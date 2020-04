Protecció Civil recomana tapar-se el nas i la boca per anar a comprar i 2.335 morts a Catalunya: les claus del dia, amb Antoni Bassas (03/04/2020)

Bon dia des de l’ARA. És divendres, 3 d’abril de 2020. Tercera setmana de confinament. Avui encara serà un dia mig ennuvolat a la costa i sobretot al sud del país, però com més avanci el dia més sol farà. Aquest matí hi ha hagut glaçades al Pirineu i en comarques de Girona, però els migdies del cap de setmana seran una mica més suaus.

1. Ahir a la BBC i a la CNN hi havia un titular: "Espanya ha passat dels 10.000 morts".

Les xifres de Catalunya, que com sempre arriben molt tard a la nit, diuen que en les últimes 24 hores han mort al nostre país 242 persones, i en total les víctimes mortals ja són 2.335. La bona notícia continua sent que es cura molta més gent que mor: 7.850 persones han estat donades d’alta a Catalunya.

I pel que fa a les residències de gent gran, la xifra oficial revisada de persones que han perdut la vida és de 511. La xifra inclou les que han mort a les residències i les que van morir als hospitals però provenien d’una residència.

2. Atenció a aquesta informació: Protecció Civil recomana portar tapats la boca i el nas (amb mascareta o similar), fer servir guants per tocar els aliments i rentar-se les mans al tornar a casa. Abans d'agafar el carretó de la botiga es pot fer servir desinfectant per netejar-ne la nansa per on s’agafa.

El president de la Generalitat, Quim Torra, va fer una crida a la població perquè surti al carrer amb mascaretes, guants i ulleres "encara que siguin casolanes", ja que considera que és millor sortir amb material de protecció fet a casa que sense res.

El departament de Salut no canvia el seu criteri inicial i manté que no cal que la població porti mascaretes, i remarca que “la falta general de mascaretes obliga a reservar les unitats disponibles a malalts i professionals sanitaris".

A l’ARA d’avui hi trobareu un sistema casolà per fer-vos mascaretes.

Comença a doblegar-se la corba de contagis i els models matemàtics diuen que la setmana que ve podria reduir-se el nombre de casos nous:

Mirin aquesta gràfica, és el nombre mitjà de persones a qui encomana la malaltia una persona infectada. A principis de març un infectat encomanava dues persones. I ara la baixada és de muntanya russa: un infectat encomana una persona. Quan aquest paràmetre se situa per sota d’1 es considera que l’epidèmia està sota control perquè, en principi, no creix el nombre de positius.

Els investigadors conclouen que la tornada a la normalitat ha de ser lenta, per no cometre els mateixos errors, i que és probable que després del confinament total encara necessitem algunes setmanes més de reclusió.

3. L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) decidirà avui si dona el vistiplau a alguns dels projectes de respiradors de campanya. Dos dels sis projectes més ben situats per rebre l'autorització de l'organisme són els respiradors Leitat 1 del Parc Taulí de Sabadell, que es fabricarien a la Zona Franca de Barcelona. També estan pendents de la resposta de l'Agència els impulsors del prototip Oxygen, validat per un equip de professionals de l'Hospital Clínic, del Germans Trias i Pujol i de la Universitat de Barcelona.

4. "Algú s'ha espantat. De la junta de tractament o de més amunt", va dir la consellera Dolors Bassa dijous al matí en conversa amb el seu entorn més pròxim després de conèixer la decisió de Puig de les Basses de mantenir-la a la presó. Òbviament, les juntes de tractament han resolt sota la coacció del Suprem, que les va amenaçar de persecució penal.

Tanmateix, altres juntes de tractament de presons catalanes sí que han optat per excarcerar 15 interns que estaven en segon grau.

La germana de l'exconsellera i diputada d'Esquerra a Madrid, Montserrat Bassa, ha sigut molt crítica a les xarxes socials: "Que tenim l'enemic a Madrid ja ho sabia. El que no sabia és que també el tenim a casa".

La @dolors tenia ja el full signat i la mare avisada... I havia de sortir ahir. Recordo que tenia el 100.2 aprovat per cuidar la mare. Es va aplaçar la Junta “casualment”...

Que tenim l’enemic a Madrid ja ho sabia. El que no sabia és que també el tenim a casa... — Montse Bassa i Coll (@BassaMontse) April 2, 2020

5. L'impacte del coronavirus ja s'ha evidenciat en les dades de l'atur. Catalunya ha registrat el pitjor març de la seva història, amb un increment de 21.833 desocupats (+5,5%), i arriba així als 417.047 aturats. En les dades, però, no s'han inclòs els més de mig milió de catalans afectats per ERTOs perquè només tenen suspesa la feina temporalment. Si els sumessin, més de 900.000 catalans estan aturats en aquests moments.

6. Acabem recomanant-los l ’article del Premi Nacional de recerca, l’investigador Lluís Torner, que imagina com tornarem a la vida normal: “Amb una autoseparació entre persones tan gran com puguem i amb l’accés a boca, nas i ulls obstaculitzat, l’enemic ho té físicament difícil per encomanar-nos i propagar-se. La medicina trobarà remeis i eventualment vacunes, i aleshores ja no caldrà la paranoia. Ens tornarem a abraçar i a petonejar i a treballar amb il·lusió renovada per recuperar tot el perdut. Mentrestant, actitud «contagi 0»”.

Doncs això, quedem-nos a casa. Que tinguin un bon dia.