El científic xinès que va modificar genèticament dos nadons defensa l'experiment i anuncia un segon embaràs

El científic xinès He Jiankui va justificar ahir la "validesa" d'haver creat els primers nadons genèticament modificats del món sense cap tipus de suport institucional, i va anunciar qui hi ha una altra dona embarassada d'un embrió amb els gens modificats.

He Jiankui va afirmar dilluns que havia utilitzat la tècnica CRISPR/Cas9 en dues bessones per fer-les resistents a malalties com el VIH, una revelació que va generar una gran controvèrsia i molts dubtes, tant per part de l'opinió pública com de la comunitat científica dins i fora de la Xina.

El científic tenia programat amb antelació participar en un simposi sobre l'edició del genoma humà a la Universitat de Hong Kong, i la conferència va generar ahir una gran expectació acadèmica i mediàtica. "L'estudi ha donat resultats efectius i l'hem entregat per a la seva revisió a la comunitat científica", va assegurar He.

El científic diu que les nenes "han nascut sanes i felices"

El genetista, que va reconèixer que el seu experiment no estava avalat per cap institució oficial, va assegurar que les bessones presumptament editades genèticament, Lulu i Nana, "han nascut sanes i felices", gràcies a la fertilització 'in vitro' amb tecnologia de modificació genètica "que evitarà que s'infecten amb el VIH".

Malgrat això, He va afirmar que faria una pausa en els seus assaigs clínics "per les controvèrsies" que han generat. "Tot el soroll es deu a la filtració de les notícies sobre el meu estudi, que van arribar abans del previst", ha dir el genetista. El moderador de la conferència, Robin Lovell-Badge, va confirmar que els organitzadors de l'acte no sabien res de l'experiment.

Diversos científics fan cua per fer preguntes al genetista xinès He Jiankui

El científic es va mostrar "orgullós" per l'ús de la tècnica d'edició CRISPR/Cas9 i va recalcar que l'estudi no tenia per objectiu eliminar malalties genètiques, sinó donar a les nenes "l'habilitat natural" per resistir a una possible futura infecció del VIH. "Tot i que hi ha hagut molts progressos amb les teràpies contra el VIH, les noves infeccions segueixen sent un problema per a molts països, especialment els menys desenvolupats".

Des del Ministeri de Ciència i Tecnologia de la Xina van afirmar ahir que estaven "molt preocupats" pel cas i que l'estudiarien "en profunditat". El viceprimer ministre de Ciència, Xu Nanping, va recordar que la Xina limita la investigació 'in vitro' de cèl·lules mare embrionàries humanes a un màxim de 14 dies, d'acord a unes directrius ètiques emeses el 2003.

Dilluns, més de 120 acadèmics de la comunitat científica xinesa van emetre un comunicat on lamentaven que "qualsevol intent" de fer canvis en embrions humans mitjançant modificacions genètiques era "una bogeria", i que donar llum als dos nadons comportava "un alt risc".