és més equitatiu en les llengües. D'una banda, perquè en aquest cas el percentatge d'alumnes que tenen un nivell molt baix de català, castellà i anglès es manté sobre el 12% aproximadament i, de l'altra, perquè la competència a nivell general es manté força estable al voltant dels 75 punts, amb "petites oscil·lacions" que segons el departament cal "relativitzar". "Els resultats només ens serveixen per marcar tendències i no se'n veu cap de marcada", ha afirmat el secretari de Polítiques Educatives, Carles Martínez, en la presentació dels resultats de les proves, que el curs passat van fer més de 78.000 alumnes de 4t d'ESO.

Es perpetua la desigualtat segons el tipus de centre

El que sí que deixen clar els resultats és que es perpetuen les desigualtats entre centres, perquè encara hi ha molta diferència en funció del nivell econòmic de les famílies. Així, als centres d’alta complexitat –on s'hi concentren famílies vulnerables, amb un nivell educatiu baix i alumnes nouvinguts i amb necessitats educatives específiques– els alumnes d'ESO tenen 18,3 punts menys de mitjana en anglès i 16,7 menys en matemàtiques que els que van a centres de complexitat baixa.

De nou es posa de manifest que repetir curs no funciona: els alumnes repetidors treuen menys de 10 punts en totes les matèries que els que van al dia. Especialment preocupants són les competències en matemàtiques i anglès, en què les diferències són de 18 punts. En canvi, les diferències segons el gènere són menys significatives, tot i que les noies segueixen traient més bones notes en llengües (uns cinc punts, més o menys) i els nois despunten una mica més en les competències de matemàtiques i científico-tecnològica (la diferència, en aquests casos, és mínima).

Els alumnes espanyols, per sobre la mitjana en respectar altres cultures

Aquest dijous també s'han publicat els resultats d'un apartat de l'informe PISA 2018 que analitza per primera vegada la competència global dels alumnes, que avalua la capacitat dels estudiants per examinar el seu entorn, comprendre altres punts de vista, interactuar respectuosament amb els altres i, en definitiva, analitzar i proposar solucions als reptes del segle XXI. I malgrat que Espanya surt normalment malparada de PISA, en aquest cas els alumnes espanyols han quedat per sobre de la mitjana dels països de l'OCDE que hi han participat, amb una puntuació de 512 punts, davant dels 499 de mitjana.

En general, s'ha constatat que els alumnes espanyols tenen una actitud més respectuosa i positiva cap a les persones immigrants que la mitjana de l'OCDE i els agrada més aprendre altres cultures. Tanmateix, és important destacar que, a diferència del que passa a les proves en ciències i matemàtiques, en aquesta part de competència global només hi han participat 27 països, de manera que països del nostre entorn com Alemanya, Portugal o Itàlia no ho han fet.