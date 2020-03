Espanya tanca les fronteres terrestres i el president Torra s’ha encomanat de coronavirus: les claus del vespre amb Antoni Bassas (16/03/2020)

Bona nit des de l’ARA. Fem un repàs de les notícies d’aquest dilluns, 16 de març de 2020.

1. Primer les xifres: segons el mapa que suma les dades de tot el món, a Espanya hi ha 9.428 casos detectats i 335 morts. Espanya ja és el quart país del món per casos detectats darrere de la Xina, Itàlia i l'Iran. A Catalunya estem en 903 casos i 12 morts.

Entre els casos detectats, aquest migdia s’ha sabut que hi ha el president de la Generalitat, Quim Torra: ”Vull explicar-vos que havent presentat alguns dels símptomes previstos m’he fet el test del Covid-19, que ha donat positiu de la malaltia. Us parlo des de la Casa del Canonges, on ja ahir em vaig instal·lar preventivament”.

2. Per la seva part, el govern espanyol ha anunciat a mitja tarda que aquesta mitjanit es restabliran els controls fronterers terrestres per frenar el coronavirus. Fernando Grande-Marlaska, ministre de l’Interior: “A partir de les 00 h d’aquesta nit, i fins que duri la declaració de l’estat d’alarma, només es permetrà l’entrada al territori espanyol per via terrestre als ciutadans espanyols, als residents a Espanya, als treballadors transfronterers i als ciutadans que acreditin causa de força major o una situació de necessitat”.

Es mantenen obertes les fronteres aèries i marítimes, tot i que Marlaska no descarta tancar-les més endavant, i tot i que Portugal i Espanya han acordat aquest dilluns suspendre les connexions aèries i ferroviàries entre els dos països a partir de la mitjanit, només per a persones, no per a mercaderies. Naturalment, tots els espanyols que vulguin entrar a Espanya podran fer-ho, i també els que hi tinguin la residència.

El president Torra ha reconegut que calia tancar la frontera, però que, tanmateix, continua sent necessari tancar aeroports, ports i trens d’alta velocitat i que el govern aprovi el pla de confinament de la Generalitat.

3. S’ha suspès el Bicing de Barcelona, i les imatges de metros plens aquest dilluns al matí han portat TMB a anunciar que incrementarà l'oferta de metro demà a primera hora del matí. En canvi, l'Àrea Metropolitana ha ajornat les multes per saltar-se la Zona de Baixes Emissions per facilitar als ciutadans que utilitzin el transport privat en cas d'emergència.

4. Des d'aquest dilluns hi ha en marxa un assaig clínic a Catalunya per aturar la propagació del coronavirus i reduir també així la saturació del sistema sanitari. L'assaig, del qual han donat detalls aquest dilluns al matí la consellera de Salut, Alba Vergés, i l'investigador Oriol Mitjà, s'engegarà a la Conca d'Òdena (Anoia) i a la zona metropolitana nord, que inclou 71 municipis del Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Barcelonès Nord i el Maresme.

5. Al Regne Unit, Boris Johnson ha demanat a la gent s'abstingui d'establir contactes no essencials i que eviti els pubs, discoteques, teatres i restaurants. Johnson ha dit que els contagis es doblarien "cada quatre o cinc dies", i que Londres, "setmanes endavant en relació amb altres parts del país", és la zona que més preocupa de moment a Downing Street.

6. Al final del dia hem de recordar, també, que el ministre Ábalos ha declarat avui que l’estat d’alerta durarà més dels quinze dies anunciats per Sánchez.

7. I que el Rei Felip VI ha negat al seu pare l’assignació de 194.000 euros anuals a causa de l’escàndol de les comissions, i que ara ha anunciat el que va fer fa un any: renunciar a l’herència.

8. I una dada significativa: la televisió va batre aquest diumenge el seu rècord històric a Espanya. Cada ciutadà espanyol va mirar la televisió durant cinc hores i 35 minuts. Això inclou els canals gratuïts i els de pagament, però únicament la televisió lineal, és a dir, sense comptar els serveis de streaming.

A Catalunya, no. Les xifres de consum televisiu al nostre país han quedat lluny de les que es van registrar l'1 d'octubre del 2017, el dia de més consum televisiu que s'ha registrat mai a Catalunya.

