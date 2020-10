El major Trapero i la cúpula dels Mossos, absolts; Vox censura Sánchez, i Mas es defensa d’Osàcar: les claus del dia, amb Antoni Bassas (21/10/2020)

Bon dia des de l’ARA, és dimecres 21 d’octubre de 2020. No fa fred, de fet aquesta nit no s'ha baixat dels 20 graus al centre de Barcelona i a Badalona. El fred no tornarà amb força fins al final del cap de setmana. Avui i demà hi haurà pluges abundants al Pirineu, però quan plourà en més comarques serà demà al vespre i nit.

1. L’Audiència Nacional absoldrà avui el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero; l’ex director general Pere Soler; l’ex secretari general d'Interior Cèsar Puig, i la intendent Teresa Laplana dels delictes de sedició i desobediència, segons va avançar ahir la Cadena SER. La sentència es notificarà oficialment als procuradors a les 9.30 del matí, però ahir diversos mitjans ja van publicar la resolució del tribunal, que tomba contundentment el criteri de la Fiscalia.

La Fiscalia veia Trapero com un actor imprescindible del camí cap a la independència perquè la suposada passivitat dels Mossos durant el referèndum hauria permès que es desenvolupés la votació amb normalitat. Criticava que prioritzés la pau social a l'impediment de la consulta.

Però dos dels tres jutges no hi veuen ni sedició ni desobediència i han deixat en minoria la presidenta, Concepción Espejel, defensant la condemna per sedició. En el tram final del judici, la Fiscalia va fer un moviment d’última hora: va canviar l’acusació per a Trapero, Soler i Puig de rebel·lió a sedició i va afegir com a alternativa una condemna per desobediència. Però ni tan sols aquesta rebaixa substancial ha convençut el tribunal, tot i els esforços del tinent coronel Baena i el coronel Diego Pérez de los Cobos, de la Guàrdia Civil.

Amb aquest sentència absolutòria, es posa en entredit que el conseller d’Interior durant l’1 d’Octubre, Joaquim Forn, hagi d’estar a la presó. Ahir en parlava el mateix Forn en aquets tuit:

Una bona notícia! Sento una inmensa alegria per l'absolució del major Trapero i la cúpula d'Interior l'1-O.

2. No és l’única notícia de l’àmbit dels tribunals. L’extresorer de CDC Daniel Osàcar ha canviat d’estratègia de defensa i després de sentir-se abandonat pel partit i canviar d’advocat ha decidit que no té res a perdre. Hauria insinuat que l’expresident Artur Mas havia d’estar al corrent del sistema, tenint en compte la jerarquia del partit i que el líder de l'entramat era la seva mà dreta, l'exconseller Germà Gordó.

Osàcar està complint una condemna –en tercer grau– de tres anys i mig per aquest cas i té a sobre un nou judici a l’Audiència Nacional pel cas del 3%, que investiga l'adjudicació de desenes d’obres públiques a Catalunya a canvi de comissions que, segons la Fiscalia Anticorrupció, també s’embutxacava CDC.

Així que es va saber el que Osàcar havia dit, Artur Mas va voler fer declaracions per defensar-se: “Diu que hi ha gent que segur que feia aquestes aportacions i no rebia res a canvi i gent que ell creu que sí. Però ha subratllat això, creu que sí, però no ho recorda amb precisió. Jo faig una reflexió general, simplement: quan estàs en un procés penal les coses no poden ser crec que sí o crec que no. Els fets han de ser fets perquè les conseqüències són molt greus. Per tant no es pot afirmar una cosa dient que creus que sí. O és sí o és no, en un cas així”.

3. Aquest matí comença al Congrés la moció de censura contra el govern de Sánchez i Iglesias que ha presentat VOox. Pablo Casado manté el secretisme sobre si, al final, el PP s’abstindrà o votarà que no.

Sobre això, tot el que hem de saber ho resumeix amb la seva agudesa habitual en Miquel Ferreres:

4. No us estranyi si ens acaben imposant un toc de queda o un cobrefoc nocturn. Seria la proposta de la Moncloa per no sacrificar l’economia i evitar trobades sobretot entre joves, després que en alguns llocs com Catalunya els bars i restaurants ja estiguin tancats.

La proposta la va suggerir ahir la Comunitat de Madrid, però Catalunya tampoc la descarta. El govern espanyol posa dues condicions per tirar-ho endavant. Primer, l’aplicació altre cop de l’estat d’alarma per donar-li una clara empara legal. I segon, que el PP es comprometi al Congrés a allargar les restriccions més enllà de 15 dies.

I és que en aquesta notícia de la Paula Solanas Alfaro queda clar que les patronals i els sindicats dubten que l’economia aguanti un nou confinament.

Hi ha un sector al qual les coses li estan anant molt bé: el dels ciclomotors. Se’n venen més per la por de contagiar-se al transport públic. Mentre la venda de cotxes es desploma, la matriculació de ciclomotors a Catalunya s’ha disparat. A Catalunya, entre el gener i el setembre se n’han matriculat un 82% més que en el mateix període de l’any passat.

5. Enmig de tanta tensió, l’alegria que proporciona la cultura: el poeta Enric Casasses va rebre ahir el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, que atorga Òmnium, al Palau de la Música. No us perdeu la crònica del Jordi Nopca, que recull les paraules finals del guardonat: se sentia “com un nen que deixen seure a la taula dels grans”. I ha recordat que la llengua catalana ja és independent: “Només falta un tràmit burocràtic que la representi”.

6. Alegries també a Can Barça: va debutar a la Champions amb golejada, 5-1 contra el Ferencváros hongarès, amb gols de Messi, Ansu Fati, Coutinho, Pedri i Dembélé. Diu en Toni Padilla: "Va ser una golejada estranya, amb un ritme tan baix que per moments no semblava un partit oficial. L’alegria la van posar els joves, que no tenen temps per plorar pensant en Lisboa, ja que tenen molta pressa per construir-se un futur”. Piqué va ser expulsat per fer un penal contra l'últim atacant i no podrà jugar contra el Juventus, a Torí, dimecres que ve.

I el Joventut va guanyar ahir l’Umana Reyer de Venècia (92-78) i es manté invicte en una Eurocup en què ja acumula quatre triomfs.

El major Trapero absolt, així com la cúpula dels Mossos que seia amb ell a la banqueta. La sentència no és ferma, anirà al Suprem. Trapero ja ha dit que no vol tornar al capdavant dels Mossos. Ja ho veurem.

Que tinguem un bon dia.