Reunions de 6 persones, el president Torra torna al TSJC, parla un CDR detingut avui fa un any i el món del teatre demana als espectadors que hi tornin: les claus del dia, amb Antoni Bassas (23/09/2020)

És dimecres, 23 de setembre de 2020: Santa Tecla, patrona de Tarragona.

1. El secretari de Salut Pública de Catalunya, el doctor Josep Maria Argimon, va dir ahir que les dades de transmissió del virus que estem tenint aquesta setmana ell se les esperava per a la setmana que ve, o sigui que va anunciar que els pròxims dies s’ha acabat reunir-se fins a deu persones: “Proposarem al Procicat que les reunions de 10 persones es redueixin de moment a 6. Perquè els brots bàsicament són brots intrafamiliars, són brots en l'entorn social més proper".

Això sí, es redueixen de 14 a 10 dies les quarantenes dels contactes estrets de positius de covid-19. La Cerdanya és la comarca que té el risc de rebrot més alt del conjunt del país, amb una taxa de contagi superior a 2.

A Madrid estan espantats. L’alcalde Martínez Almeida va dir ahir: “Jo seguiria el consell del ministre: cal limitar la mobilitat a Madrid excepte per al que sigui imprescindible”.

I la vacuna, quan? El doctor Clotet va dir ahir que una vacuna fiable per frenar el covid-19 encara trigarà dos anys a arribar i les esperances han d’estar posades en l’aparició de nous tractaments que redueixin la mortalitat del virus i en la comercialització de tests ràpids per agilitzar el control dels positius. El doctor Clotet va dir que “d’aquí sis mesos ja hi haurà una teràpia que redueixi les morts als nivells de la grip”. En concret, confia en la posada en marxa d’una “pluripíndola” que agrupi tres tipus de medicaments: antivirals, antiinflamatoris i anticoagulants.

2. Per cert, se’n recorden d’Albert Rivera? Qui va ser líder de Ciutadans va presentar ahir les seves memòries, on parla de la necessitat d’arribar a pactes (entre el PP, el PSOE i Ciutadans, esclar) i es pregunta per què no seria possible una futura gestió de la pandèmia ideant una gran coalició amb el PSOE, PP i Cs liderada –per exemple– per Josep Borrell.

3. El pare de l’exconseller de la Presidència Jordi Turull va morir ahir després d’una greu malaltia. Al dolor per la mort del pare s’hi afegeix que Jordi Turull ho està passant des de la presó. El nostre condol per al conseller Turull i la seva família.

4. Aquest matí, a les 10, el president Quim Torra està citat a declarar al TSJC per no haver despenjat la pancarta dels presos polítics el setembre de l’any passat. A diferència de la primera causa, en què s’acusava Torra d’haver desobeït la Junta Electoral Central, aquest cop s’investiga si hauria desobeït unes mesures cautelars ordenades pel mateix tribunal, que li reclamava despenjar momentàniament la pancarta encara que no fos període electoral. Torra, però, no la va treure fins que hi va haver un requeriment judicial i els Mossos d’Esquadra es van personar al Palau. Mentrestant hi ha la remor que abans que acabi la setmana el Suprem comunicarà si inhabilita o no el president.

5. Avui publiquem una entrevista a Xavi Duch. Avui fa un any la Guàrdia Civil va entrar a casa de Xavi Duch en el marc de l’operació Judes, que va acabar amb set membres dels CDR empresonats. Ara en llibertat provisional com la resta de detinguts, Duch trenca el seu silenci després de superar un ictus patit just després de sortir de la presó. A preguntes de Xavier Tedó, Duch afirma que la Guàrdia Civil “no tenia cap prova ni el matí del dia 23 ni ara”, que es va tractar d’"una operació política per intentar aturar el moviment independentista abans de la sentència”, i que “des del referèndum ha faltat un objectiu únic i clar". "Cal que el protagonisme torni al poble perquè amb el poble al capdavant les coses han funcionat, com l’1 d’Octubre”.

6. Ahir a les Balears van tenir un rècord: hi van arribar 13 pasteres amb 204 ocupants. Els primers migrants interceptats a la matinada ja van avisar que havien sortit moltes embarcacions d’Algèria, i van explicar que la seva destinació no eren les Balears, sinó Barcelona i Alacant, com a escala per anar finalment a França. La majoria dels migrants arribats a les Balears són algerians de 25 a 35 anys, tots homes. A tots els migrants que han arribat se’ls farà una prova PCR per identificar si tenen covid-19. La Policia Nacional els pot mantenir detinguts, com a màxim, 72 hores. Als que donin negatiu per covid-19 els duran en vaixell fins a la Península, mentre que els altres hauran de passar la quarantena a l’illa abans de poder viatjar. Se’ls obrirà un expedient de devolució, però quedaran lliures perquè els centres d’internament d’estrangers continuen tancats a causa de la pandèmia. Les Balears sumen des de principi d’any un total de 47 pasteres amb 610 migrants en total.

7. Nova llei de teletreball: els empleats i l’empresa tindran tres mesos un cop entri en vigor la normativa per pactar un acord sobre com serà el teletreball. La llei també preveu la firma d’un acord per escrit individual entre treballador i empresa. Aquí trobareu el més important del que diu la llei, com ara que les empreses hauran d’assumir o compensar les despeses de “dotació i manteniment de mitjans o equips”, ja siguin tecnològics o els relacionats amb l’ergonomia. El text aprovat, però, no inclou despeses indirectes com ara l’electricitat. La ministra de Treball, Yolanda Díaz: “El que hem viscut durant la pandèmia no és treball a distància. No podem estar permanentment connectats tot el dia, ni treballant tot el dia, sinó tot el contrari. Es pautarà el temps durant el qual hem d'estar disponibles i la resta serà temps flexible per al treballador o la treballadora”.

8. A Cultura us expliquem com va a anar, al Teatre Victòria de Barcelona, la gala més insòlita de Catalunya Aixeca el Teló, amb un clam del sector teatral als espectadors. “Sisplau, no desaparegueu”. El sector teatral calcula que aquests mesos que els teatres han estat tancats ha deixat d’ingressar 30,5 milions d’euros i ha perdut 850.000 espectadors.

9. Als Esports us expliquem que el nou entrenador del Barça, Ronald Koeman, no compta amb els jugadors de La Masia i que el Barça i l’Atlètic de Madrid van arribar ahir a un acord per al traspàs de Luis Suárez. Suárez marxa a l’Atlètic de Madrid pocs dies després de gestionar el passaport italià a Perusa, on va fer un examen per demostrar que sap parlar l’idioma del país. La prova, però, està sota investigació policial. Les autoritats financeres transalpines sospiten que les preguntes i les notes finals van ser pactades abans del viatge de Suárez. Un altre que marxa és Nélson Semedo. El lateral portuguès jugarà al Wolverhampton.

