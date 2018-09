Uns 400 metges i científics demanen mesures contra les pseudociències

Les pseudociències "maten". Aquest és el missatge que ha adreçat l'Associació per Protegir al Malalt de Teràpies Pseudocientífiques (Apetp) en una carta oberta, que han signat gairebé 400 experts, adreçada la ministra de Sanitat, María Luisa Carcedo, per demanar-li que actuï contra elles. El vicepresident de l'Apetp, Emilio Molina, ha explicat a l'agència Efe que no és la primera vegada que redacten una carta, manifest o similar alertant contra les pseudoteràpies, però que el problema és que "estan proliferant i estan fora de control".

Molina ha especificat que l'Apetp "està en contacte" amb el gabinet ministerial del departament que presideix María Luisa Carcedo i que confien que les reunions vagin per bon camí. A la carta oberta a la ministra, l'Apetp i altres associacions exigeixen que es faci complir la llei, que se'n creïn de noves i que es protegeixin els drets del malalt i les seves famílies, ja que les pseudociències s'estan convertint, diuen, "en una plaga que afecta les mateixes arrels del sistema de salut del nostre país".

Al costat de l'Apetp, el Grup Espanyol de Pacients amb Càncer, l'ARP Societat per a l'Avanç del Pensament Crític, el Cercle Escèptic, la Xarxa de Prevenció Sectària i de l'Abús de Debilitat i FarmaCiencia demanen "mesures clares" per acabar amb tres problemes que són "la causa d'aquestes morts, enganys i perjudicis a la salut i l'economia dels malalts".

La carta fa referència en concret als casos de Mario Rodríguez i Rosa Morillo, tots dos morts després d'intentar curar-se de càncer amb pseudoteràpies.

El primer problema és, asseguren, la presència de metges col·legiats que infringeixen el codi deontològic, "amb el beneplàcit dels seus respectius col·legis de metges", que els permeten oferir pseudoteràpies. La presència de persones no professionals que, de manera pública, evident i notòria infringeixen la legislació de centres sanitaris per oferir serveis i productes que van en contra dels drets dels malalts és el segon problema.

El tercer és la necessitat de lleis o controls que evitin que alguns productes pseudocientífics, com és el cas de l'homeopatia, "estiguin venent-se lliurement a les farmàcies, tot i no tenir cap eficàcia i atemptar contra els drets dels malalts". Aquests tres problemes, segons emfatitzen els signants, "ja han costat la vida a massa gent".