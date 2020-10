Trump torna a la Casa Blanca i es treu la mascareta, restriccions de mobilitat a Tortosa, Amposta i Roquetes i el deute del Barça es dispara a 820 milions: les claus del dia, amb Antoni Bassas (06/10/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dimarts, 6 d’octubre del 2020. El més destacable serà la pujada de la temperatura. Avui les màximes seran entre 2 i 4 graus més altes que ahir. Comença una mena d'estiuet que durarà fins divendres. A la tarda augmentaran els núvols però només cauran algunes gotes al vessant nord del Pirineu.

1. Donald Trump ha estat donat d’alta aquesta matinada i ha tornat a la Casa Blanca. Quan hi ha arribat, ha pujat unes escales sense agafar-se a la barana i quan ha arribat a dalt s’ha tret la mascareta davant de tothom i s’ha deixat retratar una bona estona.

I llavors, sense mascareta, ha gravat un vídeo on ha dit: “No tingueu por del virus. El guanyareu. Tenim el millor equipament mèdic, tenim els millors medicaments, tots desenvolupats recentment, i el vencereu, jo ho he fet. Jo no em trobava gaire bé i ara, des de fa dos dies, em trobo molt bé, millor que en molts anys, millor que fa 20 anys. No us deixeu dominar pel virus. Som el país més important del món. Tornarem, tornarem a la feina, liderant. I, com el vostre líder que soc, havia fer això. Ja sé que hi ha un risc en això, però ho havia de fer”.

La imatge de Trump traient-se la mascareta, com desafiant el virus, passarà a la història de l’arrogància i de la ignorància. Diu Trump que no ens deixem lligar pel virus, com si no se li haguessin mort més de 200.000 nord-americans.

2. El risc de rebrot a Catalunya ha empitjorat. A Catalunya, davant el creixement de la transmissió a les Terres de l’Ebre, el Procicat va demanar ahir a la ciutadania de Tortosa, Amposta i Roquetes que es quedi a casa tant com pugui i que redueixi l’activitat social. Un altre dels punts del territori que Salut controla de prop és Salt (Gironès). Per intentar traçar les cadenes de contagis, el Govern farà un cribatge massiu a tots els centres educatius de Salt, tant als alumnes com al personal.

Mentrestant, el govern francès torna a tancar els bars de París a partir d’avui i durant 15 dies davant la mala evolució de la pandèmia. I el govern italià ha imposat la mascareta obligatòria a tot el país.

3. El rei Felip de Borbó vindrà divendres a Barcelona, Pedro Sánchez l'acompanyarà. El monarca presidirà una entrega de premis en el curs d’un esdeveniment centrat en sectors de la indústria digital, el comerç digital i la logística. Ni Aragonès ni Colau hi aniran.

4. Malgrat que no ha volgut respondre a l’ARA tot i els continuats intents del diari per contactar-hi, Quim Arrufat va trencar ahir el seu silenci a Twitter perquè no s’interpreti, a parer seu, que “qui calla consent”.

En aquest sentit, va negar les “actituds” que se li atribueixen, i va assegurar que “no responen ni tan sols al contingut dels expedients tramitats internament”. La CUP, que ha confirmat la notícia de l’ARA, remarca que Arrufat estava a les portes de l’expulsió del partit.

L’executiva d’ERC va tancar ahir definitivament la carpeta dels presumptes assetjaments sexuals destapats per l’ARA a la conselleria d’Exteriors sense imposar cap sanció a Alfred Bosch. La comissió de garanties del partit va concloure que l’exconseller no va encobrir la seva mà dreta, Carles Garcias, i la direcció republicana va decidir arxivar l’expedient que se li havia obert al partit.

5. Després de la fusió CaixaBank/Bankia, el Banc Sabadell va continuar rebent pressió dels mercats per forçar una fusió: en l’últim mes ha perdut un 21% del seu ja escarransit valor. Mentre les travesses se succeeixen per saber quin serà el seu company de ball, El Confidencial publicava ahir que l’entitat catalana ha explorat de manera preliminar una fusió amb el basc Kutxabank. Aquesta operació tindria la virtut de mantenir el Sabadell com a clara entitat gran a l’hora de discutir la fusió.

6. A les pàgines d’opinió, l’historiador Joan B. Culla critica l’afirmació del president Torra que l’autonomia és l’obstacle de la independència. Culla afirma que la idea que només una societat oprimida fins a l’extrem estarà disposada a fer el salt cap a la independència és inaplicable a la Catalunya del segle XXI.

7. Ahir es van anunciar els Premis Nacionals de Cultura. Els guardonats del 2020 són la cantant Maria del Mar Bonet, la residència artística Centre d’Art i Natura de Farrera (CAN), la directora i guionista de cinema Carla Simón, la companyia de teatre Tricicle i el projecte de cultura inclusiva Xamfrà.

Enguany el CoNCA ha premiat només cinc entitats i personalitats, després de retallar els guanyadors, que en altres edicions havien arribat a ser deu o fins i tot més. L’objectiu és “augmentar el prestigi i la visibilitat dels premis en el si de la societat”.

I en cultura una sentència judicial que pot ser una bestiesa artística i patrimonial. L’Audiència d’Osca ha confirmat la sentència que va condemnar fa gairebé quatre anys la Generalitat i el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) a retornar les pintures murals romàniques de la Sala Capitular del monestir de Sixena (Osca). La Generalitat i el MNAC recorreran la decisió judicial al Tribunal Suprem. Dic que és una bestiesa perquè si s’arrenquen aquestes pintures, que ja són una pel·lícula molt fina perquè les van cremar a Sixena mateix el 18 de juliol del 36, adeu pintures.

8. Aquesta nit ha quedat tancat el mercat de fitxatges d’estiu, i el Barça no ha fitxat ningú perquè no té diners per fitxar. Mentrestant, ahir el club va informar que la financera Goldman Sachs pagarà les obres de construcció del nou Camp Nou i Palau Blaugrana. Hi posaria més de 800 milions que el club tornaria a raó de 50 milions per any durant els propers 25 anys, amb els beneficis que obtingués de l’explotació de les instal·lacions.

Escriu l’Albert Llimós aquest matí que el deute del Barça és molt gran: 820 milions. El més preocupant és que el Barça preveia ingressar 1.059 milions si no hi hagués hagut covid, però hauria generat 2 milions d’euros de benefici després d’impostos. I encara gràcies: es tractaria d’un benefici ínfim gràcies a l’enginyeria comptable a què ens han acostumat els últims anys. Aquest és el problema real del club. Un gegant amb peus de fang.

El discurs triomfalista dels 1.000 milions d’ingressos és enganyós. De què serveix arribar-hi si les despeses es descontrolen i situen el club en una situació crítica?

Fins aquí les claus del dia. Tornem d’aquí uns minuts amb l’anàlisi de l’actualitat.