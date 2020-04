Catalunya supera els 2.000 morts i la ministra Calviño diu que no pot ajornar els impostos: les claus del dia, amb Antoni Bassas (02/04/2020)

Bon dia des de l’ARA. Dijous, 2 d’abril del 2020. Bo i tancats a casa, mirem el cel. Encara ha de ploure aquest matí, però els ruixats cada cop seran més puntuals i intermitents, a la tarda encara n'hi haurà alguns al prelitoral sud i en comarques de l'oest, a l'espera que demà s'obrin moltes clarianes. El cap de setmana serà més suau però no esclatarà la primavera.

1. Catalunya ja ha superat els dos mil morts per coronavirus. 2.093 persones han mort al nostre país, va informar el Govern ahir a la nit. En les últimes 24 hores han mort 244 persones. Segueix pujant, però a un ritme inferior, el nombre de persones a l'UCI. També augmenta el nombre de pacients que han rebut l'alta: 1.216, la xifra més alta des que va començar la pandèmia a Catalunya. En total són 6.917 curats.

A Igualada s'ha viscut el pitjor dia, ja que s'han registrat 23 víctimes, xifra que eleva el total de morts a la zona a 98.

Pel que fa als professionals sanitaris amb el virus, el departament de Salut indica que n'hi ha 3.468, el 15,9% del total de contagiats a Catalunya.

2. On també és crítica la situació és a les residències de gent gran de Catalunya. Almenys 362 persones grans internes han mort com a conseqüència del coronavirus des que va començar la crisi sanitària, i 830 més estan diagnosticades com a positives. Del total de morts a Catalunya amb coronavirus, pràcticament un 20% prové de residències.

Per això, al nostre editorial d’avui diem que hi ha una evident descoordinació entre departaments del Govern, i que l'atenció a les persones grans de les residències ara mateix presenta moltes deficiències i genera inseguretat en els familiars, alguns dels quals, en determinats casos, han optat per anar a recollir els seus avis i portar-los a casa, com ha pogut comprovar aquest diari, tot i que no els deixen marxar si no els fan el test ràpid de detecció.

No us perdeu el reportatge de Mònica Bernabé, amb treballadores d’una residència on han mort 31 pesones, titulat: “Ajuda de mans, això és el que ens fa falta”.

3. Ahir vam entrevistar Anna Carreras, pneumòloga i cap d’urgències de l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Van tractar la primera víctima el 6 de març. Ara sabem molt més com tractar els malalts i, per cert, ens deia això sobre edats: “Tenim 90 malalts a l'UCI i la mitjana d’edat és inferior als 50 anys, la majoria tenen entre 40 i 50 anys i escaig". La doctora ha afegit que la biblioteca, el celobert, la sala on es feien els assajos... s’han transformat per acollir llits. “Hem fet com els xinesos, hem duplicat i triplicat els espais, perquè el problema fonamental són els malalts crítics".

4. En referència a les peticions d'algunes entitats, com per exemple les patronals catalanes Foment del Treball i Pimec, que han reclamat que s'ajorni o es cancel·li el pagament d'impostos i cotitzacions a la Seguretat Social.

La ministra d'Economia, Nadia Calviño, ha dit que el govern espanyol no pot ajornar o suspendre el pagament d'impostos ni assegurar un sou als treballadors. "No podem fer que l'Estat reemplaci l'economia", ha assegurat a Onda Cero quan se li ha preguntat per la possibilitat que es fes càrrec del sou dels treballadors de serveis no essencials que no van a la feina. "No quadra de cap de les maneres i si, a sobre, diem que no pagarem impostos és encara més incomprensible".

El que és incomprensible és que la ministra digui que no té ingressos el mateix dia que el govern espanyol rescata les televisions privades de la crisi publicitària generada pel coronavirus. En concret, els paga 15 milions d’euros, en un sector dominat pel duopoli Mediaset-Atresmedia, que l’any passat van declarar 212 i 118 milions d’euros, respectivament.

D’aquests 15 milions, Mònica Planas en diu directament “El suborn de Pedro Sánchez”.

Per cert, ja podeu presentar la declaració de la renda de l’exercici 2019. Per ara només es podran fer tràmits per internet. La declaració es podrà presentar des d’ahir fins al 30 de juny, si bé el termini per a les declaracions per ingressar amb domiciliació bancària acabarà abans, el 25 de juny.

Per tot plegat és molt recomanable l’article del professor d’Economia Albert Carreras, que diu: “Ens cal gestionar la ira per sobreviure al confinament”.

5. També us recomanem aquest treball de Thais Gutiérrez: "Consells per dormir bé: més rutines i exercici i menys pantalles". Els experts recomanen mantenir horaris, tenir activitats marcades i evitar estar hiperconnectats.

6. La UEFA va decidir ahir que la prioritat és acabar com sigui la temporada de lliga, a partir del juny, i acabar al setembre, si cal, fent servir dates de la temporada que ve, que seria més curta. Els partits del juny es jugarien sense públic i la Champions League s’acabaria a l’agost.

I Wimbledon ha decidit cancel·lar l’edició d’aquest any. No hi haurà Wimbledon 2020. El torneig de tenis tornarà l’any que ve. Però no perdrà els diners, perquè tenia una assegurança per cas de pandèmia.

La nostra única assegurança, ara mateix, és continuar a casa.