Bars i restaurants tancats, esperant la confirmació de la justícia. 27 gossos i 9 gats han sigut inscrits amb el nom de Covid: les claus del dia, amb Antoni Bassas (16/10/2020)

Bon dia des de l’ARA. És divendres, 16 d’octubre del 2020. Cap de setmana molt més tranquil que els anteriors. Demà el pas d'un front enterbolirà el cel a estones, però en general farà sol i el vent serà escàs. De nit continuarà fent més fred del que tocaria, però els migdies seran cada cop més agradables.

1. Avui estem pendents de si l’Audiència Nacional comunica la sentència del judici al major Josep Lluís Trapero i a la cúpula dels Mossos.

El Govern va decidir ahir tirar pel dret i aplicar el gruix de les restriccions anunciades sense esperar l’aval de la justícia. Així doncs, a partir d’avui i durant almenys quinze dies estaran tancats bars i restaurants –excepte per comprar menjar per emportar– i es limiten els aforaments als comerços, als teatres i als gimnasos. Les úniques restriccions que la Generalitat ha decidit deixar “en suspens” fins que el TSJC es posicioni són les tres que podrien xocar amb els drets fonamentals: la prohibició de reunions de més de sis persones, la suspensió de l’activitat presencial a les universitats i la limitació de l'aforament a les activitats de culte.

En només quinze dies l’ocupació dels llits d’UCI dels hospitals catalans ha augmentat un 30% i s’ha passat de 140 malalts de coronavirus crítics als 190. Ha començat la campanya de vacunació de la grip i centres cívics, biblioteques i pavellons esportius es converteixen temporalment en punts de vacunació de la grip comuna. Salut habilita aquestes instal·lacions als municipis que no tinguin centres de primària prou grans per garantir que hi hagi un doble circuit segur per als malalts i per als que només van a vacunar-se.

l el sector de la restauració ha encaixat les noves restriccions a bars i restaurants amb més indignació que resignació. Comertia, organització d’empreses familiars, assegura que “el 50% de les empreses estan en perill de supervivència” i estimen pèrdues d’entre els 15.000 i els 40.000 euros per establiment per l’aturada de les dues setmanes. Un de cada tres locals de la ciutat de Barcelona poden quedar buits entre aquest any i el que ve a causa de l'impacte de la pandèmia en l’economia, segons la immobiliària Forcadell.

I en volen saber una de bona? El consell del Col·legis de Veterinaris de Catalunya va revelar que 27 gossos i 9 gats han sigut inscrits amb el nom de Covid aquest any. 31 són mascles i 5 són femelles.

2. L'infectòleg de l’Hospital Germans Trias i Pujol Oriol Mitjà n’ha deixat anar dues de gruixudes. Al programa del Ricard Ustrell a TV3 va dir això de la consellera Alba Vergés: "A la consellera Vergés li falten coneixements en medicina i en salut pública i li falta la humilitat per escoltar els experts que en saben".

I després, al programa d’Òscar Fernández i Empar Moliner a Catalunya Ràdio, va parlar del doctor Argimon: "El problema està en alguna persona del departament de Salut. Com saben, el doctor Argimon està fent molt bé la feina, però portar un entrenador nou, com el Koeman, no et serveix de res si no et deixen canviar alguns detalls essencials. Vull dir que si qui finalment decideix on es posen els diners no està alineat amb poder implementar estratègies innovadores, és una obstrucció”. Argimon li va contestar a la tarda: “A mi no m’han frenat un sol pla. Però si em frenessin algun pla que considerés cabdal i factible, ho explicaria i marxaria”.

Com que el PP i el PSOE fa dos anys que no es posen d’acord per desbloquejar la renovació del Consell General del Poder Judicial, el govern de Pedro Sánchez va decidir posar la directa i fer una reforma de la llei perquè la cúpula dels jutges es pugui escollir amb una majoria menys qualificada del Congrés. PP i Ciutadans van anar a la UE a dir “miri què estan fent”. I la UE ha advertit Espanya que la direcció en què ha d’anar qualsevol reforma del sistema judicial dins Europa és la de “reduir la influència del poder legislatiu i executiu sobre el judicial per enfortir-ne la independència”.

Cal dir que totes les associacions judicials, des de la més conservadora fins a la més progressista, han demanat mantenir el sistema vigent tot i el mandat caducat des de fa dos anys del president del CGPJ, Carlos Lesmes.

3. A partir d’ara, quan passeu per la plaça de Sant Jaume, just al davant del Palau de la Generalitat, trobareu a terra una llamborda en record del president Lluís Companys. A l’acte de col·locació hi va assistir Mariona Companys, familiar de l’expresident, a qui el Govern va lliurar el document que acredita la nul·litat del judici que el va condemnar.

4. CriteriaCaixa, la societat hòlding participada únicament per la Fundació Bancària La Caixa, ha adquirit diverses participacions en empreses com ara Amazon, Nestlé, Danone i Grifols, segons va avançar Expansión.

5. El premi Planeta més atípic de la història, entregat durant una gala minimalista al Palau de la Música Catalana, ja té cara: la basca Eva García Sáenz de Urturi –coneguda per més d’un milió de lectors gràcies a la Trilogía de la Ciudad Blanca– es va imposar amb Aquitania, un thriller medieval ambientat al segle XII. “El llibre, que m’ha costat dos anys i mig de feina intensa, és un homenatge a El nom de la rosa, d’Umberto Eco, i és també un Joc de trons fundacional d’Europa, una novel·la plena de setges, incestos, conspiracions polítiques i morts cruentes”, va avançar, abans de dedicar el premi, dotat amb 601.000 euros, a “les 33.000 víctimes de la pandèmia”.

No oblideu que malgrat les restriccions d’aforament, els teatres i cinemes continuen oberts i a l’ARA d’avui hi trobareu la cartellera.

6. El vot de censura al president Bartomeu i a la junta del Barça se celebrarà per Tots Sants i el referèndum durarà dos dies. Ahir a la tarda el Barça va remetre a la secretaria general de l'Esport el protocol per organitzar la votació, el diumenge 1 i el dilluns 2 de novembre, que es farà en diferents seus. El club no ha concretat quines seran però estaran repartides pel territori, a Catalunya i a la resta d’Espanya. Mentrestant, la jutge ha decidit prorrogar un mes més el secret de sumari del mal ús de les xarxes socials per part del Barça, perquè encara no ha rebut tota la informació de les parts implicades.

I al Palau, el Barça va solucionar ahir el partit contra el Panathinaikòs amb una victòria a la pròrroga amb més ofici que brillantor (97-89). L’equip blaugrana va ser capaç de recuperar un desavantatge d’onze punts en dues ocasions.

7. I acabem: Meghan Markle, dona del príncep Enric d’Anglaterra, ha explicat que no té xarxes socials personals per preservar la seva salut mental. De fet, aconseguir unes xarxes socials més saludables per als usuaris i alertar sobre les conductes que poden incitar a l’odi és un dels principals objectius de la fundació que han posat en marxa la parella. El príncep Enric i Meghan Markle tenien un compte oficial d’Instagram, @sussexroyal, que no s’actualitza des del març. Diu l’exactriu: “Vaig prendre la decisió personal de no tenir cap mena de compte, i això m’ha ajudat molt”.

Fins aquí les claus del dia. Tornem d’aquí uns minuts