Els Estats Units trien avui entre Trump i Biden, atemptat islamista a Viena, Anticorrupció investiga targetes de crèdit opaques de Joan Carles i Sofia: les claus del dia, amb Antoni Bassas (03/11/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dimarts, 3 de novembre del 2020. El dia de les eleccions a la presidència dels Estats Units. A Barcelona fa xafogor aquest matí, però diu que avui arriba un canvi de temps. Entre aquesta tarda i vespre s'escaparan pluges minses en moltes comarques, ruixats que podrien arribar a ser abundants entre el Ripollès, el Berguedà i Osona. Aquest migdia hi haurà entre 2 i 4 graus menys que ahir, i demà serà el dia més fred d'aquesta setmana.

Abans de parlar dels Estats Units: aquesta nit, a Viena, homes armats amb rifles han disparat en sis llocs diferents de la capital d’Àustria contra els vianants. Han matat tres persones i n’han ferit moltes més. A un dels atacants l’ha matat la policia. Les autoritats austríaques han confirmat que es tracta d’un atac de signe islamista.

1. Sí, avui és el primer dimarts després del primer dilluns de Novembre i, tal com mana la tradició, avui els nord-americans voten el president, tota la Cambra de Representants, un terç del Senat i un munt de càrrecs locals que van des del xèrif del comtat finsal fiscal del districte.

Trump ha creat un ambient de crispació que fa témer que pugui impugnar les eleccions si no les guanya. La campanya de Trump contra el vot per correu, que vincula sense proves al frau electoral, arribara al seu clímax, en un escenari en què l’alt tribunal podria anul·lar els vots necessaris per atorgar-li la presidència en cas que els resultats li siguin desfavorables. Dels nou jutges del tribunal ell n’ha escollit tres. Trump diu: "Recordeu el que us vaig dir fa quatre anys. Soc la vostra veu i nosaltres, tots junts, tornem a fer gran Amèrica. Això és el que estem fent, això és el que hem estat fent". I Biden: "És el moment d'alçar-nos i recuperar la nostra democràcia. Podem fer-ho. Podem ser millors del que hem estat".

Total, compteu que és ben probable que aquesta nit no sapiguem qui ha guanyat les eleccions.

Exclusiva d' Eldiario.es: La Fiscalia Anticorrupció està investigant les despeses de diverses targetes de crèdit que feien servir el rei Joan Carles de Borbó, la reina Sofia i alguns dels seus nets. Son targetes que s'abonaven des d’un compte en què ni el rei emèrit ni la seva família apareixen com a titulars.

Entre les persones que es beneficiaven d’aquests comptes opacs no hi ha els actuals reis ni les seves filles. Els moviments financers i les despeses carregades són dels anys 2016, 2017 i 2018, posteriors a l'abdicació de Joan Carles. "A Anticorrupció no només estan analotzant totes les desespes d'aquestes targetes, sinó també l'orgen dels fons amb què es cobrien: uns diners procedents de l'estranger". "Entre les despeses carregades a la targeta de la reina Sofia apareixen diversos viatges a Londres, on l'esposa del rei manté des de fa anys la seva residència habitual".

Dimarts passat el jutjat de vigilància penitenciària va desestimar el recurs de la Fiscalia contra el tercer grau de l’exconsellera Dolors Bassa i l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell perquè no hi veia motius de pes per fer-les tornar al segon grau, però ahir la Fiscalia va decidir recórrer la decisió al Suprem. El ministeri públic va demanar, a més, que se suspengui immediatament el tercer grau mentre el Suprem delibera la qüestió, i per això Forcadell i Bassa tornaran al segon grau –i no podran sortir a treballar o els caps de setmana–, com ja va passar al juliol amb els presos de Lledoners.

En el cas de Bassa, la Fiscalia diu que en la seva última paraula davant el Tribunal Suprem –quan ni tan sols estava encara condemnada– va negar que els fets comesos fossin delicte i va declarar la seva innocència. En el que defineix com a “falta de modificació d’aquells trets de la personalitat relacionats amb l'activitat delictiva”, el fiscal considera que cap de les dues internes ha fet prou actes de contrició des que van entrar a la presó.

Mentrestant, ahir des de Lledoners, el dia que feia tres anys que era a la presó, Oriol Junqueras va defensar que, malgrat tot, continuï el diàleg entre els governs espanyol i català: “La nostra responsabilitat està en no renunciar mai al diàleg i en dialogar amb tothom i, precisament, el que atorga mèrit a ser conseqüent a aquest principi de parlar amb tothom és que ho diem els que estem patint de manera més dura i cruel la repressió injusta. Doncs sí, nosaltres, els que patim una repressió més injusta, som els que diem que s’ha de parlar amb tothom”.

2. El PDECat va triar ahir Àngels Chacón com a candidata a la presidència de la Generalitat per a una llista del partit en solitari. La primera entrevista la va concedir a l’ARA: " Assolir la independència és com ara voler agafar un ascensor que no funciona, i per arribar a la independència haurem de pujar tots els esglaons de les escales. Qui ens vulgui fer veure que ho assolirem de manera ràpida i immediata jo crec que està enganyant la gent."

I mentrestant, JxCat acorda que els militants triïn el candidat efectiu. El president a l’exili, Carles Puigdemont, encara ha de definir el seu rol a la candidatura. Borràs, Calvet i Tremosa es perfilen com a candidats a les primàries.

3. El virus: les restriccions frenen el ritme de contagis però no els ingressos. Hi ha 481 llits d’UCI ocupats pel virus i el Govern tem arribar aviat als 900. Salut reactiva la contractació d’estudiants de medicina i infermeria d’últim curs per reforçar els hospitals. Vindrà un confinament? Escoltem el ministre Illa i la consellera Vergés. Illa diu: “Hem de tenir un punt de templança en saber esperar el temps necessari per veure els efectes de les mesures que s’han pres en diferents territoris i no entrar en una mena de competició a veure qui fa la mesura més dura”. I Vergés “Hem reduït la velocitat de creixement però encara tenim un nombre de casos al dia elevat”.

Entre les conseqüències econòmiques de la pandèmia, un de cada quatre joves de Barcelona ha tingut dificultats per pagar el pis derivades de la crisi sanitària del covid-19. Un 3% ha hagut de tornar a casa els pares o d’un familiar, i un altre 3% ha canviat a un pis pitjor o ha començat a compartir.

I el gran comerç planeja a cegues la campanya de Nadal més incerta, perquè ¿en quines condicions estarem per Nadal? ¿Les botigues estaran obertes? Per això, el comerç busca esponjar les vendes des del novembre (amb el Black Friday i el Ciber Monday) per evitar problemes logístics.

4. L’escriptor madrileny Luisgé Martín ha escrit Cien noches, amb què ha guanyat el premi Herralde de novel·la, que s’ha anunciat aquest dilluns. Quatre novel·les en una: una novel·la de tesi sobre la promiscuïtat de la parella, una novel·la moral, una novel·la eròtica light i, alhora, una novel·la negra amb un crim i una investigació per descobrir-lo.

5. Als Esports, l’Espanyol ha guanyat per 0-3 a Màlaga i continua líder de Segona Divisió en solitari, un punt per sobre de l’Sporting de Gijón.

El partit entre el Barça i el Dinamo de Kíev de demà de la Champions està en dubte. L’equip ucraïnès va venir ahir a Barcelona amb només tretze professionals i sis del filial, perquè la resta de jugadors o bé estan lesionats o bé han donat positiu per covid-19. La UEFA exigeix que estiguin disponibles almenys tretze futbolistes de la llista d’inscrits.

¿I quan seran les eleccions a la presidència del Barça? Les convocaran pels volts de Nadal i se celebraran al gener, passat festes. Carles Tusquets, president de la junta gestora: “Les convoquem pels volts de Nadal. Podem promoure la votació per correu per facilitar-ho, posarem tots els mitjans possibles”.

Fins aquí les claus del dia. Tornarem amb l’anàlisi d’aquí uns minuts.