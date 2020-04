Clam per planificar el desconfinament dels infants

Nens que viuen en habitacions minúscules en pisos que comparteixen amb més famílies –i moltes vegades sense cap finestra ni sortida exterior–, d'altres que viuen a casa una situació de violència o d'abús les 24 hores o infants que no tenen accés ni a mòbils ni a internet, i per tant, tampoc als recursos formatius. Són els casos que més preocupen a la Plataforma d'Infància de Catalunya de la Taula del Tercer Sector (Pincat), que denuncia que els infants i els adolescents han sigut "els grans oblidats" durant la crisi del covid-19 i reclama al Govern un pla per garantir i protegir el seu benestar. Des de la Societat Catalana de Pediatria apunten que el confinament "no deixarà seqüeles ni físiques ni psicològiques" en els menors d'edat però aposten per deixar sortir primer els nens de les famílies més vulnerables.

"Un de cada tres infants a Catalunya viu en situació de pobresa i la crisi del coronavirus només ha fet que agreujar encara més la seva situació", alerta la presidenta de la Pincat, Anna Suñer, que critica que les administracions no han tingut en compte les necessitats dels més petits a l'hora de gestionar les conseqüències del covid-19. "El confinament s'ha pensat des de la perspectiva adulta i, per exemple, nosaltres podem sortir a comprar el diari cada dia. Però ningú ha pensat en una fórmula per als infants", lamenta la presidenta de la plataforma, que aplega mes de 900 entitats socials.

En aquest sentit, la Pincat aposta per mantenir els nens a casa "fins que ho diguin les autoritats sanitàries", però els demana que tinguin en compte la situació de les famílies que viuen en extrema pobresa o en situacions de vulnerabilitat: "Hem de mirar com abordem el benestar físic i emocional dels infants que viuen situacions molt precàries, perquè tindran un impacte en el seu benestar. I això s'ha de tenir en compte a l'hora de planificar el desconfinament", subratlla la presidenta, que també denuncia que la crisi del coronavirus està agreujant encara més "les desigualtats ja existents, especialment la bretxa educativa i digital".

A la recerca d'una fórmula per deixar sortir els nens

Tant el ministeri de Sanitat com la conselleria de Salut han assenyalat aquesta setmana que estan estudiant quina és la millor manera de desconfinar la població i, entre les mesures que analitzen, hi ha les que fan referència als més petits. "Hem de trobar una manera segura perquè els infants puguin sortir al carrer sense posar en risc el confinament", recalcava aquest dimarts la titular de Salut, Alba Vergés. Una cautela i prudència que comparteixen també des de la Societat Catalana de Pediatria.

El vocal de la junta, el doctor Pepe Serrano, defensa que s'ha de mantenir el confinament i recalca que "un nen d'una família estàndard no patirà cap problema mental, ni físic ni emocional pel confinament, més enllà dels neguits, pors o rebequeries que es poden repetir més sovint del que és habitual aquests dies". De fet, el pediatra recorda que els nens i els adolescents "tenen una capacitat d'adaptar-se a circumstàncies tremendes que és molt superior a la dels adults".

No obstant això, el pediatra admet que, en el cas de les famílies vulnerables, el fet d'estar tancats a casa "agreuja encara més els problemes de fons". Per això és partidari de fer un desconfinament amb criteris "equitatius" que prioritzi els infants de les famílies que viuen de manera més precària: "No és el mateix viure en un pis de 50 m2 amb quatre germans més, que en una torre amb piscina. Primer haurien de sortir els nens que no tenen finestres ni balcons, i després els que tenen jardí". Unes pautes i recomanacions per aixecar el confinament que ara l'entitat està recollint en un document que preparen. "Per si les administracions ens demanen consell sobre quina és la millor fórmula per desconfinar", argumenten.