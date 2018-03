Els cinquanta investigats per tallar l'A-2 durant el 8-N asseguren que se'ls va identificar aleatòriament

La majoria dels 25 ciutadans que estaven citats aquest matí davant del jutge que investiga els talls a l'autovia A-2 durant la vaga del 8 de novembre s'han negat a declarar. La seva defensa denuncia que els van identificar "aleatòriament", segons ha explicat l'advocada d'alguns dels encausats, Carolina Telechea.

Segons fonts judicials, una de les persones que sí que ha volgut declarar ha explicat que no sap per què l'estan investigant perquè en el moment que es va produir la protesta estava treballant. Les defenses al·leguen que als investigats els van identificar a través de la matrícula del cotxe. Els agents que van confeccionar l'atestat s'haurien fixat en els cotxes que estaven aparcats a prop de la zona on es va tallar la carretera.

540x306 El diputat de la CUP, Vidal Aragonès, durant l'acte de suport als investigats als jutjats d'Igualada, en el que també han participat el diputat d'ERC, Ernest Maragall i l'actor Toni Albà / MAR MARTÍ/ACN El diputat de la CUP, Vidal Aragonès, durant l'acte de suport als investigats als jutjats d'Igualada, en el que també han participat el diputat d'ERC, Ernest Maragall i l'actor Toni Albà / MAR MARTÍ/ACN

Més de 200 persones s'han concentrat davant dels jutjats d'Igualada per donar suport als investigats, entre les quals el diputat d'ERC Ernest Maragall, el de la CUP Vidal Aragonés i l'actor Toni Albà.

Protesta pacífica

El jutge investiga els 50 ciutadans identificats pels talls a l'A-2 per presumpta desobediència. Aquest delicte implica que s'hagi produït una conducta violenta. Segons Telechea, l'atestat dels Mossos d'Esquadra deixa clar que es va tractar d'una protesta "pacífica", però esmenta dos moments de suposada violència, en els quals el jutge s'hauria basat: un suposat atropellament lleu i un enfrontament entre diverses persones.

Telechea nega que es produís cap dels dos episodis. "No hi ha constància que es presentés cap ambulància ni que s'aixequés cap informe de lesions per l'atropellament", explica l'advocada, que assegura que "s'ha volgut crear un relat on no n'hi havia cap" i parla d'un "procés polititzat".

Aquest dimecres han de comparèixer els altres 25 investigats. Paral·lelament, un jutjat de Rubí ha citat a declarar 16 veïns del barri de la Floresta de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) acusats de desordres públics pels talls a la carretera C-16 -a prop dels túnels de Vallvidrera- també durant la vaga del 8-N. Els investigats al·leguen que també se'ls va identificar únicament perquè tenien el cotxe aparcat a prop d'on es va produir la protesta, que asseguren que es va desenvolupar pacíficament.