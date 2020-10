Arrufat va marxar de la CUP amb una denúncia interna per agressió sexual, Trump surt de l’hospital a saludar, Barça 1 - Sevilla 1: les claus del dia, amb Antoni Bassas (05/10/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dilluns, 5 d’octubre del 2020. Avui els núvols es concentraran al terç nord i només cauran ruixats puntuals al voltant de l'Empordà i la Garrotxa. A partir de dimecres els migdies tornaran a ser càlids, però el cap de setmana que ve ja s'entreveu un altre canvi de temps que farà ploure i revifarà el fred.

1. Comencem amb una notícia de l’equip d’investigació de l’ARA: Quim Arrufat va marxar de la CUP amb una denúncia interna per agressió sexual el 2014, i l’obertura d’un segon cas per abús va precipitar que l’exdiputat se n’anés del partit, l’abril del 2019, just abans de les eleccions municipals en què ell tenia previst formar part de la llista dels cupaires a Vilanova i la Geltrú.

Els casos no van ser denunciats a la justícia ordinària, sinó que es van tractar dins la comissió d’abordatge de les agressions masclistes de la CUP. Després que l’ARA publiqués la notícia, la CUP va emetre ahir un comunicat per condemnar l’agressió i admetre que “en el si de l'organització” es donen casos de violència sexual.

Durant els últims dos mesos, Arrufat ha evitat parlar amb l’ARA per donar resposta a les qüestions relacionades amb aquest cas.

La CUP subratlla que es manté l’anonimat i protecció de la persona agredida "per evitar victimitzar-la doblement”. Totes les parts consultades han demanat no donar detalls sobre l’agressió denunciada el 2014 ni sobre el segon abús i remarquen que portar el cas a la justícia ordinària continua sent una possibilitat.

2. El 131è president, Quim Torra, va ser entrevistat ahir a TV3. Torra creu que ni JxCat ni ERC han volgut la ruptura.

I a l’ARA entrevistem aquest matí el conseller Raül Romeva. Diu: “Estic segur que les pròximes eleccions aniran de més coses que d’independència”, “Cal fer feina de desactivar la por de moltes persones cap al procés d’independència” i “És necessari un compromís compartit sobre què vol dir superar el 50%”.

Superar el 50% i que això doni un nou mandat és el gran objectiu que s’ha marcat Junts per Catalunya, que va tancar el seu congrés ahir. El full de ruta per als pròxims anys preveu que l’independentisme demani mediació a la UE si supera la barrera del 50% dels vots.

3. Donald Trump va sortir un moment de l’hospital on el van ingressar divendres a saludar els seus seguidors. És probable que li donin l'alta avui mateix. De fet, ahir va penjar un vídeo on se’l veu animat i on diu: “Ha sigut molt interessant, he après molt sobre el covid-19, he après com si hagués anat a l’escola, aquesta és l’escola real, i ho entenc, ho he captat i és una cosa molt interessant i ja us n'explicaré coses. Mentrestant, estimem els Estats Units i el que està passant”. (Amb això es refereix a la gent que l’aclamava a la porta de l’hospital.)

4. Mentrestant, a Catalunya, avui publiquem un reportatge sobre l'UCI de la Vall d’Hebron. Conclusió: els sanitaris temen una saturació per l’augment dels ingressos per covid i grip. “Tècnicament n’hem après molt i ja no tenim la por del principi, però no ens hem recuperat del sobreesforç de la primavera i ara hi ha molt de desànim. Veiem que això no s’acaba; de fet, no ha parat mai”, explica la supervisora Pilar Girón.

Mirin la gràfica: el pic de la primavera i a la dreta la situació actual.

651x366 Les UCI encaren la tardor: “Estem esgotats i en alerta” Les UCI encaren la tardor: “Estem esgotats i en alerta”

I a Madrid, la ciutat afronta el primer dia feiner amb restriccions. No només està prohibida l’entrada i sortida de la població (estem parlant de vora 5 milions de persones) sinó que el comerç i l’hostaleria també hauran d’abaixar les persianes més d’hora.

I, per cert, us recomanem aquest reportatge de la Paula Clemente sobre obrir empreses quan tothom en tanca. D’abril a juny es van crear 2.175 negocis a Catalunya. Això sí, són la meitat que en el mateix període del 2019. Farmily és un d’aquests negocis, un altre comerç electrònic per portar vegetals de proximitat a la gent de l’àrea metropolitana. El projecte funcionava des del novembre, però a petita escala, gestionant via WhatsApp sobretot comandes d’amics i familiars. A partir del gener, veient que el feedback era positiu i que tenia entre 25 i 30 comandes al dia, Eduard Blanch, l’impulsor, va decidir muntar-ho millor. Ara està entre les 150 i les 200 comandes.

5. El papa Francesc carrega durament contra la ideologia neoliberal i els populismes en la seva tercera encíclica, titulada “Germans tots”. El cap de l’Església catòlica sosté que la pandèmia ha demostrat que “ningú se salva sol” i que “el mercat sol no ho resol tot, encara que altra vegada ens vulguin fer creure aquest dogma de fe neoliberal”, adverteix, i proposa “rehabilitar una sana política que no estigui sotmesa al dictat de les finances”.

6. Tenim crònica de la Mònica Bernabé des de Minsk, la capital de Bielorússia. Molts detinguts són a la presó només pel fet d’haver-se manifestat. Per això les manifestacions multitudinàries que es repeteixen cada cap de setmana a Bielorússia per exigir que Lukaixenko deixi el poder ja es consideren tota una fita, encara que de moment no hagin servit ni per fer dimitir el president ni per fer trontollar el règim.

7. Un cas que posa els pèls de punta: el jutge d’Ontinyent que investiga la violació en grup d’una menor de 14 anys a l’Olleria, al País Valencià, va ordenar ahir l’ingrés provisional a la presó de quatre dels sis detinguts per l’atac a la menor. La investigació del magistrat inclou el delicte d’abús sexual i el d’omissió del deure d’impedir delictes. A mesura que avanci la instrucció del cas també s’anirà definint la conducta que s’atribueix a cadascun dels arrestats.

8. De la secció de cartes a la directora, en triem una, de l’Edurne Sagasti, que es pregunta: "Com pot ser que en els set mesos que portem de pandèmia no hi hagi hagut cap mena de suport a tota la comunitat de persones sordes i amb diversitat auditiva? Com és possible que oblidem tot un col·lectiu que fa servir la lectura de llavis com a eina per comunicar-se? És evident que la mascareta és indispensable, però ¿de veritat és tan difícil aconseguir la implantació de mascaretes transparents homologades?"

9. Als esports, tercer partit del Barça aquesta Lliga i empat al camp Nou contra el Sevilla. En un partit en què el Barça va acusar la falta de rodatge i el cansament de dijous a Vigo, el Sevilla va tenir estones que va dominar. Va marcar Coutinho.

L’Espanyol va guanyar per 0 a 1 a la Nova creu Alta, a Sabadell, amb gol del jove Nico Melamed. L’Espanyol és líder de Segona invicte i imbatut en quatre jornades.

En canvi, el Girona va perdre a casa, 0 a 1 amb el Fuenlabrada.

I ahir es va disputar el primer Madrid-Barça femení de futbol. I hi va haver golejada blaugrana: Madrid 0 - Barça 4.

10. Acabem amb la columna del Sebastià Alzamora, que diu: "La pel·lícula La mort de Guillem, del director Carlos Marques-Marcet, no ha decebut cap de les expectatives que havia aixecat. Explica, com ja és prou conegut, la història de l’assassinat del jove antifeixista valencià Guillem Agulló a mans d’un grup de neonazis, i el calvari posterior que van viure els seus pares davant de la justícia, els mitjans de comunicació i els sectors de la societat afins al nacionalisme espanyol de dreta i extrema dreta. L’emissió simultània de la pel·lícula a les televisions públiques de Catalunya, les Balears i el País Valencià (TV3, IB3 i À Punt) va ser un altre encert, i les altes audiències obtingudes haurien de marcar aquesta col·laboració com el bon camí a seguir".

Fins aquí les claus del dia. Tornem d’aquí uns minuts amb l’anàlisi i el cafè de la Lliga.