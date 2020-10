El Govern proposarà tancar bars i restaurants durant 15 dies, i un any de la sentència del Procés: les claus del dia, amb Antoni Bassas (14/10/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dimecres, 14 d’octubre del 2020. Ha estat plovent, aquesta nit, fins i tot hi ha hagut inundacions en punts del Maresme, per exemple a Sant Cebrià de Vallalta, on han caigut més de 100 l/m ². Bona part del dia els ruixats seran més aviat aïllats i puntuals, però aquesta tarda i vespre reapareixeran de manera sobtada en diverses comarques de Girona i de Barcelona.

1. Avui fa un any de la sentència del Procés, que va condemnar a penes sumades de 100 anys els presos polítics. Aquell dia el president Torra va dir: “Rebutgem aquestes sentències per injustes i antidemocràtiques; perquè formen part d’un judici polític i d’una causa general contra el dret a l’autodeterminació de Catalunya i l’independentisme”.

Ho recordem avui a l’ARA, on recollim el que diuen els advocats de les defenses sobre portar el cas a la justícia europea. Marina Roig, que va defensar Jordi Cuixart, diu que “el que té més possibilitats de prosperar és la manca d'imparcialitat i la competència del jutge, el respecte pel dret de reunió i el principi de legalitat en el tipus penal de la sedició i la seva interpretació”. Ara bé, aquest debat es produirà d’aquí uns anys, ja que el Tribunal Constitucional fa de “tap” perquè els recursos no arribin a Estrasburg.

Recordem també la història del Tsunami Democràtic, que va ocupar l’aeroport i el va tenir controlat davant una policia desbordada, però que no va superar les divisions internes.

2. Avui sabrem quines mesures adopta el Govern per frenar la propagació del coronavirus. La consellera Budó va fer aquest avís: “Des del Govern fem una crida a no abaixar la guàrdia, a mantenir les mesures de protecció i d’autoprotecció. Parlem de mans, de distància, de mascareta, de ventilació dels espais tancats, i seguir les recomanacions que els propers dies els anirem anunciant”. Ja es veu venir que bars i restaurants poden acabar llepant.

Què sabem sobre bars i restaurants? Doncs que només s’hi podrien servir menjars per emportar-se i no per consumir ni a l’interior ni a l'exterior dels locals. Aquestes restriccions serien per a 15 dies, i es presentaran amb els diferents gremis i federacions de restauració en una reunió que tindrà lloc avui al matí. Posteriorment, serà el Procicat qui aprovarà la resolució. També els espectacles i el sector cultural viuran noves restriccions, ja que els teatres i els cinemes tornaran a veure reduït a la meitat el seu aforament, per sota del 70% que tenen permès ara mateix. Paral·lelament, el Govern plantejarà limitacions d’accés als centres comercials per evitar aglomeracions.

Avui els universitaris fan l’últim dia de classe presencial. Del que es tracta és que els casos no pugin tant que els hospitals es tornin a col·lapsar.

Si mirem el mapa d’Europa, es pot veure que Catalunya està en una situació delicada, perquè la rodegen, a l’oest i al nord, uns veïns en pitjor situació. Per cert, que un dels europeus que ha donat positiu és Cristiano Ronaldo, que no té símptomes, que ha quedat aïllat dels seus companys de Portugal i que no se sap si podrà jugar contra el Barça d’aquí quinze dies. També va donar positiu el jugador del Barça de bàsquet Nikola Mirotic.

I ens fixem en la situació a Espanya. Mirin el mapa: en vermell, les comunitats que superen els 200 casos per cada 100.000 habitants. Ja veuen que el País Valencià i les Balears són les que estan millor. Catalunya està just a la mitjana espanyola: 263 casos. I les que estan pitjor són, per aquest ordre, Navarra, Madrid, l'Aragó, Castella i Lleó i la Rioja.

Per cert, ens congratulem d’aquest tuit que va penjar ahir el periodista col·laborador de l’ARA Ernesto Ekaizer, que està fora de perill però a l'UVI, després d’haver-se contagiat de covid-19 fa quatre setmanes.

#Covid19 Contraje el virus hacia el 19 de septiembre. La neumonia bilateral arrasó los pulmones. Tuvieron que ordenar ponerme en coma inducido (Intubarme)Mi buena salud y la experiencia de médicos y enfermeras de la Fundación Jiménez Díaz hizo el milagro. Me recupero en la UVI. pic.twitter.com/rukoX8fldV — Ernesto Ekaizer (@ErnestoEkaizer) October 13, 2020

I sobre els efectes de la pandèmia en l’economia, l’aeroport del Prat perd un 83% dels passatgers al setembre en relació al setembre de l’any passat.

3. Us recomanem un parell d’articles. El del filòsof Ferran Sáez Mateu sobre això de la “generació tap”. No hi ha està d’acord. Diu: “Les reflexions generacionals –totes, sense excepcions– no són res més que un sistema articulat d’excuses i subterfugis. La vida l’edifica un mateix quan, posem per cas, cobra 1.200 euros al mes i signa una hipoteca mensual que puja a 1.201. Només hi ha persones concretes que prenen decisions concretes. Es tracta d'assumir-les, doncs. O potser no, pel que veig”.

I recomanem també l’article del Josep Ramoneda, que es fa ressò de la frase d’Ayuso: “La justícia, Madrid i el rei són els que impedeixen que Sánchez canviï el país per la porta de darrere”. Diu Ramoneda que, qui ho havia de dir, Ayuso ha desconstruït el règim del 78 amb aquesta confessió.

4. Us recomanem l a crònica de la inauguració de la Biennal de Pensament a Barcelona. La canadenca Margaret Atwood va inaugurar-la ahir al vespre. La Biennal se celebra conjuntament amb el festival Barcelona Poesia, en un acte que ahir va comptar amb el recital del Premi d’Honor Enric Casasses i la lectura de poemes d’Atwood per part de la poeta Maria Cabrera i Callís.

5. I dels esports, destaquem la victòria del Barça de Bàsquet a València, en partit d’Eurolliga. Diu l' Àlex Gozalbo que la defensa del Barça va fer sortir de polleguera el València Basket (66-71) en una nit en què l’equip blaugrana va fer una bona feina col·lectiva per compensar la baixa de Nikola Mirotic.

Fins aquí les claus del dia. Més informació sobre mesures del Govern a l’Ara.cat així que surtin. I l’anàlisi de l’actualitat d’aquí uns minuts.