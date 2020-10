Salut recula i no reobre les discoteques, debat amb mampares als EUA i 18.090 firmes aconsegueixen el vot de censura a Bartomeu: les claus del dia, amb Antoni Bassas (08/10/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dijous, 8 d’octubre del 2020. I el temps, que no belluga gaire. Avui els núvols seran força abundants a la costa, però només s'escaparan quatre gotes puntuals. El canvi de temps més important de la setmana arribarà dissabte amb una tongada de ruixats i tempestes que afectarà sobretot les comarques de Girona i de Barcelona. Fins llavors, ambient poc fred.

1. Les discoteques no reobriran. El departament de Salut ha fet marxa enrere i va decidir ahir al vespre congelar la reobertura de l’oci nocturn per evitar un empitjorament de l’evolució epidemiològica a Catalunya. La mesura havia de ser vigent ahir mateix però no es va arribar a publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Els empresaris s’han enfadat molt, lògicament, per aquesta falta de coherència.



Mentrestant, el govern espanyol preveu crear 800.000 llocs de treball gràcies al fons de reconstrucció europeu, a través d’un pla de 72.000 milions que aniran, principalment, a la transformació ecològica i la transició digital en rebrà un 33%.

Però ahir el govern espanyol tenia un altre maldecap: el jutge conservador Manuel García-Castellón porta mesos intentant processar el vicepresident Pablo Iglesias per la investigació sobre el robatori del mòbil d’una l’exassessora d’Iglesias, i ara la investigació ja ha arribat al Tribunal Suprem, que serà qui haurà de decidir. Com ha passat Iglesias de ser víctima a investigat? Doncs perquè García-Castellón va oferir-li el 2017 presentar-se com a perjudicat en la causa. Però la declaració de l’exadvocat de Podem José Manuel Calvente ho va capgirar tot, perquè va dir que el cas Dina era un “muntatge” d’Iglesias per presentar-se com a víctima de les clavegueres de l’Estat el 28-A.

Ahir Pablo Iglesias només va fer un comentari: “La modernització d’Espanya tindrà davant els que sempre han estat davant de la modernització d’Espanya: una part molt important de les dretes i alguns poders profunds que ens volen tornar al passat. Els vull dir que aquest govern assumirà les tasques històriques que li toquen, tot i que només sigui, com diu un personatge de Valle Inclán a La corte de los milagros, per decòrum”.

2. Com era de preveure, la visita del rei Felip de Borbó demà a Barcelona tampoc serà plàcida aquesta vegada. L’ANC, Òmnium i altres entitats van anunciar ahir que faran una gran cadena humana des de l’Estació de França fins al monument a Colom, aprofitant que l’acte del rei es farà justament a l’Estació de França.

Ahir al rei li van xiular les orelles: la Fundación Francisco Franco, en un escrit del seu president, diu a Felip VI: “Que si no hagués sigut per Franco vostè no seria al tron. I que el busquen a vostè perquè és el sosteniment de la unitat d’Espanya igual com ho va ser Franco”. “Quantes vegades vam dir des de la Fundación Francisco Franco que el següent pas després de la profanació de la tomba del generalíssim seria el mateix rei?"

3. “No dono l’abast per respondre missatges”, ha dit fa poques hores Tamara Carrasco en un tuit, en què ha afegit: “Ha estat una lluita molt dura i llarga, però encara no ha acabat”.

Moltes gràcies a tots i totes pel suport, de tot cor.

No dono abast per respondre tots els missatges!



Ha estat una lluita molt dura i llarga, però encara no ha acabat.



Us vull donar les gràcies a tots, però sobretot al meu advocat @salellasadv i al meu terapeuta @RobenFawkes ❤️ — Tamara Carrasco Garcia (@TamaraVila83) October 7, 2020



Mentrestant, el president del PDECat, David Bonvehí, va anunciar ahir el suport del 85% dels consellers nacionals del partit per activar les primàries del partit i escollir el candidat a la Generalitat. I tot apunta que serà l’exconsellera d'Empresa Àngels Chacón qui farà el pas. Bonvehí va assegurar ahir en roda de premsa que el Partit Demòcrata “serà a les pròximes eleccions” i que un acord en aquest moment amb JxCat és “política-ficció”.

4. Dels Estats Units, aquesta matinada, hi ha hagut el debat entre el vicepresident Mike Pence i la candidata demòcrata Kamala Harris, separats per dues mampares transparents, com veuen. Han discutit molt sobre la gestió de la pandèmia, i ha sigut el clàssic debat del conservador dient que si guanyen els altres apujaran els impostos el primer dia i en rendiran a la Xina i la demòcrata avisant que Trump continuarà retallant prestacions socials.



Per cert, Trump ha tornat a sortir en un vídeo de cinc minuts, eufòric, dient que haver-se encomanat ha sigut una benedicció de Déu: "Vull que tothom rebi el mateix tractament que el vostre president perquè em sento molt bé, perfecte. Crec que va ser una benedicció de Déu que ho agafés. Vull que tingueu el mateix que jo he tingut i ho faré de franc. No és culpa vostra que això hagi passat, és culpa de la Xina i pagarà per això que ha fet a aquest país i al món. Això és culpa de la Xina".

I des de Grècia va arribar una notícia que sí que és una benedicció: la justícia grega va dictaminar ahir que la formació neonazi Alba Daurada és una organització criminal i va condemnar la seva cúpula, en una decisió històrica. Desenes de milers de manifestants ho van celebrar amb crits d’alegria davant el jutjat d’Atenes.

5. Aquestes dues dones van guanyar ahir el premi Nobel de química. Són Emmanuelle Charpentier i Jennifer Doudna, per les anomenades “tisores moleculars” o també “editor de gens”, de desenvolupament recent de les ciències de la vida –i de la genètica en particular– per la possibilitat que dona de partir molècules amb una extraordinària precisió i, si convé, d’enganxar-ne un altre bocí.



Avui publiquem un article impressionant. I no exagero. El firma la Montserrat Tura, la consellera. És metgessa. I escriu: “Passen els dies i els treballadors sanitaris i els molts pacients de covid-19 ens sentim barroerament utilitzats pels que no saben recuperar la confiança en les institucions. Mai com ara caldria que la ciutadania pogués recuperar l’afecte cap als governants encara que no els abelleixin electoralment. Cada dia hem de treure ànims d’un pou buit. Ànims per a nosaltres i ànims per a pacients, familiars i tots els que reben l'impacte de la part més crua de la pandèmia. Desànim que mirem de no fer avinent als nostres i va acumulant-se a la gola i un dia ens ofegarà”.

6. El director de cinema Francesc Betriu (Organyà, 1940) va morir ahir dimecres als 80 anys. Entre la seva filmografia, La plaça del Diamant –amb Sílvia Munt en el mític paper de la Colometa.

7. La iniciativa popular més gran de la història del Barça ha fet escac a la junta directiva de Josep Maria Bartomeu. Les signatures validades de socis contraris a la gestió obliguen la junta blaugrana a posar les urnes en un termini de 20 dies. És impressionant, calien unes 16.500 firmes per passar el tall i ahir la xifra va pujar fins a les 18.090 i unes 1.500 encara pendents de revisar. Avui se sabrà la quantitat definitiva de firmes de socis contraris a la gestió de l’actual directiva. Tenen els seus motius: la jutge ha prorrogat el secret de la investigació del cas dels atacs a les xarxes socials perquè ha trobat indicis de delicte en la contractació per part del Barça de diverses empreses per monitoritzar les xarxes.



Fins aquí les claus del dia, tornem més tard amb l’anàlisi de l’actualitat.