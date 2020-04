Així podrà sortir la canalla al carrer, i el Parlament aprova els pressupostos: les claus del dia amb Antoni Bassas (24/04/2020)

Bon dia des de l'Ara. És divendres 24 d'abril del 2020. Diumenge la canalla podrà sortir de casa. Farà bo, Miquel Bernis?

VIDEO BERNIS

1. Barcelona ahir vista des del dron dels Mossos. La Rambla, on cada any per Sant Jordi no es pot fer un pas, ahir era un espai buit pel confinament.

Carrers i llocs emblemàtics buits en una data en què estarien plens de gent, roses i llibres. Gràcies per quedar-vos a casa #SantJordiConfinat pic.twitter.com/vuWfkD8nuF — Mossos (@mossos) April 23, 2020

2. Recordeu que el govern espanyol va anunciar ahir les condicions per a les sortides dels menors. Començant aquest diumenge, podran fer passejades de nou del matí a nou del vespre, d'una hora, un cop al dia, fins a 1 km de casa, sense anar als parcs. No podran tocar gronxadors ni instal·lacions esportives, ni estar en contacte amb altres nens que no siguin del seu nucli familiar. Els nens podran portar joguines com pilotes i patinets. Ara sembla que no està clar que puguin treure la bicicleta (fins demà no en tindrem tots els detalls, que es publicaran al BOE), però hauran de limitar-se a anar per la vorera i no tocar mobiliari urbà per evitar contagis. Pel que fa els més petits, està permès l'ús de cotxets. Quant als adolescents fins a 18 anys, se'ls permetrà sortir a fer les activitats permeses, com anar a comprar al supermercat o a la farmàcia.

3. Aquesta nit, després d'una reunió telemàtica dels 27 caps d'estat i de govern, la UE ajorna de nou la resposta a l'emergència econòmica de més diners.

Els estats pacten un fons de reconstrucció, però el nord vol que siguin crèdits i el sud transferències. Estem parlant d'1,5 bilions, però com s'arribarà a aquesta suma és un misteri. Caldria elevar el sostre de despesa del pressupost de la UE per als propers anys i fer una emissió de deute des de la mateixa Comissió Europea.

4. Avui s'aprovaran els pressupostos al Parlament. El ple tindrà diputats als escons, però la majoria votaran des de casa. Són uns comptes previstos abans que esclatés la crisi sanitària i que ja han quedat superats, però tot i això el Govern i els comuns han defensat que és millor aprovar-los igualment, ja que Catalunya ara es regeix pels comptes prorrogats del 2017. Hi ha un augment de la despesa de 3.000 milions d'euros, malgrat que dependrà ara de si hi ha canvis en els ingressos.

5. En les últimes 24 hores Catalunya ha registrat 136 morts per coronavirus. Es tracta del nombre diari de víctimes més baix des de fa una setmana. En total la pandèmia ja ha costat la vida a 9.186 ciutadans.

6. Parlant de canalla, Leonor i Sofia de Borbó, les filles del rei Felip i la reina Letícia, han enviat un breu missatge d'ànim aquesta nit.

7. El que l'ha dit de l'alçada d'un campanar ha estat Donald Trump, aquest nit. Ha parlat d'injectar "desinfectant" als pacients per "netejar els pulmons" amb feixos de llum, perquè el virus "mor més ràpidament quan s'exposa a la llum del sol".

Trump: "Suposem que impactem en el cos amb una llum ultraviolada o simplement molt potent. I suposem que fiques la llum a dins del cos, a través de la pell o d'alguna altra manera. Crec que voldries provar-ho, sona interessant".

Els Estats Units estan a punt d'arribar als 50.000 morts i el món ha arribat aquesta nit als 190.00 morts.

8. Acabem amb el Mirades, imatges del Sant Jordi confinat d'ahir, als balcons, amb les roses de paper, amb els sanitaris rebent i repartint roses als hospitals. Va ser el Sant Jordi més estrany de la nostra vida. Fins aquí les claus del matí. Trobareu més informació actualitzada a l'Ara.cat.