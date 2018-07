Cinc dies de vaga en plena operació sortida als trens d'alta velocitat i llarga distància

El Sindicat Ferroviari de la UGT de Catalunya ha convocat aquest dimarts cinc dies de vaga al Grup Renfe per manca de personal als trens d'alta velocitat i llarga distància, inclòs l'AVE. L'aturada està prevista per als dies 26 i 31 de juliol i 1, 3 i 10 d'agost, coincidint amb l'inici de vacances de molts ciutadans.

L'organització sindical ha qualificat "d'endèmica" la falta de treballadors a la delegació catalana de l'empresa ferroviària i ha assegurat que, en cas d'accident, aquesta situació podria afectar "de manera greu i directa" la seguretat dels viatgers. "En aquestes circumstàncies, no hi ha prou personal per garantir l'auxili o evacuació dels viatgers, ni l'acompanyament de menors, ni de les persones amb mobilitat reduïda", ha lamentat el sindicat en un comunicat.

Amb aquesta vaga, el Sindicat Ferroviari vol forçar el Grup Renfe de Catalunya a ampliar la plantilla i garantir la seguretat, tant dels usuaris com dels treballadors. "Els trajectes ferroviaris estan condicionats per túnels que poden superar els 4.000 metres i trens que arriben als 400 metres de longitud", afegeix a la nota de premsa. A més a més, també ha subratllat com a principal preocupació que l'ocupació dels vagons pot arribar a les 800 persones quan són de doble composició.