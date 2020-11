Sense classe "normal" a la UB fins al febrer del 2022

No feia ni dues de setmanes que els universitaris havien començat el curs quan el Govern va anunciar la suspensió de les classes presencials. El que havien de ser 15 dies s'està allargant i molts ja donen per fet que tot el curs serà virtual. A la Universitat de Barcelona, la primera del país, l'actual rector, Joan Elias, compta que fins al febrer del 2022 no es podrà tornar a fer classe "normal" i obrir les aules com abans de la pandèmia. "Abans veig molt difícil que no s'hagin de fer aforaments parcials", ha afirmat el rector, perquè fins a aquell moment no hi haurà almenys un 70% de la població vacunada contra el covid-19. Ho ha dit en una roda de premsa amb els altres dos candidats a les eleccions, Joan Guàrdia i David Vallespín, en el primer dia de campanya electoral per a les eleccions.

I mentrestant què? Els candidats a rector han assegurat que entenen les queixes dels estudiants, però no hi ha hagut gaires concrecions de mesures per acompanyar-los mentre duri aquesta etapa virtual. "Em sap greu el que s'estan perdent", ha dit Elias. Segons ell, la primera acció que faria si revalidés el càrrec seria "recuperar la presencialitat" a les aules. "Però com que això no ho podrem fer, haurem d'assegurar que la docència online sigui de la màxima qualitat", ha dit. També ha dit que caldrà resoldre "el tema dels exàmens", perquè fins i tot universitats online, com la UNED, encara no saben com avaluar els estudiants sense fer les proves presencials. Els periodistes han pogut comprovar en primera persona les dificultats de les comunicacions online, perquè la roda de premsa ha tingut constants interrupcions tècniques.

Els altres dos candidats s'han compromès a donar solucions als estudiants. El catedràtic de metodologia de les ciències del comportament Joan Guàrdia ha parlat de preparar "un pla de xoc per reparar la pèrdua de l'experiència universitària" dels alumnes, però també per al professorat i el personal d'administració i serveis. "Cal planificar com recuperem l'experiència universitària que la no presencialitat no els permet", ha dit, conscient de tot el que s'estan perdent de la vida a la facultat més enllà dels coneixements acadèmics.

El catedràtic de dret processal i candidat a rector David Vallespín també s'ha compromès a "articular alguna solució per als alumnes que no hagin pogut fer les pràctiques" per garantir que puguin "recuperar" la formació perduda i evitar que la "generació covid" que surti de les universitats estigui menys formada que les anteriors. Alhora, però, ha valorat que les dificultats de la pandèmia també donaran "una responsabilitat i una resistència" als estudiants que els "forma per a la vida i la feina".

Els candidats alternatius acusen Elias de "manca de diàleg"

El format de roda de premsa no ha permès que els candidats s'interpel·lessin entre si i s'han limitat a respondre a les preguntes dels periodistes. Guàrdia i Vallespín han punxat Elias pel to general del seu mandat, acusant-lo d''"immobilisme", "manca de diàleg" i "inexistència de consens". "Es minimitza qualsevol tema important i el clima és irrespirable. No hi ha autocrítica", ha afirmat Guàrdia, i Vallespín ha avisat que la "manca de projecte d'Elias posa la UB en risc". El rector ha defensat que la UB ha fet "un gran salt endavant" els últims anys i ha assegurat que vol consolidar el canvi i "seguir fent gran la universitat".

Els tres candidats han anunciat poques mesures concretes pel que fa a un dels problemes cabdals de la universitat: els falsos associats. Elias, que va enervar els sindicats perquè en una entrevista a l'ARA va instar tots els associats a "fer els deures" i a "fer currículum", ha defensat la seva "política proactiva" recordant que el 60% de les 453 places de professors lectors les han guanyat professors associats. En canvi, Guàrdia i Vallespín han acusat Elias de negar el problema.

Guàrdia ha retret que no hi hagi hagut cap planificació per als falsos associats i ha proposat que als associats "reals" se'ls millorin les condicions de treball i es revisin els criteris per als que estiguin pendents d'acreditar. Vallespín ha proposat un pla de xoc per endreçar les diferents situacions contractuals i negociar una política pròpia i un pressupost amb la Generalitat. De fet, el candidat s'ha mostrat partidari de pactar bilateralment un contracte programa amb la Generalitat per millorar el finançament de la UB basant-se en alguns objectius i també explorar polítiques de captació de fons privats.

Les eleccions al rectorat es faran finalment virtualment. La primera volta es farà des del dijous 10 de desembre fins al divendres 11 de desembre, i si cal fer una segona volta serà des del dia 17 de desembre fins al 18.