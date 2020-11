Alerta policial pel judici del 17-A; Trump continua sense acceptar la victòria de Biden; Ansu Fati tornarà a jugar a l’abril: les claus del dia, amb Antoni Bassas (09/11/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dilluns 9 de novembre del 2020. La setmana serà molt tranquil·la, tant avui com els dies vinents hi haurà estones de cel enterbolit però el sol predominarà. Entre dijous i divendres el cel quedarà més tapat però en general no tornarà a ploure fins a la setmana que ve. Matins una mica freds, però migdies de gairebé 20 graus”.

1. Un grup de treballadors de l'hostaleria de l’Hospitalet de Llobregat van atacar ahir la façana del Palau de la Generalitat, en protesta per les mesures sanitàries que tenen tancats els bars i restaurants, que dessagnen (d’aquí la pintura vermella) les economies de milers de famílies. Més enllà de preguntar als Mossos per què van poder actuar amb tanta impunitat, les butxaques estan rebent de valent amb la pandèmia.

651x366 Quatre persones llançant pintura vermella contra la façana del Palau de la Generalitat aquest diumenge. / JOSEP LAGO / AFP Quatre persones llançant pintura vermella contra la façana del Palau de la Generalitat aquest diumenge. / JOSEP LAGO / AFP

Per això interessen notícies com aquesta, que firma l’Àlex Font Manté, sobre Catalunya - Next Generation EU, el comitè d’experts que promou i identifica projectes d'inversió de les empreses catalanes perquè puguin accedir als fons que la Unió Europea ha habilitat per combatre la crisi del coronavirus. Aquest comitè té molt clar que atreure fons per a les pimes és fonamental, atès que “les empreses grans escassegen” a Catalunya. Per aquest motiu, el comitè ha escollit un dels seus membres, l’economista Miquel Puig, com a responsable de coordinar els projectes d'empreses que facturen menys de 300 milions d’euros, i la Generalitat ja hi ha donat el vistiplau. El primer pas serà crear una adreça de correu electrònic (que encara no existeix) perquè les empreses hi puguin fer arribar els seus projectes.

Al costat de l’hostaleria, les sales de concerts. Avui dediquem dues pàgines a un sector que ja només espera un rescat perquè la pèrdua de concerts, contractes i patrocinis és total.

Mirant al futur, de cara a les eleccions del febrer, publiquem un article del president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, que pregunta als partits quin model econòmic tenen pensat per aconseguir la generació de riquesa que permeti incrementar el benestar.

2. Parlant d’eleccions Junts per Catalunya comença avui les primàries per decidir qui serà el candidat efectiu. Carles Puigdemont manté la incògnita de si es presentarà a les eleccions, però fonts de JxCat apunten que no serà el candidat del partit a liderar la Generalitat. És a dir, el més probable és que sigui present a la llista –així l’hi han demanat i encara no ho té decidit–, però no està previst que agafi l’acta de diputat al Parlament, ja que és incompatible amb ser europarlamentari i perdria la immunitat associada. Entre els principals aspirants, com veuen, Borràs, Tremosa, Puigneró i Calvet.

Per cert, que el president d’Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, va exigir ahir al president espanyol, Pedro Sánchez, que reformi “ja” el delicte de sedició perquè “els presos polítics estiguin lliures i puguin participar en la campanya” del 14-F. En una entrevista a La Vanguardia, Asens va assegurar que estan “empenyent el PSOE per arribar-hi a temps”.

3. Demà començarà el judici pels atemptats de la Rambla i de Cambrils de l’agost del 2017. L’Audiència Nacional jutjarà els tres únics acusats només per pertànyer o col·laborar amb la cèl·lula de Ripoll, la fabricació d’explosius i l’intent de causar grans danys. El tribunal no vol atribuir-los els assassinats, un raonament que les víctimes no entenen. I és que els sis terroristes que van actuar a la Rambla, la Zona Universitària de Barcelona i el passeig Marítim de Cambrils van ser morts per la policia. També van morir en l’explosió al xalet d’Alcanar l’imam de Ripoll i un altre dels integrants del grup. Els que s’asseuran a partir d’aquesta setmana al banc dels acusats són Driss Oukabir, que s’hauria desdit a l’últim moment del pla d’atemptar; Mohamed Houli Chemlal, ferit a Alcanar, i Saïd ben Iazza, que hauria facilitat la compra d’explosius. Però a priori cap dels tres haurà de respondre pels assassinats ni pels 140 ferits que reconeix la justícia.

A l’editorial afirmem que el judici hauria de servir per saber qui hi havia al darrere dels atemptats i, sobretot, aclarir quina era realment la relació d’Es-Satty amb els serveis secrets espanyols. Se sap, perquè és a la causa, que el CNI i la Guàrdia Civil havien visitat l’imam a la presó de Castelló, i que ell mateix havia dit el 2016 que parlava per telèfon amb els serveis secrets espanyols.

4. Probablement dissabte a la tarda van interrompre un moment el que estaven fent quan va arribar la notícia que el recompte de vots a Pennsilvània havia donat la presidència dels Estats Units a Joe Biden i Kamala Harris. A l’ARA en parlem avui a bastament. Sàpiguen que a aquesta hora les borses de Tòquio i de Hong Kong han rebut la notícia amb pujades de més del 2%, i que el president Trump no tan sols no ha reconegut la victòria del seu rival, sinó que no ha sortit a dir res. Fins i tot l’expresident George Bush ha fet una declaració per dir: “Malgrat les diferències polítiques, sé que Biden és un bon home que s’ha guanyat l’oportunitat d’unir el país”. Ahir Joe Biden va anar a missa ( és el segon president catòlic dels Estats units, després de Kennedy fa 60 anys).

En aquesta pàgina fem un retrat de la primera dama, Jill Biden, 69 anys, que pretén seguir treballant de professora de llengua i literatura angleses en una escola de formació professional. Si ho aconsegueix (al gener va haver de deixar les classes a contracor per ajudar el seu marit en la campanya, quan pocs apostaven per ell), serà el primer cop que la dona d’un president treballa fora de la Casa Blanca. De fet, no va deixar la seva feina quan Joe Biden es va convertir en el vicepresident de Barack Obama i ella en la segona dama del país.

Segon cavaller, segon senyor, segon espòs? Els mitjans nord-americans s’hauran d’empescar un nou títol per a Douglas Emhoff, que al gener es convertirà en el primer home parella d'una vicepresidenta. Emhoff és un advocat d’èxit jueu novaiorquès i ha tingut un perfil baix en la campanya. Es van casar el 2014 i ell té dos fills de la seva parella anterior.

5. Als esports, Ansu Fati passa avui pel quiròfan. Finalment els metges han convençut el jove futbolista blaugrana que era la millor opció per tractar la ruptura al menisc intern del genoll esquerre, encara que això comportés estar més temps fora dels terrenys de joc. La intervenció anirà a càrrec del doctor Ramon Cugat i es farà sota la supervisió dels serveis mèdics del Barça. Calculin que no tornarà a jugar fins a l’abril.

Mentrestant, el Madrid va perdre ahir a València per 4 a 1. Tres dels 4 gols del València van ser de penal i els va marcar el mateix jugador, Carlos Soler. És la primera vegada en els més de 90 anys d’història de la Lliga que al Madrid li xiulen tres penals en contra en un mateix partit. A la classificació, ja ho veuen, la Reial Societat és líder amb 20 punts i el Barça vuitè, amb dos partits menys. El Sabadell va perdre a casa contra el Màlaga per 1 a 2.

Fins aquí les claus del dia. Tornarem després amb l’anàlisi i el cafè de la Lliga.