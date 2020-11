Comença el suplicatori sobre la immunitat de Puigdemont, Comín i Ponsatí; Trump insisteix que ha guanyat; Joan Mir, campió mundial de Moto GP: les claus del dia, amb Antoni Bassas (16/11/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dilluns, 16 de novembre del 2020. Avui serà un dia més variable i s'arribaran a escapar algunes gotes a l'àrea metropolitana de Barcelona o al Camp de Tarragona, sobretot aquest matí. Els pròxims dies hi haurà més sol que núvols i la temperatura tendirà a baixar de forma lenta i progressiva.

1. Avui comença estudiar-se al Parlament Europeu el suplicatori, és a dir, el permís per aixecar la immunitat, per poder extradir i jutjar a Espanya els eurodiputats Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí.

La majoria de suplicatoris es concedeixen, però l’advocat Gonzalo Boye no ho dona per perdut. L’argument més potent és que el president i els dos consellers pateixen “persecució política”, perquè consideren que l’objectiu del procés en si mateix és “impedir que tots tres puguin exercir d’eurodiputats”. Apunten a la falta d’imparcialitat del sistema judicial espanyol, al “biaix ideològic de la Fiscalia” i als “endarreriments intencionats” del TC per ajornar que els casos contra l’independentisme arribin a instàncies europees.

2. Aquesta nit n’ha passat una de bona amb Donald Trump. Ha tuitejat que Joe Biden “ha guanyat perquè les eleccions han estat manipulades".

Llavors, quan s’ha adonat que havia escrit que Biden ha guanyat, ha continuat: "Només ha guanyat als ulls dels mitjans de notícies falses. No concedeixo RES! Encara tenim molt de camí al davant. Han sigut unes ELECCIONS MANIPULADES!", amb la típica barreja de majúscules i minúscules. I al final, perquè quedés molt clar, ha escrit: “Jo he guanyat les eleccions!”

I WON THE ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020

TUIT FINAL

Afirmacions com aquesta continuen acostant els Estats units a una crisi constitucional.

Aquesta matinada han entrevistat el president Obama al 60 minutes de la CBS i quan li han preguntat quin consell donaria al seu successor Trump, ha contestat: “Quan el teu temps s’ha acabat el que has de fer és posar el país primer i pensar més enllà del teu propi ego, el teu interès o les teves decepcions i, per tant, el meu consell al president Trump és, en aquests últims minuts del partit, que si vol ser recordat com algú que va posar el país al davant, és el moment que ell faci el mateix”.

3. Mentrestant, la Xina ha creat una gran zona de lliure comerç en què s’integren 15 països que formen la nova Associació Econòmica Integral Regional (RCEP) i que reuneixen 2.300 milions de persones, un terç de la població mundial i una gran bossa de potencials consumidors. El PIB de tots junts suma uns 25 bilions de dòlars. La Xina, el Japó, Corea del Sud, Austràlia i Nova Zelanda. És un acord estratègic per reduir els aranzels, impulsar el comerç i facilitar les inversions a la regió.

4. Però avui mirant el món ens trobem amb aquesta notícia:

les bústies per deixar nadons en adopció des de l’anonimat arriben a Brussel·les. Una ONG recull els bebès que les mares hi dipositen i, si no tornen en 24 h, els porta als serveis socials. En vint anys n’ha recollit divuit. Ho explica la Júlia Manresa Nogueras des de Brussel·les.

5. El rebrot de coronavirus provoca una segona onada de pobresa.

És un reportatge de la Marta Rodríguez Carrera, entre serveis socials d’ajuntaments i ONGs que parlen de “desastre descomunal”.

I per acabar-ho d’adobar,

augmenta la pressió policial als desallotjaments. El Govern diu que vol aturar tots els processos però els jutjats reclamen actuacions més severes i per això continua havent-hi desnonaments.

Enmig d’aquest panorama, us recomanem aquest article de l’empresari Salvador Alemany, que fa dues preguntes:

“A aquells col·legues empresaris que temen per la continuïtat dels seus negocis:

– Quant temps dediqueu a intentar recuperar un present que difícilment pot tornar a ser com era i quant temps a imaginar i dissenyar el futur del vostre negoci?

– Quant temps dediqueu a explorar i intentar entendre la nova sensibilitat que emergirà de la jove generació que, d’aquí poc, serà la principal consumidora de la majoria de béns i serveis?

Per salvar el projecte present cal generar expectatives creïbles de futur dins i fora de l’empresa. Per això crec que és l’hora dels intraemprenedors, aquells professionals que ja són dins de l'empresa i als quals cal estimular perquè el seu coneixement i motivació ofereixin la millor força de reacció per fer el canvi necessari”, diu Salvador Alemany.

6. Un apunt televisiu: aquesta nit torna El foraster a TV3. Quim Masferrer visitarà l’Estany, un poble del Moianès.

7. Però avui si hi ha algun nom propi és el de Joan Mir, de 23 anys, el nou campió del Mundial de MotoGP. El pilot mallorquí de Suzuki es va assegurar ahir el títol al Gran Premi de València i va declarar això a Catalunya Ràdio: “Ha sigut molt emotiu. M’he anat descobrint una mica jo mateix durant la temporada. Començaven a venir els podis i intentava estar sempre per allà davant. Va arribar la victòria en el millor moment i vaig poder marcar-me una diferència de punts amb els altres, i només ha faltat aquesta carrera per acabar-ho de rematar”.

Mentrestant, Lewis Hamilton es va proclamar ahir campió del Mundial de Fórmula 1 per setena vegada. El pilot britànic, que va remuntar des de la sisena posició, es va imposar al Gran Premi de Turquia i va igualar el palmarès de Michael Schumacher.

En canvi, tercera derrota consecutiva del Sabadell a Segona, que va caure per la mínima contra el Logronyès en un partit igualat i no resolt fins al minut 84. Tot i tenir més ocasions i presència ofensiva, els arlequinats van pagar el desencert i el cansament als instants finals.

I acabem amb el Mirades, que és esportiu:

Les restriccions derivades del covid-19 obliguen a disputar les competicions a porta tancada, però aquests aficionats de la Muntanyesa, equip barceloní de la Tercera Divisió, no es volien perdre el partit d’ahir. Enfilats en escales, tamborets, caixes de cervesa o fins i tot una moto, seguien el duel des del carrer.

Fins aquí les claus del dia. Tornarem d’aquí uns minuts amb l'anàlisi de l'actualitat.