Trapero torna a liderar els Mossos i compareix aquest migdia; gairebé 600 malalts de covid-19 a les UCI; les eleccions del Barça, el 24 de gener: les claus del dia, amb Antoni Bassas (13/11/2020)

Bon dia des de l’ARA. És divendres, 13 de novembre del 2020. Aquest cap de setmana tindrà estones de cel mig ennuvolat, sobretot avui i demà, però gairebé no plourà enlloc. La boira marcarà el temps a Ponent, però amb intermitències. Diumenge es tornaran a superar els 20 graus amb facilitat i l'ambient serà càlid al migdia”.

1. Josep Lluís Trapero torna a liderar el cos de Mossos d’Esquadra, tres anys i dues setmanes després d’haver deixat de ser-ne el cap. El conseller d’Interior, Miquel Sàmper, va comunicar ahir la restitució del major després d’una conversa que van mantenir al matí i en la qual Trapero va manifestar que es volia posar de nou al capdavant de la policia catalana. El conseller es va reunir ahir a la tarda amb el fins ara comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent, per anunciar-li el canvi i expressa-li “el seu agraïment” per la feina feta. Sallent va assumir el lideratge el juny de l’any passat. No queda clar quin serà el destí del fins ara comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent. Trapero té la potestat d’escollir quin lloc ocupa.

El Major restituït es reuneix aquest matí amb la cúpula del cos i a dos quarts d’una farà una compareixença pública. Trapero i els Mossos han sortit jurídicament reforçats de la sentència absolutòria de l'Audiència Nacional que deia que la manera com van gestionar a l’1 d’octubre, tan diferent de la de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, era la que corresponia segons la llei a Catalunya i a la Unió Europea.

2. El Procicat va aprovar ahir allargar fins al dilluns 23 de novembre l’ordre de tancament de l’hostaleria i la cultura. Els centres d’estètica ja poden obrir i es limita a 100 els assistents als llocs de culte. Per què 10 dies més? Contesta el doctor Argimon: “Necessitem aquests deu dies, i molts de vostès es podran preguntar per què, si sembla que ja portem uns dies, com molt bé explicava la consellera, que anem baixant el nombre de casos. Estem encara amb una xifra de malalts a l'UCI molt elevada, estem pràcticament amb 600 malalts ingressats a les unitats de cures intensives”.

I després dels 10 dies? Consellera Vergés: “Aquest pla que s'aplicaria un cop finalitzada aquesta resolució de deu dies, és a dir a partir del dilluns 23 de novembre, treballa en el retorn de les activitats amb menor risc de cara a l'epidèmia que són aquelles que es poden donar a l'aire lliure, també pel que fa a les terrasses de restauració”.

Situació crítica a l’Hospital de Vic. La directora assistencial del Consorci Hospitalari de Vic, Rosa Maria Morral, adverteix: “Teníem deu llits abans de la pandèmia i ara gairebé els hem doblat: en tenim 19 de plens i no tenim capacitat per assumir més pacients crítics perquè no tenim prou personal”.

I les festes? Doncs a Barcelona no hi haurà Cavalcada de Reis. La ciutat els rebrà, sí, però en un gran espai habilitat al Fòrum, que els infants podran visitar amb cita prèvia els dies anteriors al 6 de gener per veure com funciona tot l’engranatge reial. Serà allà on l'alcaldessa Colau acollirà Ses Majestats quan arribin a través del mar el 5 de gener per lliurar-los la clau de la ciutat i que puguin repartir regals a totes les cases.

3. Una víctima de l’atemptat de la Rambla va declarar ahir al judici i va dir: “ No he tornat a trepitjar la Rambla per la por i el pànic”. A la vista, se les van tenir el jutge i l’advocat Jaume Alonso-Cuevilla.

4. I al Congrés també hi va haver paraules gruixudes. van ser de Rufián cap a Borràs, sense citar-la, per defensar la posició d’Esquerra de permetre la tramitació dels pressupostos: “Qui digui que això és una pèrdua de temps o qui digui, pitjor encara, que això és una traïció al poble Catalunya és perquè s'ho pot permetre. És perquè fa massa temps que porta jaquetes de mil euros, és perquè fa massa temps que passeja bosses de Michael Kors pel carrer. A ERC no mesurem el patriotisme en metres de tela”.

Laura Borràs va contestar-li per Twitter: "Més enllà del soroll antic del masclisme i del populisme que han fet acte de presència des d’avui mateix (ja és curiós), miro de fer política i rendició de comptes explicant-vos per què vam presentar i defensar aquesta esmena a la totalitat. I, sobretot, sense equivocar l’enemic”.

5. La Generalitat ha decidit apujar els sous dels funcionaris un 0,9% el 2021. Amb aquest moviment, el Govern calcarà l’increment que el govern espanyol va anunciar que aplicaria als seus treballadors públics, tot i les greus dificultats que tenen les administracions actualment per ajudar els sectors més perjudicats per la crisi del covid-19.

La millora retributiva costarà uns 100 milions d'euros a la Generalitat. En part, el Govern està obligat a aplicar als funcionaris l’increment del 0,9% anunciat per l’Estat –això sí, només al sou base–, però sí que té potestat per decidir què es fa amb la resta del salari, i la seva decisió ha sigut la d'apujar-lo també un 0,9%.

Precisament avui, en Xavier Roig escriu que ha arribat a la conclusió que Catalunya (com Espanya) ha creat un país amb uns governants que viuen per vigilar els “drets adquirits” dels empleats públics. Al cap i a la fi es tracta dels seus. Què són la majoria dels polítics sinó funcionaris en excedència? La befa que culmina aquest humiliant sainet és l’increment dels salaris públics per a l’any vinent i -el 6% per a la casa reial-.

6. La veterana actriu italiana Sofia Loren (86 anys) ha tornat a la pantalla. Madame Rosa és una supervivent d’Auschwitz que cuida nens abandonats a canvi d’uns diners, tot plegat per mantenir-se ocupada, apaivagar la seva soledat i intentar oblidar almenys durant una estona les seves ferides incurables. La vida por delante, que s’estrena avui a Netflix, és la tercera pel·lícula en què Sophia Loren es posa les ordres del seu fill, Edoardo Ponti.

7. Ja hi ha data per a les eleccions a la presidència del Barça: 24 de gener. La junta gestora va acordar-ho ahir al vespre. Les eleccions se celebraran de manera descentralitzada, amb diferents seus repartides arreu del territori.

I el que va enlluernar ahir a la nit va ser el bàsquet del Barça, que va fer fora de la pista el rival turc del Fenerbahçe. Jugant amb tanta confiança com solidaritat, el líder de l’Eurolliga va tenir una nit més tranquil·la del que havia imaginat (97-55). El conjunt català va repartir 27 assistències i va anotar 16 triples. En canvi, el Baxi Manresa va perdre contra l’Iberostar Tenerife (80-88). L’equip del Bages va fer una bona feina i va arribar als últims deu minuts per davant en el marcador, però un parcial final de 14-23 va acabar amb les seves aspiracions.

