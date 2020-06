Trump avisa que desplegarà l’exèrcit als carrers i la mobilitat dins d'Espanya podria tornar amb la fase 3: les claus del dia, amb Antoni Bassas (02/06/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dimarts, 2 de juny del 2020. Aquesta nit i matinada ha plogut. Aquesta tarda es repetiran els ruixats i tempestes en moltes comarques, sobretot al Pirineu, al Prepirineu i a la Catalunya Central, però en menor mesura també al prelitoral i a la costa. Al migdia farà més calor que ahir.

Per cert, que l’Observatori Fabra, a la falda del Tibidabo, a Barcelona, va confirmar ahir al matí que aquest mes de maig ha sigut el més càlid des que s’hi van començar a prendre dades de temperatura, fa 106 anys.

1. La violència continua desfermada als carrers de les principals ciutats del Estats Units. Ha estat una altra nit de manifestacions, moltes de pacífiques però d’altres també amb càrregues, saquejos, destrucció i enfrontaments amb la policia, tot i els tocs de queda decretats a partir de les 11 de la nit. Però qui ha estat protagonista ha estat Donald Trump. Primer, ha pronunciat un discurs en què ha dit que algunes protestes són “terrorisme domèstic”, s’ha definit com el “president de la llei i l’ordre” i ha avisat overnadors i alcaldes que si no controlen els carrers ordenarà desplegar-hi l’exèrcit dels Estats Units per acabar “ràpidament” amb el problema.

Després, el president ha sortit de la Casa Blanca caminant i ha anat fins a l’església de Sant Joan, al davant de la Casa Blanca, que va ser atacada fa dues nits pels manifestants. Trump s’hi ha presentat acompanyat de la seva filla i el seu gendre, amb una Bíblia a la mà.

El cap de la policia de Houston ha dit a Trump que “si no té res constructiu a dir, mantingui la boca tancada”.

2. Catalunya va notificar ahir 11 defuncions noves, 10 de les quals en les últimes 24 hores. A Catalunya han mort 12.280 persones.

El ministeri de Sanitat no va registrar ahir cap mort a Espanya, però va dir que es pot deure a retards en les notificacions.

3. ¿I quan podrem començar a moure’ns i anar més lluny? D’aquí tres setmanes, a partir del 21 de juny, és molt probable que ens puguem moure lliurement per tot Catalunya i Espanya.

El govern espanyol planteja la mobilitat entre zones ja a la fase 3, i és possible que dilluns que ve ja es permeti anar de Reus a Tortosa (diferents regions sanitàries, mateixa fase). O de Girona a Vic el 15 de juny, quan la Catalunya Central i Girona entrin a la fase 3.

I és que el Govern ha demanat que Barcelona i Lleida passin a la fase 2 dilluns que ve i que el Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i l’Alt Pirineu i Aran avancin a la 3 a partir del 8 de juny. I d’aquí tres setmanes, el 21 de juny, començaran a arribar avions amb turistes a les Balears, encara que amb algunes restriccions.

Ahir van començar a obrir les escoles a Catalunya. Només a les regions en fase 2 i als llocs on no era festa. Sis centres educatius que podien obrir ahir a Catalunya no ho van fer per diversos motius. Segons el departament d’Educació, aquesta setmana ja funcionaran el 40% d’escoles i instituts públics i el 25% dels concertats.

A Lleida hi ha un problema amb l’allotjament dels temporers que hi han arribat per a la campanya de la fruita. Una seixantena de treballadors es podran allotjar a partir dels pròxims dies en un edifici de tres plantes de Lleida. La despesa de l’estada l’assumirà el futbolista del Mònaco Keita Baldé, que és d’Arbúcies i d’origen senegalès. És una solució provisional davant la negativa de la majoria dels hotels i hostals de la ciutat a acollir temporers.

4. Mentrestant, demà el Congrés votarà la pròrroga de l’estat d’alarma, i Esquerra hi votarà a favor. Ciutadans també ho vol fer i ho negocia amb el govern espanyol. Junts per Catalunya votarà en contra i ha criticat que Esquerra voti a favor. En parla la portaveu republicana, Marta Vilalta: “Creiem que és una mica irresponsable que qui no ha arribat a cap acord ara mostri menyspreu pels acords als quals ha arribat ERC. És tot el que volíem? No, però és un pas endavant. Volem seguir fent aquests passos endavant i volem seguir sent útils a la ciutadania”.

5. Us recomanem aquest article de l’historiador Joan B. Culla, dedicat al pare de la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, sobre el qual l’autor es pregunta si també va ser un terrorista, a partir de l’ús de la paraula que fa la filla.

I just al costat, Sebastià Alzamora considera que el retrats sobre els negocis del rei Joan Carles que publica la premsa internacional poden ser part d’una campanya destinada a enfonsar Joan Carles per salvar el seu fill, el rei Felip, presentat com a innocent de qualsevol acte del pare.

6. I acabem. El Marca informa avui que el ministre de Cultura i Esports es reunirà telemàticament amb els capitans del Barça, el Madrid, l'Atlètic de Madrid i el València per parlar de la represa de la Lliga, la setmana que ve. O sigui que avui Messi té cimera política.

Fins aquí les claus del matí. Fins després, a l'anàlisi de l'actualitat.