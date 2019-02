La veu de la ciutadania arriba al ple amb la pugna entre el Macba i el CAP Raval Nord

La veu de la ciutadania ha arribat avui, per primera vegada, a la taula de presidència del ple de Barcelona. Al costat de l'alcaldessa, Ada Colau. Ho ha fet de la mà de la plataforma ciutadana Cap Raval Nord Digne que, després de superar de llarg el requisit de recollir 3.750 signatures -n'han presentat més de 6.000- ha incorporat un punt a l'ordre del dia. Un punt polèmic: la petició de revocar la cessió que va fer el consistori al Macba perquè cresqués a la capella de la Misericòrdia, que ara es presenta com l'única alternativa viable per permetre la construcció del nou CAP del Raval. El debat ha sigut agre perquè la majoria de grups era partidari d'aplaçar-lo fins que el grup de treball que s'ha creat per analitzar possibles ubicacions alternatives per al museu no tingui conclusions. De fet,el govern municipal, que també volia portar la revocació de la cessió a ple, es va avenir a no fer-ho fins que no hi hagi conclusions.

I, per això, la d'avui ha sigut una votació estranya. S'ha imposat el 'sí' a la iniciativa ciutadana per un sol vot, però l'opció més votada ha sigut l'abstenció. Només Barcelona en Comú i la CUP han votat a favor de revocar la cessió, mentre que Cs, PSC, PP i el regidor Gerard Ardany hi han votat en contra i PDECat, ERC i el regidor Juanjo Puigcorbé s'han abstingut.

La responsable d'exposar la petició de la plataforma, que uneix professionals de l'ambulatori i veïns del Raval, ha sigut Anna Romagosa, la directora del CAP, ha posat èmfasi en la necessitat de començar les obres del nou ambulatori de manera imminent perquè les instal·lacions actuals , ha dit, no compleixen les condicions mínimes d'accessibilitat i seguretat i ha demanat posar el focus en els veïns i les veïnes i no en la "ciutat aparador". "Demanem generositat i justícia social", ha defensat.

La majoria de grups, tret de la CUP que s'ha sumat a la petició de la plataforma, ha acusat el govern de Colau d'haver creat un conflicte entre el Macba i el CAP per la mala gestió de la necessitats d'espais de les dues entitats. El cap de files del PDECat, Xavier Trias, ha acusat el govern d'"embolicar la troca" i fer populsime i ha avançat que el seu grup no votarà a favor de cap proposta que no compti amb la'cord de les conselleries de Salut i Cultura. També ERC ha criticat "manipulació política" en el conflicte i ha demanat més temps per estudiar les possibles solucions. Cs també ha defensat que cal trobar una via que permeti que "ningú no renunciï a res" i el PSC ha resumit que el conflicte que es viu ara mateix és una situació generada pel govern. Alberto Fernández Díaz (PP) ha atacat directament Colau i la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, a qui ha definit com a "manipuladores compulsives".

Pin, al seu torn,després de celebrar que, per primer cop, la veu de la ciutadania arribi al ple sense necessitat d'intermediaris, ha remarcat que la consellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat en un article publicat a l'ARA la necessitat de donar una resposta urgent al CAP Raval. La consellera, de fet, defensa que tan el CAP com el museu necessiten una solució i que ha de ser el consistori qui la proposi.