No hi ha toc de queda, de moment; l’últim debat Trump-Biden ha estat més endreçat; i l'accés al Montseny en cotxe es limitarà aquest cap de setmana: les claus del dia, amb Antoni Bassas (23/10/2020)

Bon dia des de l’ARA. És divendres, 23 d’octubre de 2020. Aquesta nit ha plogut a la costa però no fa fred. El temps canviarà aquest cap de setmana. Avui entrarà vent sec que obrirà clarianes i farà baixar la humitat i la contaminació. A la tarda i vespre hi haurà tempestes al Pirineu. Cap de setmana amb molt de sol, les nits ja seran una mica més de tardor però fins dilluns no farà fred.

Per cert, si demà o diumenge pensàveu anar a escampar la boira al Montseny, sapigueu que només s'hi permetran 1.045 vehicles als aparcaments habilitats, i al de Sant Llorenç del Munt, 225. Quan tots els aparcaments estiguin plens, s’impedirà l’accés de més vehicles. A peu, amb bici o amb el servei de bus dels parcs sempre s’hi podrà accedir. No posaran multes, però faran girar cua als cotxes perquè, com diuen a la Diputació de Barcelona, "en un aparcament per a mil vehicles no n’hi caben tres mil”.

1. Reunió del ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes. No van acordar aplicar el toc de queda. Ministre Salvador Illa: “Les comunitats han manifestat la seva opinió al respecte i no hi ha un consens ampli al respecte. Així que seguirem treballant en futurs consells interterritorials valorant aquesta mesura”.

I això que al País Valencià el volien. President Ximo Puig: “No allargarem una decisió que ens sembla necessària i persegueix tres finalitats: primer, aturar el virus i protegir la salut; segon, evitar la imposició de mesures més restrictives les properes setmanes; i tercer, arribar a les setmanes prèvies a Nadal amb la millor situació sanitària possible”.

Per cert, bona notícia: s’ha acabat la vaga dels MIR. Un mes i un dia, han estat en vaga els metges interns residents per exigir millores laborals i formatives. En un acord qualificat d’“històric” pel sindicat Metges de Catalunya, el col·lectiu va desconvocar ahir les protestes després d’aconseguir un augment salarial mitjà del 7,5% i el reconeixement d’un mínim de descansos.

2. Al Congrés, ahir va acabar el sainet de la moció de censura de la ultradreta nacionalista espanyola. El resultat final de la moció va ser de només 52 diputats a favor, els de Vox, i la resta, 298, tots en contra, inclòs el PP. Ni tan sols Cayetana Álvarez de Toledo, que havia defensat públicament l’abstenció, es va atrevir a trencar la disciplina de vot. Casado va marcar distàncies amb Abascal: “Li diem no a la ruptura que vostè busca, no a la polarització que vostè i Sánchez necessiten, no a l’Espanya dels cops, en blanc i negre, de trinxeres, ira i por”.

I Pedro Sánchez va fer política: a Europa no li ha agradat la reforma per escollir els caps dels jutges espanyols i Sánchez va aprofitar ahir que el PP es desmarcava per fer-se el generós: “Com que tot l’esforç en favor de l’enteniment és poc, jo avui, des d’aquesta tribuna, faré un pas més: li anuncio que per part nostra aturarem el rellotge de la reforma del Consell General del Poder Judicial per poder arribar a un acord amb vostès”.

Però a l’editorial de l’ARA ens preguntem si ens hem de creure que Casado vol trencar amb Vox: “Si Casado vol que el seu gir sigui creïble hauria de trencar formalment amb Vox a Madrid, Andalusia i Múrcia i reprendre el diàleg amb el govern per pactar els nomenaments dels organismes que depenen del Congrés, com ara el CGPJ”.

3. El major Josep Lluís Trapero tornarà a ser el cap dels Mossos si ell ho vol. Ho va dir ahir el conseller d’Interior Sàmper. I Trapero va dir a TV3 que s’ho vol pensar. Mentrestant, no us perdeu l’Ekaizer d’avui, que ha tornat amb tot d’interioritats sobre el judici de Trapero i Marchena, Llarena, Espejel i la deliberació que ha generat que el conseller Forn estigui a la presó condemnat a 11 anys i Trapero hagi estat absolt. Diu Ekaizer que, per més que ara algú presenti recurs contra la sentència absolutòria, “recórrer una sentència absolutòria per falta de proves pot tenir un recorregut molt dubtós fins i tot a l’Audiència", i que "No sembla que ni el fiscal en cap de l’Audiència Nacional, Jesús Alonso, ni la Fiscalia General de l’Estat en tinguin cap ganes. La magistrada que volia sedició, Espejel, es pot quedar sense el seu recurs”.

Qui va ser conseller de Justícia, Carles Mundó, parla de “la ruleta judicial” i diu: "L’Audiència Nacional ha deixat en paper mullat el testimoni de Baena i Pérez de los Cobos. Sorprenentment, uns mateixos fets i uns mateixos protagonistes porten dos tribunals a sentenciar de forma totalment contradictòria”.

En canvi, el professor Jordi Nieva-Fenoll opina tot el contrari, o sigui, que la justícia espanyola té jutges justos, que la conxorxa judicial espanyolista no existeix. I fa un paral·lelisme entre Trapero i Dreyfuss: "Trapero no era un alsacià d’origen jueu, sinó un policia d’origen familiar castellà que de manera involuntària va assolir un protagonisme arran d’una operació policial exitosa contra el jihadisme. En un moment d’emocions nacionals tan elevades, algú que en una roda de premsa defensa amb naturalitat l’ús normal de la llengua catalana no podia passar desapercebut. I, efectivament, no va passar desapercebut ni per a entusiastes ni per a detractors".

4. Aquesta matinada s’ha celebrat l’últim debat presidencial als Estats Units. Ha estat més educat, s’ha dit de tot però sense interrupcions. Trump ha dit que era els menys racista de la sala. Trump: "Estem aprenent a viure amb el virus, no tenim cap més opció. No ens podem tancar en un soterrani com fa en Joe. Té la capacitat de tancar se. No ho sé, és evident que ha fet molts diners en algun lloc". Biden: "Diu que estem aprenent a viure amb el virus. La gent està aprenent a morir amb el virus. No m'ho miro com s'ho mira ell, en termes d'estats blaus i estats vermells. Tots són els Estats Units. I fixa't en quins són els estats que estan tenint un repunt de coronavirus. Són els estats vermells. Però tots són americans".

Alguns analistes creuen que li ha anat millor a Trump que a Biden, però això ja no mourà gaire vot per a les eleccions de la setmana que ve no, l’altra.

5. Tenim entrevista amb Bruce Springsteen, que diu que té ganes de continuar cremant energies a l’escenari tant de temps com pugui. «Com més gran et fas, més penses: “Què collons he de saber!” Qui sap què perdurarà i què no. Ningú sap què passarà demà, i aquest és el meu mantra dels últims 20 o 25 anys».

6. Demà a les 16 h, Barça-Madrid. La directiva del Barça continua fent el ronso per vejam si sona la flauta i entre la pandèmia i un jutge s’estalvia haver de celebrar la moció de censura. Quan els promotors de la moció van presentar les firmes, la cúpula blaugrana va esperar fins a l’últim dia per constituir la mesa del vot de censura. Durant el recompte de suports, va denunciar a la Guàrdia Civil l’existència de 500 butlletes presumptament falses. I un cop les firmes van ser validades, va estirar la convocatòria del referèndum fins a l’últim dia que permeten els estatuts, que en aquest cas és l’1 de novembre. Ara diuen que necessitarien “com a mínim quinze dies” per adaptar la moció als canvis reclamats per Salut, que bàsicament són passar de 13 a 21 les seus electorals i de dos a tres els dies de votació per evitar aglomeracions.

Per cert, que avui Piqué diu a La Vanguardia que “és una barbaritat que el club s’hagi gastat diners en criticar els jugadors”, en referència al cas de les xarxes socials.

7. Ahir a la nit va parlar Ángela Dobrowolski, la dona de Josep Maria Mainat, a Cuatro. Va defensar la seva innocència i va acusar el seu encara marit d’“abús físic i psicològic”.

8. Acabem amb el Mirades d’avui: una mestra fa classe al carrer a Nàpols, amb els alumnes asseguts en unes escales, com a mesura per evitar possibles contagis de covid.

Recordeu que la nit de dissabte a diumenge canviarem l’hora i dormirem una hora més. A les 3 tornaran a ser les dues. Les claus del dia tornaran dilluns.